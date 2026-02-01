Racha no Rio Grande do Norte pode levar PT, PL e centrão a disputar eleição indireta

Foto: Raiane Miranda e Roberto Lucena/Reprodução/Instagram @walteralvesrn O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves, informou à governadora Fátima Bezerra que não assumirá o cargo caso ela renuncie para disputar o Senado

O Rio Grande do Norte vivencia cenário de incertezas e poderá ter mudanças no comando do governo estadual antes mesmo das eleições de 2026.

A governadora Fátima Bezerra (PT) deverá deixar o cargo até o início de abril para concorrer ao Senado. Num cenário de normalidade política o vice-governador, Walter Alves (MDB), assumiria, mas ele anunciou rompimento com a gestão petista e que deverá concorrer a deputado estadual e apoiar chapa da oposição.

Com isso, o Estado poderá ter eleição indireta para eleger um governador interino, que ficaria só até o fim do ano. O PT informou que foi oficialmente comunicado pelo vice-governador sobre a decisão de romper com o projeto do governo. Além disso, o emedebista também informou que integrará a oposição.

“O PT do Rio Grande do Norte foi oficialmente comunicado, nesta segunda-feira, 19, pelo vice-governador Walter Alves de sua decisão de romper com o projeto político que reorganizou o estado e melhorou a vida do povo potiguar. O vice também confirmou que passará a integrar um grupo político de oposição ao governo do qual fez parte nos últimos três anos”, diz a nota do partido.

A sigla reafirmou a candidatura de Fátima Bezerra ao Senado e indicou três justificativas, incluindo o compromisso de fortalecer o partido no Senado “diante da ofensiva da extrema direita para conquistar maioria no Senado”, e o apoio ao projeto nacional liderado pelo presidente Lula (PT).

Fátima Bezerra tem até abril para deixar o governo em caso de candidatura ao Senado. A expectativa era de que, com a renúncia da governadora, o vice Walter Alves, presidente estadual do MDB, assumisse o cargo até o fim do mandato da chapa. Porém, o MDB-RN seguirá com os partidos da federação União Progressista e PSD no âmbito estadual. Já no cenário nacional, o emedebista indicou que deverá apoiar a reeleição do presidente Lula.

O PT-RN também afirmou que apresentará um candidato para a eleição indireta que ocorrerá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Com o cenário no estado potiguar, um novo governador deverá ser escolhido para um "governo tampão", até a posse do candidato eleito em outubro.

“Diante da decisão do vice-governador de não assumir essa responsabilidade, o PT apresentará candidatura ao governo do Estado para o mandato de abril a dezembro, no processo de eleição indireta que deverá ocorrer na Assembleia Legislativa. Estamos realizando todos os diálogos necessários com as forças políticas comprometidas com o Rio Grande do Norte para vencer essa disputa, com muita unidade interna e certos de que o Estado não pode ter a estabilidade comprometida e precisa seguir com as políticas e as obras que estão em andamento”.

O presidente da Assembleia é Ezequiel Ferreira, do PSDB, aliado do senador bolsonarista Rogério Marinho (PL). Ele poderá assumir o governo até a eleição e pretende concorrer a governador no pleito indireto.