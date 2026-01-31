Foto: FÁBIO LIMA Paracuru, Aquiraz e Aracati lideram lista de municípios com maiores gastos totais no Carnaval 2026

A plataforma Carnaval Transparente, lançada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), aponta que os gastos municipais com o Carnaval 2026 totalizam R$ 46.764.644 milhões. Desse valor, 99,7% são destinados à atrações musicais, incluindo cachês, shows e contratações artísticas. As informações foram analisadas pelo O POVO a partir da atualização mais recente, acessada às 18h13min desta sexta-feira, 30.



No portal, é possível acompanhar os dados declarados pelos próprios municípios ou levantados pelo TCE, acompanhar a destinação dos recursos públicos e compreender de que forma os gastos são aplicados.



As categorias de gastos incluem atrações musicais, que totalizam R$ 46.622.961 e representam 99,7% do valor total, outorga/cessão de espaço público (taxas, autorizações e uso de espaços públicos), com R$ 26.600, dimensão urbanística e social (intervenções urbanas, ações sociais, culturais e de impacto coletivo), com gastos no valor de R$ 104.800, publicidade, com R$ 10.283, e organização do evento (serviços de produção, estrutura, logística e empresa organizadora), com valor ainda não indicados pelas prefeituras.



A atualização mais recente acessada pela reportagem nesta sexta indica que 32 municípios informaram os gastos para as festas: Acaraú, Aquiraz, Aracati, Barroquinha, Beberibe, Camocim, Canindé, Carnaubal, Cascavel, Catarina, Crateús, Crato, Granja, Itaitinga, Itaiçaba, Itapipoca, Itarema, Jaguaruana, Maranguape, Nova Russas, Palhano, Paracuru, Pentecoste, Poranga, Quiterianópolis, Quixadá, Solonópole, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Tamboril, Tianguá, Viçosa do Ceará.

Despesas com Carnaval

Despesa total: R$ 46.764.644,00

Despesa com atrações musicais: R$ 46.622.961,00

Dimensão urbanística e social (intervenções urbanas, ações sociais, culturais e de impacto coletivo): R$ 104,8 mil

Outorga/cessão de espaço público: R$ 26,6 mil

Publicidade (divulgação e materiais promocionais): R$ 10.283

152 prefeituras não registraram gasto ainda, inclusive Fortaleza

Gastos por prefeitura

Paracuru — R$ 5.304.500 Aquiraz — R$ 3.710.000 Aracati — R$ 3.465.000 Cascavel — R$ 3.000.000 Acaraú — R$ 2.755.000 Beberibe — R$ 2.751.000 Granja — R$ 2.600.000 Itarema — R$ 2.490.000 São Gonçalo do Amarante — R$ 2.080.000 Tianguá — R$ 2.054.945 Jaguaruana — R$ 1.975.000 Quixadá — R$ 1.900.000 Canindé — R$ 1.830.000 Crateús — R$ 1.810.000 Camocim — R$ 1.680.000 Viçosa do Ceará — R$ 1.260.000 Itaiçaba — R$ 1.215.000 Barroquinha — R$ 850.000 Solonópole — R$ 800.000 Crato — R$ 600.000 Pentecoste — R$ 600.000 Nova Russas — R$ 485.441 Itapipoca — R$ 450.000 Carnaubal — R$ 400.000 Palhano — R$ 321.000 Catarina — R$ 203.200 Poranga — R$ 64.875 Itaitinga — R$ 47.203 Maranguape — R$ 24.000 Quiterianópolis — R$ 15.000 Tamboril — R$ 14.680 Barreira — R$ 8.800

Cachê de atrações musicais

Há dados também sobre os artistas contratados, o cachê por município, o cachê total e em quais cidades as atrações musicais irão se apresentar.

No topo da lista, está o cantor Natanzinho Lima, que fará shows em cinco municípios e totaliza R$ 4,2 milhões em cachês. Em seguida, está o grupo É o Tchan, também com cinco shows marcados e cachês que somam R$ 3 milhões. O cantor Henry Freitas tem quatro shows agendados e os cachês totalizam R$ 2,8 milhões. Já a cantora Taty Girl tem cachê total de R$ 2 milhões e cinco apresentações marcadas no Estado. Abaixo, a lista com os dez maiores cachês totais:

​

Por apresentação, o maior cachê pago é a Leo Santana, que recebe R$ 1,5 milhão pelo show em Aracati em 16 de fevereiro. A seguir vem Wesley Safadão, que se apresentará em Paracuru em 15 de fevereiro por R$ 1,3 milhão.

Alguns municípios já divulgaram artistas e festas programadas para o Carnaval deste ano, porém ainda não constam na plataforma, como a cidade de Fortaleza. A ferramenta segue em atualização com os números conforme os dados são atualizados.



Ao O POVO, o TCE informou que, de acordo com a Secretaria de Controle Externo do órgão, há a possibilidade de valores e quantitativos passarem por alterações ao longo do período, devido a cancelamentos, ajustes ou retificação de informações por parte dos municípios ou em decorrência de ações de controle do Tribunal.

