Caucaia e Jaguaretama se juntam a Tauá e cancelam festas de Carnaval

Foto: Marcos Campos, em 7/2/2016 ￼CARNAVAL no Icaraí. Festa em Caucaia era conhecida pelos melas-melas

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), informou na segunda-feira, 19, que o município não realizará programação oficial de Carnaval em 2026 com o intuito de "priorizar a manutenção de serviços essenciais com maior foco na saúde". A prefeitura justificou a decisão devido a "ações de ajuste e responsabilidade fiscal" no município.

Este será o segundo ano seguido que Caucaia não terá programação oficial de Carnaval. Em vídeo publicado no Instagram, o prefeito afirma que "não vai poder promover o Carnaval" e se desculpou com quem, porventura, discorde da decisão. "Quando eu estava na rua com vocês, prometi que traria melhoria na saúde e na educação. E a gente quer fazer as coisas bem feitas. Peço desculpas a vocês, mas vamos priorizar a saúde", disse.

Em 2025, primeiro ano da atual gestão de Naumi, também não houve Carnaval oficial. À época, O POVO, mostrou que praias do município apresentaram movimento tranquilo no período.

Em nota, a Prefeitura de Caucaia informou que a prioridade é assegurar o equilíbrio das contas públicas e destacou que, apesar de não haver programação com recursos públicos, o reforço na segurança será mantido durante o período de festas com atuação da Guarda Municipal de Caucaia.

Eventos privados poderão acontecer normalmente desde que "legislação vigente seja respeitada e as normas de segurança seguidas".

Em 2025, no primeiro ano de gestão de Naumi, as festas tradicionais do município nas praias de Icaraí e Cumbuco também foram canceladas no início de fevereiro. Na época, o gestor publicou um vídeo nas redes sociais onde indica "situação grave por dívidas do município".

O prefeito de Jaguaretama, Dr. Marcos Cunha (PSB), anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 do município, distante 218,78 km de Fortaleza e localizado na microrregião do Médio Jaguaribe. Ele justificou a decisão apontando uma soma de fatores, como a seca e a recente morte de um secretário municipal.

Nesta terça-feira, 20, o gestor citou um decreto de estiagem no município e as previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de que haverá um inverno irregular e ruim, prolongando a condição de seca registrada.

"Para começar, nós estamos aqui com um decreto de estiagem valendo. Nós somos um dos poucos municípios que o Estado do Ceará atestou essa calamidade devido a questão da seca e, infelizmente, as previsões não são nem um pouco animadoras", informou o gestor.

Marcos afirmou que ao cancelar o evento, a gestão de Jaguaretama está priorizando organização financeira para dar suporte a população por meio de poços profundos, adutoras e compra de maquinários para cavar poços e retirar lama de um açude, ações com previsão de alto custo. Em 2025, a prefeitura realizou o Carnatama, com apresentação de artistas, a presença de paredões de som e a organização de mela-mela.

Além da seca, Marcos informou que pesou na decisão a morte do secretário de Infraestrutura de Jaguaretama, Abílio Xavier, no último dia 15. A Prefeitura decretou luto de sete dias.

O município de Tauá, a 307 km de Fortaleza,já tinha anunciado o cancelamento das festas de Carnaval de 2026 para "manter o equilíbrio financeiro". Em nota, a prefeitura explicou que a gestão "escolheu o mais essencial para o povo tauaense" e citou que deve direcionar os investimentos para serviços de saúde e educação em 2026.

Em 2024 e 2025, as festividades de Carnaval em Tauá aconteceram normalmente, entre fevereiro e março, no Corredor da Folia, em uma das principais avenidas do município.



