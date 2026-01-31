Secretariado de Fortaleza terá mudanças com saída de titulares para disputar eleição

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo ￼PREFEITO Evandro Leitão comandou reunião com secretariado da gestão municipal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que os secretários municipais que irão se candidatar nas eleições de outubro devem deixar os respectivos cargos no dia 31 de março. O petista acredita que algo entre sete e dez secretários deverão deixar os postos para disputar cargos eletivos neste ano.

"O prazo para desincompatibilização é dia 4 de abril. A nossa intenção é que no dia 31 de março, aqueles e aquelas que irão se candidatar nas próximas eleições, eles se desincompatibilizem", explicou o gestor em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 30, antes da primeira reunião de secretariado deste ano.

Sobre o quantitativo de secretários que sairão nos próximos meses, Evandro explicou: "Isso é ainda em tese, não é? Porque os secretários ainda não me falaram diretamente, mas pelo que eu escuto, pelo que chegam de informações ao meu ouvido, nós temos algo entre sete e dez secretários que irão se candidatar. Então, no dia 31 de março, esses gestores terão que sair para que possamos fazer uma reformulação no nosso secretariado", acrescentou.

O prefeito se disse satisfeito com o trabalho da equipe da Prefeitura, mas admitiu que pode haver outras mudanças, além do supracitado. "Obviamente que pode acontecer uma ou outra situação pontual, até porque, de uma maneira geral, o nosso corpo de secretário tem nos dado bons resultados", explicou.

O petista não quis adiantar nomes, por não ter certeza de todos que deverão se desincompatibilizar. Deputados licenciados e que atuam na Prefeitura, Idilvan Alencar (PDT) e Osmar Baquit (PSB) foram os únicos citados por Evandro como os que certamente sairão para tentar recondução aos cargos.

Idilvan é deputado federal e ocupa a Secretaria de Educação; Baquit, deputado estadual, comanda a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor).

Na reunião, o prefeito elencou a limpeza urbana e a zeladoria da Cidade como uma das principais prioridades da gestão municipal em 2026. “O ano passado foi, sim, um ano desafiador e de superação, com foco em algo fundamental e prioritário, que é a saúde. Esse ano a zeladoria da cidade também é fundamental, inclusive como questão de saúde pública, especialmente no que diz respeito à limpeza urbana”, afirmou o prefeito.

Além da limpeza urbana, o prefeito anunciou a ampliação das ações de pavimentação viária em Fortaleza. Em 2025, segundo ele, a Prefeitura lançou o programa “Tá na Pista”, que resultou na pavimentação de diversas ruas e avenidas da capital. “Neste ano, vamos ampliar esse trabalho”, afirmou.

Ele relembrou que Fortaleza será beneficiada com quase 500 mil metros quadrados de asfalto provenientes do programa Fortalece, do Governo do Estado do Ceará. “Vamos utilizar esse volume para pavimentar as principais avenidas e vias da cidade”, declarou.

Na área da saúde, o prefeito também anunciou que, em 2026, a gestão municipal pretende ampliar a oferta de serviços de saúde bucal, “inclusive com o início de um mutirão nessa área”, afirmou.

Outro ponto destacado foi a implantação de ferramentas de inteligência artificial na administração municipal. Sem muitos detalhes de como esse serviço será utilizado, Evandro comentou que a Prefeitura iniciará um projeto-piloto pela área da saúde.

“O objetivo é estabelecer uma comunicação direta com a população. A partir desse projeto piloto, a ideia é expandir o uso da inteligência artificial para outras áreas da Prefeitura, como educação, saúde e demais setores. Estamos em 2026 e o mundo inteiro fala em inteligência artificial. Precisamos acompanhar essa modernização e essa evolução, implantando essas ferramentas na quarta maior capital do país”, destacou.

Parte do dinheiro dos precatórios será para climatização de escolas

Ainda durante o encontro com o secretariado, foi divulgado que a Prefeitura destinará parte do dinheiro dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para a melhoria da infraestrutura das escolas da rede municipal. Um dos focos será a climatização das unidades de ensino.

A homologação dos precatórios foi assinada pela Prefeitura na quinta-feira, 29, assegurando o repasse de mais de R$ 760 milhões. Segundo Idilvan Alencar, secretário municipal da Educação, 80% do valor será destinado à valorização dos profissionais do magistério, enquanto os 20% restantes serão utilizados para intervenções na rede física das escolas.

"Quando nós recebemos a rede municipal, apenas 15% das unidades eram climatizadas. No ano passado, conseguimos chegar a 30%. Agora, vamos avançar para 50%. Então, vamos cumprir a promessa do prefeito e chegar a 100%", disse Idilvan Alencar

Parte dos recursos também serão utilizados para corrigir problemas estruturais antigos nas unidades de ensino.

"Está chovendo agora e existem cerca de 50 CEIs com erro de projeto, em que chove dentro das unidades. Todo mundo no Ceará sabe que a rede física daqui é precária: prédios antigos, centros de educação infantil com paredes de apenas 30 centímetros. Por isso, vamos investir para garantir melhores condições de trabalho para os professores", completou. (Lara Vieira)

Novo endereço da Câmara será anunciado hoje

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), revelará o novo endereço da sede do Poder Legislativo. A ação, que contará com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do prefeito, Evandro Leitão (PT), será realizada durante o evento "Nossa Casa é de Todos" no Passeio Público (Praça dos Mártires), no Centro, na manhã deste sábado, 31.

O parlamento da Capital é projetado, desde 2025, a retornar ao Centro, com o objetivo de aproximar os representantes da população e contribuir com a revitalização do bairro. Atualmente, a sede fica no bairro Luciano Cavalcante. A previsão é que o novo local seja na avenida Leste Oeste, bem próximo ao local do anúncio.

Segundo o presidente da Câmara, o retorno simboliza um presente de 300 anos a Fortaleza. O Lord Hotel, edifício próximo ao Theatro José de Alencer, também foi cotado para receber a Câmara. (Bruno Vasconcelos/Especial para O POVO)

Gestão buscará famílias para avisar sobre vagas em creches

Outro anúncio foi a adoção de uma estratégia de busca ativa por parte do Município, que passará a procurar pais e responsáveis para informá-los sobre a disponibilidade de vagas em creches. De acordo com o secretário da Educação, Idilvan Alencar, a gestão deixará de aguardar que as famílias procurem espontaneamente por vagas.

A proposta é, por meio de um Registro Único, identificar essas famílias e orientá-las sobre vagas disponíveis em creches alternativas, mas ainda próximas às residências.

"Nós vamos atrás das mães, seja no trabalho ou em casa. Vamos adotar uma postura ativa, não esperar que a família fique aguardando uma vaga na creche. Vamos dizer: 'Olha, não tem vaga aqui, mas tem bem ali, próximo da sua casa", afirmou Idilvan Alencar.

Em 2025, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que cinco mil crianças em idade de educação infantil estavam na fila por vagas em creches na Capital.

"Nós conseguimos abrir cinco mil vagas. A fila foi zerada? Não. Hoje, já existem aproximadamente mais de três mil pessoas aguardando. Isso mostra que muitas famílias sequer buscavam vagas antes, porque elas simplesmente não existiam. O registro, portanto, era subestimado", detalhou o secretário. (Lara Vieira)