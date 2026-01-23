Começa prazo para convenções partidárias em Choró, Potiretama e Senador Sá

Foto: Aurelio Alves ￼TRÊS municípios cearenses terão eleições suplementares no primeiro semestre de 2026

Os municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá realizarão entre esta sexta-feira, 23, e o próximo domingo, 25, convenções partidárias que definirão os candidatos para concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições suplementares de 1º de março, marcadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Os partidos, as coligações e as federações terão até às 19 horas da terça-feira, 27, para solicitar à zona eleitoral o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia seguinte, 28 de janeiro.

Choró

Com duas pré-candidaturas colocadas até o momento, as convenções partidárias de Choró ocorrerão no sábado, 24. O evento do prefeito interino e pré-candidato Paulo George (PSB), o Paulinho, está marcado para às 17 horas, no salão da Paróquia, no Centro da cidade. O nome do vice ainda não foi revelado.

Já a convenção de Antonio Delmiro (PT) ocorrerá na quadra do Colégio Dom Bosco, a partir das 18 horas. O PT já anunciou o nome da professora Ana Íris (PT) como pré-candidata a vice, repetindo a chapa que concorreu nas eleições municipais de 2024 e obteve 38,90% dos votos, mas não se elegeu.

Um nome que pode vir a concorrer no pleito é o do ex-vice-prefeito Bruno Jucá (PRD), que chegou a ser cotado para ser pré-candidato a vice na chapa de Paulinho. Ao O POVO o presidente estadual do PRD, vereador Michel Lins, informou que a definição ocorrerá até a manhã desta sexta-feira.

"Estive hoje [quinta-feira, 22] com o Bruno e a gente está dialogando, a direção estadual com a municipal e também com os outros parceiros. Até amanhã de manhã, teremos uma definição sobre quais caminhos tomar. De qualquer forma, o que está sendo avaliado é exatamente o que for melhor para Choró", disse o dirigente partidário.

Uma possibilidade de composição como vice na chapa do PRD é o radialista Everardo Gomes (Cidadania), que recentemente rompeu com o PT.

Bruno foi eleito vice-prefeito em 2024, mas acabou cassado juntamente com o prefeito eleito Bebeto Queiroz (PSB), o Bebeto do Choró, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024.

No fim de agosto de 2025, o TRE-CE confirmou a cassação de Bebeto, que está foragido, mas acolheu parcialmente o recurso de Bruno que, embora a cassação tenha sido mantida, um efeito automático da indivisibilidade da chapa, teve afastadas as sanções de inelegibilidade e a multa de R$ 53.205,00.

Potiretama

No município distante 253 quilômetros de Fortaleza, a eleição suplementar se encaminha para ter uma disputa entre o prefeito interino e a ex-vice-prefeita cassada, mas que não teve inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral.

Com apoio do grupo do prefeito eleito Luan Dantas (PP), que está preso, o primeiro pré-candidato é Cleverlandio Bezerra (PP). Ele assumiu a Prefeitura de Potiretama por ser presidente da Câmara Municipal quando a chapa eleita foi cassada por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.

A convenção do Progressistas está marcada para esta sexta-feira, 23, no Clube Asa Branca, no Centro da cidade, às 19 horas. O candidato a vice-prefeito é Gilberto Meneses.

Rompida com esse grupo, a ex-vice-prefeita Solange Campelo (PT) é a outra pré-candidata. A convenção do PT ocorrerá no mesmo local, porém no domingo, 25, às 18 horas. O candidato a vice é Rogério Barbosa (PSD).

Senador Sá

O município, distante 243 quilômetros de Fortaleza, pode ter candidatura única disputando o pleito de março. Pelo menos é o cenário apontado pelo prefeito cassado Bel Júnior (PP) em manifestações nas redes sociais.

Em uma das falas, Bel afirma que os nove vereadores do município são do grupo dele, não havendo força política para formalizar uma oposição. Nesse cenário, ele indicou Sabrina Morais (PP), a "Sabrina do Bel", atual tesoureira da gestão, como candidata a prefeita, e Veriani Araújo (PP), a vice.

Nas redes sociais, o prefeito cassado anunciou que a convenção dos partidos Progressistas, PSDB e União Brasil ocorrerá nesta sexta-feira, 22, na Chácara Bela Vista, às 18h30min.

A chapa é a mesma que havia sido indicada para eleição suplementar anteriormente marcada para 6 de julho de 2025, mas que acabou suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesse pleito, concorreria com Sabrina o ex-prefeito Rui Aguiar (PSB). A tendência é que Rui não lance candidatura desta vez. O PSB afirmou ao O POVO que a decisão sobre candidaturas para 1º de março ainda não está fechada.