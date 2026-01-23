Prefeitura de Fortaleza assina acordo de R$ 700 milhões para pagamento dos precatórios do Fundef

Foto: FERNANDA BARROS Evandro Leitão anuncia acordo para pagamento dos precatórios do Fundef

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 23, que a Prefeitura assinou o acordo para o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

O valor estabelecido no acordo supera R$ 700 milhões, segundo informou ao O POVO o secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT). Do valor, 80% deve ser distribuído a profissionais que atuavam na época e outros 20% para melhorias no setor educacional.

"Nós já assinamos o acordo, falta o juiz federal homologar o acordo entre Advocacia-Geral da União (AGU) e Município", confirmou o secretário.

De acordo com Idilvan, se o prazo da homologação for cumprido, o pagamento das parcelas deve iniciar em 2027, com distribuição de 40% do valor; seguido de 30%, em 2028; e da última parcela de 30%, em 2029.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que a concretização deve ocorrer na próxima semana, restando apenas a homologação.

"É a valorização do profissional da Educação. Assinamos o acordo dos precatórios do Fundef, um avanço fundamental para garantirmos uma vitória histórica dos profissionais da educação. Falta pouco para essa conquista ser homologada e virar realidade", afirmou.

Processo

Ao O POVO, interlocutores da gestão informaram que a resolução foi costurada por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), que apresentou uma proposta à União. O texto passou por análise da AGU, especialmente durante o segundo semestre de 2024, resultando em um consenso que agradou ambas as partes.

Com a assinatura da Prefeitura de Fortaleza formalizada nesta sexta, o próximo passo é a assinatura por parte da União, que deve ocorrer em breve. Em seguida, o acordo será anexado aos autos do processo para que a Justiça homologue a decisão e determine o "cumpra-se".

A expectativa do governo municipal é de que essa manifestação judicial ocorra já na próxima semana, conforme Leitão afirmou nas redes sociais, onde comemorou o acordo. O pagamento deve beneficiar não apenas os professores da rede municipal, mas também servidores da Educação que não são docentes, atendendo a uma demanda histórica da categoria.

Após a homologação judicial, caberá à União divulgar um cronograma de pagamento, que dependerá da capacidade financeira do Governo Federal. A Prefeitura de Fortaleza afirma que a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem total interesse que os repasses ocorram o mais rápido possível após a decisão da Justiça.

O prefeito agradeceu o trabalho de aliados políticos e de técnicos envolvidos no trabalho. "Agradecer ao ministro Camilo Santana (PT), da Educação, pelo esforço, pela dedicação, agradecer ao ministro da AGU, ministro Jorge Messias, agradecer à Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, a todos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação e a todos os atores que estão dando a sua contribuição, para que a gente esteja nesse momento firmando, finalizando esse acordo", declarou.

Em 2022, o município de Fortaleza entrou na Justiça contra a União pedindo a correção de repasses do Fundeb, substituto do Fundef, pagos em valores inferiores em anos passados (2017-2020). A gestão atual tentava firmar um acordo para agilizar o pagamento.

Com a extinção do Fundef, em 2007, e a criação do Fundeb, ficou determinado que o valor inicial deste seria o último fixado para a distribuição de recursos para o Ensino Fundamental. Para o Ceará, o referido valor inicial foi de R$ 946,29 por aluno.

Contudo, de acordo com a jurisprudência, o Fundef foi pago de forma equivocada ao longo do tempo, por considerar valores mínimos estaduais, em vez de um único Valor Mínimo Anual Aluno (VMAA) nacional. Usando o referido parâmetro nacional, no último ano do Fundef (2006), a Prefeitura entendia que o valor mínimo a ser pago por aluno deveria ter sido de R$ 1.165,32.