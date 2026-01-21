Logo O POVO+
Trump diz que gosta de Lula, que critica presidente dos EUA
Comentar
Politica

Trump diz que gosta de Lula, que critica presidente dos EUA

Brasil.
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
￼TRUMP e Lula em encontro na Malásia em outubro de 2025 (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Foto: Ricardo Stuckert / PR ￼TRUMP e Lula em encontro na Malásia em outubro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "gosta" do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ao confirmar que convidou o mandatário para compor o Conselho de Paz.

A declaração ocorreu em entrevista coletiva na Casa Branca nesta terça-feira, 20. "Ele terá um grande papel", disse o republicano, ao ser questionado. Os comentários acontecem enquanto Lula discute o convite de Trump e se aceitará participar do Conselho da Paz, cujo primeiro tópico será a Faixa de Gaza.

Já Lula fez críticas a Trump nesta terça. Ele afirmou que a campanha do presidente dos EUA enviou 2 bilhões de mensagens na semana anterior à eleição, em 2024, contra a adversária, a então vice-presidente Kamala Harris. O discurso foi feito durante evento em Rio Grande (RS).

"Nós vivemos para nos ajudar. Estamos vivendo muito individualistas. Quero comida, peço pelo telefone. Quero pagar conta, pago com o telefone. Se aparecer algum amigo, já está enchendo o saco. E o grupo do zap, tenho que contar o que fiz hoje, o café. Pô, quem quer saber disso? Isso é futrica pura. E a direita sabe disso, e é por isso que a direita tem uma indústria de mentir poderosíssima. Só para vocês terem uma ideia, na campanha do presidente Trump, na última semana, eles fizeram 2 bilhões de mensagens contra a adversária dele. Vai ser assim a campanha", declarou o presidente brasileiro.

Não foi a primeira crítica de Lula a Trump na terça-feira, 20. Mais cedo, em outro evento no Rio Grande do Sul, o petista disse que o republicano tenta "governar o mundo" a partir das redes sociais. Naquele momento, também reclamava do uso intenso dos celulares pela população.

"Vocês já perceberam uma coisa, que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala da coisa que ele falou. Vocês acham que é possível? É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos, e não um ser humano", afirmou o petista.

Lula e Trump estabeleceram uma relação mais próxima nos últimos meses, em meio às negociações para a reversão do tarifaço imposto pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros. Os dois falaram em uma "química" que tiveram em suas conversas, tanto por telefone, quanto pessoalmente.

 

O que você achou desse conteúdo?