Eleições suplementares: municípios cearenses definem chapas e realizam convenções partidárias

Foto: Reprodução/Instagram @osmarbaquit e @joseairtoncirilo ￼EM Choró, partidos da base disputam a eleição. De um lado o prefeito interino, do PSB, e, do outro, a chapa do PT

Os candidatos de Choró, Potiretama e Senador Sá, municípios que passarão por eleições suplementares, realizaram as convenções partidárias e definiram os candidatos que irão concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito. A eleição está marcada para o dia 1º de março, conforme decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Prazo para as convenções acabou neste domingo, 25.

Os partidos, as coligações e as federações terão até às 19 horas da terça-feira, 27, para solicitar à zona eleitoral o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia seguinte, 28 de janeiro. Candidatos eleitos comandarão os municípios até 31 de dezembro de 2028.

Choró

Com duas pré-candidaturas colocadas, as convenções partidárias de Choró, cidade localizada148,6 quilômetros de Fortaleza, tiveram início na sexta-feira, 23. Uma

delas foi a do prefeito interino e pré-candidato Paulo George (PSB), o Paulinho,que integra o mesmo partido que o prefeito cassado Bebeto do Choró, foragido desde

dezembro de 2024.

Paulinho irá concorrer na disputa ao lado do ex-vereador Cimar Ribeiro como candidato a vice. Ribeiro também foi vice-prefeito durante a gestão do ex-prefeito Marcondes Jucá (PT) e atuou como prefeito após Jucá ter sido afastado e preso na operação Ad Manus.

A população de Choró não vê Bebeto há mais de um ano e o político segue foragido desde dezembro de 2024, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva na Operação Vis Occulta.

Em agosto de 2025, o TRE-CE manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito Bruno Jucá Bandeira, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral

de 2024.

A convenção de Paulinho nessa sexta contou com as presenças de outros nomes do PSB, como ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves e o deputado estadual Osmar Baquit (PSB).

Outro candidato à Prefeitura de Choró é Antonio Delmiro (PT) que concorrerá ao lado da professora Ana Íris (PT) como pré-candidata a vice, repetindo a chapa que concorreu nas eleições municipais de 2024 e obteve 38,90% dos votos, mas não se elegeu.

A convenção da chapa foi realizada nesse sábado, 25, e teve a participação de alguns nomes do partido, como o presidente estadual da sigla, Conin, o deputado federal José Airton Cirilo e o deputado estadual

Moises Braz. (TL)

Potiretama

Já em Potiretama, a 253,2 quilômetros da Capital, a eleição suplementar se encaminha para ter uma disputa entre o prefeito interino, Cleverlandio Bezerra (PP), e a ex-vice-prefeita cassada, Solange Campelo (PT), mas que não teve inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral.

Cleverlandio Bezerra assumiu a Prefeitura de Potiretama por ser presidente da Câmara Municipal quando a chapa eleita foi cassada por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.

O prefeito eleito Luan Dantas (PP), preso desde abril, e a então vice Solange tiveram os registros de candidatura cassados, porém apenas o prefeito eleito foi condenado à inelegibilidade por oito anos.

Com apoio do grupo de Dantas, Cleverlandio e o candidato a vice, Gilberto Meneses, promoveram a convenção partidária na noite da última sexta-feira, 23. O deputado estadual Leonardo Pinheiro (PP) e o ex-prefeito de Iracema e presidente do Cearaprev, Zé Juarezes, tiveram no evento.

Em entrevista à TV Macário, o ex-prefeito de Iracema destacou a "lealdade" à aliança feita anteriormente com o ex-prefeito Luan Dantas e falou sobre o rompimento com Solange Campelo.

"Eu sou muito leal com essa parceria com o grupo político do Luan e decidi realmente que o PT municipal, do qual nós temos o controle aqui do diretório municipal, decidimos que o candidato seria o vereador Cleverlândio e vice era Rosângela, que era do PT. Mas a executiva estadual nos atropelou, autoritariamente, e decidiu por outros caminhos, mas tanto eu, como a Rosângela, como todo o diretório municipal do PT estamos no palanque de Luan, em respeito ao grupo político", disse.

"A vice dele que rompeu com ele foi indicada pela gente. Não foi nós que rompemos, ela rompeu, porque a gente sempre tinha muita confiança. O acordo era para sempre apoiar o Luan, mas, acontece as coisas políticas, às vezes, quem substitui faz o rompimento e nesse rompimento eu não acompanho".

Rompida com o grupo, Solange concorrerá ao cargo junto ao candidato a vice Rogério Barbosa (PSD). A convenção do PT ocorreu na noite deste domingo, 25, e contou com a presença do deputado estadual De Assis Diniz (PT), do presidente estadual do PT, Conin e da suplente de deputada Keivia Dias (PSD). (Taynara Lima)

Senador Sá

No município de Senador Sá, distante 243 quilômetros de Fortaleza, a tendência é de candidatura única disputando o pleito de março. A chapa lançada no município é formada pela pré-candidata Sabrina Morais (PP), a "Sabrina do Bel", indicada pelo prefeito cassado, Bel Júnior (PP), e Professora Maria(PP), como pré-candidata à vice. Maria atuava como vice na gestão anterior e se lança novamente ao cargo.

A convenção dos partidos Progressistas, PSDB e União Brasil ocorreu na última sexta, 23. Em discurso no evento, Bel Júnior chegou a projetar a vitória da chapa com mais de 90% dos votos.

Bel e a então vice-prefeita Professora Maria foram cassados em novembro de 2025 por irregularidades em evento durante a campanha de 2024. O TRE-CE já havia determinado anteriormente a cassação da chapa e a realização de uma nova eleição. Em junho de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu liminarmente o pleito, que estava marcado para julho, e manteve Bel no cargo.

Porém, o TRE-CE julgou os embargos de declaração do prefeito e decidiu por unanimidade cassá-lo novamente, determinando mais uma vez a realização de novas eleições. Além da cassação, Bel Júnior foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral estadual.

O ex-prefeito Rui Aguiar (PSB), que chegou a lançar candidatura para a eleição suplementar marcada para julho, mas que acabou suspensa pelo TSE, não deverá entrar na disputa. Neste domingo, 25, o PSB confirmou ao O POVO que não terá candidatos na eleição marcada para o dia 1º de março. (TL)