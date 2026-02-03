Logo O POVO+
Crítica à "pirotecnia" e "terror na Internet" sobre segurança
Politica

Crítica à "pirotecnia" e "terror na Internet" sobre segurança

Governador defendeu atuação da bancada federal pela aprovação da proposta encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente Lula
Governador Elmano discursa na Assembleia (Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará)
Governador Elmano discursa na Assembleia

Na leitura da mensagem no início do ano legislativo na Assembleia do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) criticou "pirotecnia" na área da segurança pública e quem espalha "falso terror na Internet". Ele salientou que o desafio é nacional e exige cooperação entre os três poderes. Os deputados estaduais retornam aos trabalhos nesta segunda-feira, 2, em ano de eleições.

"Não faço, não farei e creio que não sabe nesse tema alguém querer fazer pirotecnia ou espalhar falso terror na Internet, porque, acreditem, nós vamos vencer", discursou na tribuna.

O governador apontou a questão da criminalidade como desafio "nacional e transnacional" e apontou o caminho para atacar o problema: "Trabalho, inteligência, estratégia e união de forças".

Para o enfrentamento, ele elencou quatro frentes: ações "preventivas, ostensivas, combativas e punitivas". Defendeu ainda a necessidade de firme cooperação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

O governador pediu à bancada federal que trabalhe pela aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da segurança pública, apresentada por Lula. Ele apontou a mudança legislativa como importante para o enfrentamento às facções criminosas. "Nós não faremos se continuarmos a prender e a lei autorizar a soltar bandidos perigosos no nosso país e no nosso estado".

"Nossa parte está sendo feita e está dando resultados. Mas tenho a convicção de que precisamos e ainda faremos muito mais".

Ele fez alusão ainda à manchete da edição impressa do O POVO desta segunda-feira, 2, que registrou o mês de janeiro como o menos violento no Ceará em uma década.

Elmano agradeceu aos profissionais de segurança pelo resultado.  

Elmano listou obras entregues e em andamento, como o hospital universitário na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o hospital universitário do Cariri, cujo terreno foi adquirido pelo Estado e doado ao Governo Federal. Listou ainda o início, em 2025, das obras dos hospitais regionais do Centro-Sul, em Iguatu, e do Maciço de Baturité, em Baturité. As obras do hospital do Sertão de Crateús, segundo ele, passaram de 40% de execução e têm previsão de conclusão para junho de 2026. Elmano afirmou ainda que as obras do Cinturão das Águas e do Eixão serão concluídas neste ano.

O governador recordou ainda os oito anos que passou, em dois mandatos, como deputado estadual (2015-2022).

"Muitas das vezes que vou tomar alguma decisão, eu tomo decisão a partir de coisas que aprendi com meus colegas deputados e deputadas", relatou na tribuna.

