Girão diz que chance de apoiar Ciro no primeiro turno é "zero"

Foto: JÚLIO CAESAR ￼O senador Eduardo Girão (Novo) fez o lançamento oficial de sua pré-candidatura em novembro

O senador Eduardo Girão (Novo) está no Cariri para o segundo evento de lançamento da sua pré-candidatura ao Governo do Estado em 2026, que acontece hoje. Este evento será o primeiro de alguns a serem realizados pelo Interior ainda no primeiro semestre deste ano, com a ideia de apresentar Girão aos municípios cearenses.

Nesta quinta-feira, 29, o senador esteve nos estúdios da Rádio O POVO CBN Cariri, e reiterou que não irá recuar na sua candidatura ao Governo do Ceará. Questionado sobre a possibilidade de recuar da pré-candidatura e apoiar o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB), numa escala de zero a dez, Girão foi categórico: “Zero”.

Segundo ele, Ciro não representa o espectro político da direita, tampouco da centro-direita. “A candidatura dele é legítima, é uma pessoa muito inteligente. Mas não representa os valores da direita, da centro-direita. Ele mesmo, o próprio PSDB, se considera centro-esquerda. Então a gente precisa ter o mínimo, inclusive para quem levanta as bandeiras que levantamos da direita, depois de tantos ataques que tivemos de grupos políticos, tem que ter amor-próprio”, afirmou.

Ao ser questionado sobre qual seria a prioridade do governo que tomará posse em janeiro de 2027, o pré-candidato destacou a segurança pública. Sobre o tópico, Girão criticou o ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana (PT), alegando que a atual situação de violência no Estado, classificada pelo senador como “tragédia humanitária”, possuiria as “digitais do Camilo”.

“Essa turma que está aí (sic) ou que tá querendo voltar é responsável, tem o DNA nessa tragédia humanitária", apontou se referindo à segurança pública no Estado. “Se nós chegamos com essa tragédia na segurança pública, nesse caos, tem as digitais do Camilo”, acrescentou.

Sobre o evento desta sexta-feira, Girão justificou a escolha de fazer evento no Cariri afirmando que a região foi a que mais recebeu recursos de seu mandato no Senado. “O Cariri foi a região do Ceará que mais recebeu recursos do nosso mandato. A gente procurou ter muito carinho com essa área que tem uma importância cultural muito grande, que precisa de investimentos”, disse.

O lançamento da pré-candidatura, intitulado “Ceará tem Jeito”, será realizado no Hotel Imperial Palace, na divisa entre Juazeiro do Norte e Barbalha e contará com a presença dos senadores Márcio Bittar (PL-AC) e Magno Malta (PL-ES), assim como participação de outros líderes locais.

O primeiro evento de lançamento de pré-candidatura do senador foi há dois meses, em 30 de novembro, com a presença de líderes da oposição cearense e nacional, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Foi no evento que Michelle defendeu o apoio a Girão e desautorizado a aproximação do PL com Ciro, até então costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL).

Na ocasião, Michelle deu um “puxão de orelha” no PL Ceará por conta da aproximação com Ciro. Na ocasião, Michelle citou nominalmente Fernandes e disse que, apesar do “orgulho” que sentia por ele, não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou o ex-presidente Bolsonaro. Após o fim do evento, André rebateu a presidente do PL Mulher e ressaltou que a aliança com Ciro vem sendo construída desde o segundo turno das eleições de 2024, inclusive com o aval de Bolsonaro.

A fala de Michelle gerou rebuliço na cúpula do partido. Três dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram críticas à atitude dela, mas, após reunião em Brasília, André Fernandes, anunciou que as negociações envolvendo Ciro e o PL seriam paralisadas por tempo indeterminado.





