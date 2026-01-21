Deputados estaduais da oposição planejam "debandada" para o PSDB

Foto: Máximo Moura/ Alece ￼MOVIMENTAÇÃO eleitoral na Assembleia

A reunião da oposição cearense na sexta-feira passada, 16, definiu estratégias de alinhamento para 2026, O bloco planeja uma debandada dos deputados estaduais e pretendentes ao posto na eleição deste ano para uma única sigla, o PSDB de Ciro Gomes. A informação foi confirmada ao O POVO por Felipe Mota, hoje no União Brasil. Parlamentares eleitos pelo PDT devem seguir o mesmo rumo.

"A ideia é fazer dez deputados (estaduais), limitando a entrada de candidatos até um limite entre 38 mil a 35 mil votos. Queremos estar entre as maiores bancadas (da Assembleia Legislativa do Ceará)", declarou o deputado estadual.

Cláudio Pinho, líder do PDT na Assembleia, confirmou a estratégia. "Queremos fazer o maior número de deputados possível. Trabalhar para eleger dez deputados (estaduais)", disse.

A previsão é de que a bancada passa a ter seis deputados estaduais na janela partidária entre março e abril. Com isso, será a terceira maior na Casa, atrás de PT e PSB.

De acordo com Mota, o movimento deve levar para o PSDB três deputados atualmente no União Brasil: Sargento Reginauro, Heitor Férrer e o próprio Felipe. Deverão ainda se filiar dois dos deputados hoje no PDT que são aliados de Ciro: Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Outros dois parlamentares pedetistas ligados a Ciro e ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União Brasil), Antônio Henrique e Lucinildo Frota possuem convites do PL.

Em 2022, Emilia Pessoa foi a única deputada eleita pelo PSDB no Ceará. Com ela e as movimentações projetadas, a bancada chegaria a seis. O partido projeta eleger também na eleição deste ano o presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Felipe Vasques.

O partido de maior bancada hoje na Assembleia é o PT, com dez deputados titulares. O PSB aparece a seguir, com nove. A se confirmar as trocas, o PSDB tende a se tornar a terceira força, com seis. Hoje esse posto é dividido entre PDT e União Brasil — justamente as duas legendas que devem perder parlamentares para o PSDB. Ambas as legendas atualmente possuem quatro deputados estaduais no Ceará. No caso dos pedetistas, não deve ficar nenhum dos que estão hoje.

Felipe Mota explica que, na chapa estadual, a debandada será para o partido presidido por Ciro Gomes no Ceará. Já os deputados federais não seguiriam o mesmo caminho. A recolocação seria na federação União Progressista.

"É uma manada de estaduais para o PSDB e uma manada de federais para o União Progressista", declarou.

Os deputados federais do União Brasil hoje se dividem entre uma ala governista, com Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues, e os oposicionistas Danilo Forte e Dayany Bittencourt. A mesma federação, com o Progressistas, tem o governista AJ Albuquerque.

Já no PDT, os destinos devem ser diversos. Eduardo Bismarck tem filiação prevista ao Podemos. Idilvan Alencar pode seguir rumo ao PSB do senadotr Cid Gomes. André Figueiredo segue no PDT e Mauro Filho tem destino incerto.

Maiores bancadas da Assembleia Legislativa

Titulares de mandatos

PT: 10

PSB: 9

PDT: 4

União Brasil: 4

MDB: 3

PL: 3

Progressistas: 3

PSD: 3

Republicanos: 2

Avante: 1

Cidadania: 1

PCdoB: 1

PSDB: 1

Psol: 1