Camilo pode coordenar palanques de Lula no Nordeste

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha (18/07/2025)

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) pode virar o coordenador dos palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Nordeste, durante a campanha para as eleições deste ano. Lula tem sinalizado querer Camilo com foco direcionado para a Região, em especial nos estados do Ceará e da Bahia. A informação é do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Nesta semana, Camilo sinalizou que deve deixar o Ministério da Educação em breve e voltar a atuar como senador, onde tem mais alguns anos de mandato. A ideia, segundo ele, é trabalhar para a reeleição de Lula e do atual governador cearense e aliado Elmano de Freitas (PT).

A cúpula do governo federal vê o aumento na votação de Lula no Ceará e na Bahia como pontos determinantes para a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

Os cenários atuais não projetam eleição fácil para a recondução de Elmano, no Ceará, e do governador baiano Jerônimo Rodrigues, também do PT. Pesquisas recentes de intenção de voto mostraram do governador cearense empatado com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), enquanto Rodrigues apareceu atrás do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Também governado pelo PT, o Rio Grande do Norte é outro ponto de atenção para Lula. Reeleita em 2022, a governadora Fátima Bezerra (PT) deve renunciar ao mandato até abril para concorrer ao Senado e tem tido dificuldades de emplacar o sucessor Cadu Xavier (PT).

A atuação de Camilo se daria nas articulações partidárias, assim como no reforço de programas federais junto aos governos nordestinos, como o "Pé de Meia" e o "Gás do Povo".

Embora Lula e Camilo neguem publicamente, o ministro é cotado para substituir Elmano na disputa pelo governo do Ceará, principalmente se o cenário de disputa contra Ciro se mostrar complicado.