Além disso, duplicidade ou inconsistências nas informações repassadas são analisadas diariamente pelo Grupo de Trabalho do Carnaval Transparente.

Artistas que mais receberam até agora, na soma de todas as apresentações

Artista — Onde se apresenta — Valor recebido

Natanzinho Lima — Acaraú, Aquiraz, Granja, Tianguá e Viçosa do Ceará — R$ 4.250.000 É o Tchan — Canindé, Cascavel, Granja, Itarema e Jaguaruana — R$ 3.000.000 Henry Freitas — Aquiraz, Cascavel, Paracuru e São Gonçalo do Amarante — R$ 2.800.000 Taty Girl — Aracati, Canindé, Cascavel, Crato e Itaiçaba — R$ 2.000.000 Chicabana — Camocim, Crateús e Tianguá — R$ 1.650.000 Leo Santana — Aracati — R$ 1.500.000 Wesley Safadão — Paracuru — R$ 1.300.000 Zé Vaqueiro — Camocim e Itarema — R$ 1.200.000 Matheus Fernandes — Aracati, Beberibe e Itaiçaba — R$ 1.200.000 Junior Vianna — Aracati, Barroquinha, Crateús e Quixadá — R$ 1.000.000

Cachês acima de meio milhão por apresentação

Prefeitura — Atração musical — Cachê — Data da apresentação

Aracati — LEO SANTANA — R$ 1 500 000,00 — 16/2/2026 Paracuru — WESLEY SAFADÃO — R$ 1 300 000,00 — 15/2/2026 Quixadá — ANA CASTELA — R$ 900 000,00 — 15/2/2026 Aquiraz — NATANZINHO LIMA — R$ 850 000,00 — 14/2/2026 Acaraú — NATANZINHO LIMA — R$ 850 000,00 — 15/2/2026 Viçosa do Ceará — NATANZINHO LIMA — R$ 850 000,00 — 17/2/2026 Granja — NATANZINHO LIMA — R$ 850 000,00 — 15/2/2026 Tianguá — NATANZINHO LIMA — R$ 850 000,00 — 17/2/2026 Paracuru — DJ E CANTOR PEDRO SAMPAIO — R$ 754 500,00 — 17/2/202 Paracuru — DJ DENNIS — R$ 750 000,00 — 16/2/2026 Aquiraz — PEDRO SAMPAIO — R$ 750 000,00 — 15/2/2026 Cascavel — HENRY FREITAS — R$ 700 000,00 — 17/2/2026 Acaraú — JOÃO GOMES — R$ 700 000,00 — 16/2/2026 Paracuru — HENRY FREITAS — R$ 700 000,00 — 17/2/2026 Aquiraz — HENRY FREITAS — R$ 700 000,00 — 16/2/2026 Beberibe — TONY SALES — R$ 700 000,00 — 14/2/2026 São Gonçalo do Amarante — HENRY FREITAS — R$ 700 000,00 — 16/2/2026 Jaguaruana — TONY SALLES — R$ 700 000,00 — 15/2/2026 Acaraú — BANDA HENRY FREITAS — R$ 700 000,00 — 17/2/2026 Aquiraz — FELIPE RET — R$ 650 000,00 — 16/2/2026 Itarema — MATUÊ — R$ 620 000,00 — 14/2/2026 Jaguaruana — É O TCHAN — R$ 600 000,00 — 16/2/2026 Granja — É O TCHAN — R$ 600 000,00 — 17/2/2026 Cascavel — É O TCHAN — R$ 600 000,00 — 15/2/2026 Itarema — É O TCHAN — R$ 600 000,00 — 17/2/2026 Itarema — ZÉ VAQUEIRO — R$ 600 000,00 — 16/2/2026 Canindé — É O TCHAN — R$ 600 000,00 — 17/2/2026 Camocim — ZÉ VAQUEIRO — R$ 600 000,00 — 16/2/2026 Crateús — CHICABANA — R$ 550 000,00 — 15/2/2026 Camocim — CHICABANA — R$ 550 000,00 — 14/2/2026 Tianguá — CHICABANA — R$ 550 000,00 — 14/2/2026 Beberibe — ZÉ FELIPE — R$ 500 000,00 — 15/2/2026 Itarema — TARCÍSIO DO ACORDEON — R$ 500 000,00 — 15/2/2026

Atualizado até 30/1, às 19 horas

Municípios sem programação oficial

Por outro lado, outras cidades cearenses não realizarão festejos no período. Em Tauá, a prefeitura informou que as festas de Carnaval de 2026 foram canceladas para “manter o equilíbrio financeiro”. Segundo decreto municipal, Tauá está sob regras de cortes de gastos para este ano.

Em Jaguaretama, o prefeito Dr. Marcos Cunha (PSB) anunciou o cancelamento do Carnaval 2026 por conta de fatores, como a seca e a recente morte de um secretário municipal. O gestor citou um decreto de estiagem no município e as previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de que haverá um inverno irregular e ruim, prolongando a condição de seca registrada.

