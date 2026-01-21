Tarcísio vai visitar Bolsonaro na Papudinha

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil Esta será o primeiro encontro entre Bolsonaro e o governador após o anúncio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, como é conhecida a Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O ex-presidente cumpre a pena 27 anos e três meses de prisão por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado.

Moraes autorizou o encontro para a próxima quinta-feira, 11, com duração de até três horas, entre as 8h e as 11h, conforme as regras da Papudinha.

Todas as visitas a Bolsonaro dependem de autorização de Moraes, que foi relator da ação em que o ex-presidente foi condenado pelo Supremo. As exceções são advogados, médicos e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foram autorizados a se reunir com o ex-presidente sempre que necessário, de acordo com os horários da unidade prisional.



A visita será o primeiro encontro Tarcísio e Bolsonaro neste ano. Ambos estiveram juntos pela última vez em setembro do ano passado, quando o ex-presidente se encontrava em prisão domiciliar. Desde então, o antigo mandatário lançou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como pré-candidato à Presidência.

A expectativa agora é que Bolsonaro e Tarcísio rediscutam o cenário eleitoral após o movimento da família Bolsonaro. O governador é um dos mais cotados como representante da direita na corrida presidencial de outubro, sendo o candidato favorito de uma ampla ala de políticos conservadores.

Tarcísio, porém, ainda não lançou formalmente sua candidatura, dando a entender que, em vez disso, poderá concorrer à reeleição em São Paulo. A expectativa é que ele anuncie em breve se apostará na corrida presidencial ou se, como aliado do ex-presidente, anunciará apoio a Flávio Bolsonaro. Tarcísio já afirmou anteriormente que visitas ao ex-presidente serão recorrentes por conta da proximidade que possui com seu padrinho político.

Tarcísio confirmou que irá visitar o ex-presidente. "Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, né? Sobretudo um grande amigo, uma pessoa que tem muita consideração", disse Tarcísio em coletiva com jornalistas após entrega habitacional no município de São José da Bela Vista (SP).

Ele disse ainda que: "Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa. Precisa sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo."

Na mesma decisão, Moraes também autorizou outras duas visitas solicitadas por Bolsonaro: do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado (para o dia 28 de janeiro), e do pecuarista Bruno Scheid (para 29 de janeiro).



