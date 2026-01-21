Trump diz que gosta de Lula, que critica presidente dos EUA

Foto: Ricardo Stuckert / PR ￼TRUMP e Lula em encontro na Malásia em outubro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "gosta" do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ao confirmar que convidou o mandatário para compor o Conselho de Paz.

A declaração ocorreu em entrevista coletiva na Casa Branca nesta terça-feira, 20. "Ele terá um grande papel", disse o republicano, ao ser questionado. Os comentários acontecem enquanto Lula discute o convite de Trump e se aceitará participar do Conselho da Paz, cujo primeiro tópico será a Faixa de Gaza.

Já Lula fez críticas a Trump nesta terça. Ele afirmou que a campanha do presidente dos EUA enviou 2 bilhões de mensagens na semana anterior à eleição, em 2024, contra a adversária, a então vice-presidente Kamala Harris. O discurso foi feito durante evento em Rio Grande (RS).

"Nós vivemos para nos ajudar. Estamos vivendo muito individualistas. Quero comida, peço pelo telefone. Quero pagar conta, pago com o telefone. Se aparecer algum amigo, já está enchendo o saco. E o grupo do zap, tenho que contar o que fiz hoje, o café. Pô, quem quer saber disso? Isso é futrica pura. E a direita sabe disso, e é por isso que a direita tem uma indústria de mentir poderosíssima. Só para vocês terem uma ideia, na campanha do presidente Trump, na última semana, eles fizeram 2 bilhões de mensagens contra a adversária dele. Vai ser assim a campanha", declarou o presidente brasileiro.

Não foi a primeira crítica de Lula a Trump na terça-feira, 20. Mais cedo, em outro evento no Rio Grande do Sul, o petista disse que o republicano tenta "governar o mundo" a partir das redes sociais. Naquele momento, também reclamava do uso intenso dos celulares pela população.

"Vocês já perceberam uma coisa, que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala da coisa que ele falou. Vocês acham que é possível? É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos, e não um ser humano", afirmou o petista.

Lula e Trump estabeleceram uma relação mais próxima nos últimos meses, em meio às negociações para a reversão do tarifaço imposto pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros. Os dois falaram em uma "química" que tiveram em suas conversas, tanto por telefone, quanto pessoalmente.