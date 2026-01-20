Ozires rebate críticas por apoiar aliados de Elmano e aponta questões pessoais

Foto: AURÉLIO ALVES Ozires Pontes, prefeito de Massapê

O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, publicou um vídeo nas redes sociais no sábado, 17, após repercussão sobre apoio à pré-candidata a deputada estadual Tainah Marinho (PT) e ao deputado federal AJ Albuquerque (PP), ambos da base do governador Elmano de Freitas (PT).

No vídeo, o prefeito afirma que o apoio trata-se de "obrigação moral" e diz que "detesta ficar em cima do muro".

Ele criticou a imprensa e considerou "sensacionalismo" a divulgação de apoio aos dois pré-candidatos, afirmando que as notícias "não refletem, nem de longe" o posicionamento político do gestor. "Querendo dizer que eu não sou tucano e que fico flertando [...] você precisa conhecer, antes de falar de uma pessoa, a história de vida dela", argumentou.

O gestor reafirma as raízes familiares no PSDB ao lado do pai e de Tasso Jereissati: "Sempre foi meu líder e sempre será. Acredito nas boas intenções dele e na política que ele faz, na política em que me formei e me criei, e por causa dela que sou prefeito hoje".

Questão pessoal

O prefeito considera que "seria um mau-caráter" se não apoiasse AJ Albuquerque para a eleição a deputado federal, devido ao apoio que o deputado lhe deu durante a eleição para a prefeitura de Massapê. "Eu seria uma pessoa ingrata. O AJ é meu amigo, a candidata que disputou comigo era a irmã dele, ele dormia no quarto ao lado do meu em Massapê".

Ao se referir ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, marido de Tainah Marinho (PT), ele afirma que Romeu "fez um papel de pai" na política.

O tucano declarou ainda que, caso fosse se desvincular do PSDB, já teria tido oportunidades: "Nas eleições de 2018, meu amigo Élcio Batista estava lá como chefe da Casa Civil e me chamou para fazer parte lá. Mas fiquei com o Tasso, com meu pai e com o general Theophilo, mesmo sabendo que seria uma derrota tremenda", alegou.

Ele finalizou: "Nunca me viram elogiar PT, partido petista ou modelo petista. Eu elogiei duas pessoas, eu tinha que responder isso. Detesto ficar em cima de muro. E se tem um cara peessedebista, tucano e de bico duro, sou eu", disse.

Ozires nega mudança de posicionamento

Ao O POVO, Ozires reafirmou que o apoio aos pré-candidatos não significa mudança de última hora ou traição ao partido. “Agora estão querendo baldear o correto (sic) para dizer que o Ciro não está forte porque vou votar nesses meus dois deputados. Eu já votava neles”, disse neste mês.

Ele nega distanciamento com alianças do PSDB: “As pessoas esquecem de fazer as análises municipais. Do jeito que tem uma análise federal e estadual. Ainda mais de uma cidade pequena”.

Ainda no vídeo publicado no sábado, ele afirma que não precisa desrespeitar o governador Elmano de Freitas e cita o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, com quem esteve recentemente.

"Como é que eu vou bater em quem me trata bem? Que diz que vai me ajudar a reformar o hospital de Massapê? Ele sabe que eu não votei nele. Eu tenho uma relação com o Chagas, não vou esculhambar ele. Irei buscar recurso onde for para o meu município".

O gestor enfatiza apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes para governador do Estado e que sempre declarou abertamente na imprensa a chegada de Ciro no PSDB.