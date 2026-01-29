Marido de prefeita de Pires Ferreira é preso por suspeita de crime de peculato

A Polícia Civil (PCCE) prendeu, nesta segunda-feira, 26, o empresário Marcos Paulo Coelho Marques, esposo da prefeita de Pires Ferreira, Dr. Lívia Muniz (PSB). O ex-prefeito de Reriutaba e pai da vice-prefeita Marfisa Aguiar (PSB), José Aguiar Filho, conhecido como Zezão Aguiar, também teve mandado de prisão expedido. O município fica distante 258 km de Fortaleza.
Os mandados de prisão foram cumpridos como resultado de investigações sobre crimes contra a administração pública. Segundo os documentos referentes à prisão, Marcos Paulo e José Aguiar são investigados pelo crime de peculato, ou seja, apropriação ou desvio de bens públicos por funcionário público.
Além destes, também foram cumpridos mais dois mandados de prisão contra dois homens nos quais não foram revelados os nomes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os mandados foram cumpridos pela Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), delegacia da Polícia Civil.
A Justiça determinou que as prisões têm duração inicial de cinco dias. Ao final deste período, os custodiados devem ser postos em liberdade, a menos que ocorra uma prorrogação ou nova ordem de prisão.
As ordens judiciais foram expedidas pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O procedimento tramita em segredo de justiça.
Após o ocorrido, a prefeita de Pires Ferreira, Dra Lívia Muniz, publicou uma nota em suas redes sociais, classificando a prisão de seu marido, Marcos Paulo, como perseguição política motivada por adversários interessados em, segundo ela, "desestabilizar sua gestão". Ela ainda afirma que as acusações são "infundadas" e "movidas por interesses contrários" ao bem do município.
“Não é novidade para ninguém as perseguições e acusações infundadas que temos enfrentado ao longo da trajetória pública. Reafirmamos que, mais uma vez, estamos diante de perseguição política, movida por interesses que nada têm a ver com o bem do nosso município”, escreveu a prefeita.
A vice-prefeita de Pires Ferreira, Marfisa Aguiar, não se pronunciou sobre o caso até o momento, mas republicou a nota divulgada pela prefeita. Marfisa também é primeira-dama do município de Reriutaba, município próximo de Pires Ferreira. Ela é esposa de Pedro Humberto (PSB), que está no segundo mandato na Prefeitura, tendo sido eleito pela primeira vez em 2020 e reeleito em 2024.
O POVO tentou contato com a vice-prefeita por meio de mensagens em aplicativo e por ligação, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.
Nos últimos dias de novembro de 2025, o Ministério Público havia deflagrado a operação “Espectro” no Município para apurar suspeita de irregularidades na contratação de máquinas para obras de infraestrutura.
A reportagem entrou em contato com o órgão, mas recebeu que o caso tramita em segredo de justiça, portanto mais informações não puderam ser repassadas.