Pelo segundo ano consecutivo, Caucaia, segundo município mais populoso do Estado, também não realizará programação oficial de Carnaval com o intuito de “priorizar a manutenção de serviços essenciais com maior foco na saúde”. A Prefeitura justificou a decisão devido a “ações de ajuste e responsabilidade fiscal”.

Município que mais gastou projeta arrecadar muito mais

A prefeita de Paracuru, Gabi do Aquino (Progressistas), estima que as festas tragam um retorno entre R$ 50 milhões e R$ 70 milhões de forma direta e indireta, dez vezes mais que o valor investido. Segundo ela, é esperado que o evento movimente toda a cadeia produtiva local.

Neste ano, parte dos shows da programação oficial ocorrerá em uma nova arena no Município, com capacidade para 50 mil pessoas, localizado a 1,2 quilômetro da avenida principal e com 17 mil metros quadrados. De acordo com Gabi, a realização do evento no novo espaço vem com o objetivo de "oferecer mais conforto, segurança e estrutura adequada para esse público crescente".

No entanto, ela destaca que o local é um loteamento e não será permanente. "Já estamos planejando uma arena definitiva, que permitirá a realização de grandes eventos ao longo de todo o ano, fortalecendo Paracuru como polo de entretenimento e turismo".

A prefeita também destacou que a gestão vem trabalhando para diversificar as fontes de financiamento do evento e reduzir o impacto sobre o orçamento municipal, com a captação de recursos a partir de patrocínios da iniciativa privada, projetos via Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual Mecenas, além de articulações junto ao Ministério do Turismo.

Em relação aos artistas contratados, que incluem os cantores Luan Santana, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Henry Freitas, a prefeita detalha que a escolha foi feita com base em critérios técnicos, incluindo a atratividade e o perfil do público.

"Priorizamos grandes nomes da música nacional, presentes nos principais carnavais do Ceará e do Brasil, artistas consagrados e com forte apelo popular. Também levamos em conta a disponibilidade de agenda, já que o período carnavalesco é de alta demanda e disputado por muitas cidades. A diversidade musical garante uma programação plural, que atende diferentes públicos e consolida Paracuru como referência no litoral oeste do Ceará", contou.

Gabi do Aquino enfatizou a importância do evento para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município, mencionando a ocupação de hotéis e pousadas, o faturamento de bares e restaurantes e a geração de empregos temporários.

Prefeito aponta "cidade em ordem" para fazer o Carnaval

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 30, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PSB), destacou a relevância do Carnaval para o Município e para a circulação de recursos, durante e após os quatro dias de festa. Segundo ele, a cidade, geralmente, investe cerca de 1% da arrecadação total, em torno de R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. O prefeito de Aquiraz também apontou que a festa só passou a ser realizada após a gestão "colocar a cidade em ordem".

"A gente gasta 1% da arrecadação do Município, o restante a gente gasta com folha de pagamento, com infraestrutura, saúde e educação. E quando a gente decidiu criar o Carnaval, a gente só fez isso no terceiro ano, depois que a gente colocou a cidade em ordem [...] Para se fazer um Carnaval desse porte, que tenha esse abraço que a população tem, a cidade precisa realmente estar organizada. Hoje, a gente tem a segurança que, em educação, em saúde, em infraestrutura e assistência social, nossa cidade está bem organizada para receber um carnaval desse porte".

O prefeito ainda detalhou que os gastos deste ano vem de recursos próprios e investimento privado, como a venda de camarotes.

"Esse recurso é 100% próprio. Ano passado a gente conseguiu R$ 1 milhão do Ministério do Turismo. Esse ano, a gente não conseguiu [...] Mais uma vez, a gente conseguiu vender um camarote, onde a gente consegue captar investimento privado. A gente tem a Coca-Cola como o maior investidor. E nós estamos tendo uma grande receptividade do povo do Aquiraz, grandes empreendedores do Aquiraz estão investindo no nosso carnaval", disse.

8 dias de Carnaval no município que vê a festa como investimento

A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck (Podemos), disse que o Carnaval alavanca a economia da cidade e é feito com investimentos da Prefeitura, em torno de R$ 3,5 milhões, e parcerias com entes privados. Ela foi entrevistada pela rádio O POVO CBN em 22 de janeiro. A festa no Município irá durar oito dias.

"Há alguns anos vem sendo feito com parcerias com entes privados. A gente faz uma concessão de exploração para a avenida do Carnaval. Essa empresa que ganha, aporta dinheiro para o Município, além de que desonera os cofres públicos com estrutura, porque essa empresa que ganha a licitação também monta algumas estruturas no Município. A gente faz parceria com Secretarias de Turismo do Estado, com o Governo do Estado, com o Ministério do Turismo. Isso ajuda muito a gente fazer um Carnaval cada vez maior", explicou.

Roberta afirmou que, no ano passado, o retorno da festa foi em torno de R$ 298 milhões: "A gente não vê como gasto, a gente vê como investimento, porque o dinheiro fica circulando na cidade".