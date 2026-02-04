Ausência de Juazeiro na entrega de viaturas gera embate entre governo e oposição

Foto: Fco Fontenele/Daniel Galber/Fernanda Barros Vários políticos se manifestaram sobre a questão nos últimos dias

A ausência do município de Juazeiro do Norte de uma lista de municípios contemplados com viaturas da Patrulha Maria da Penha, do Governo do Ceará, provocou um confronto público entre a oposição e a base do governador Elmano de Freitas (PT).

Tudo começou no sábado, 31, quando o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) fez uma publicação nas redes sociais e foi rebatido pela vice-governadora Jade Romero (MDB).

O embate teve início após Wagner criticar decisão da gestão estadual, ao compartilhar declaração do comandante da Polícia Municipal de Juazeiro do Norte, César Alves, que apontou suposta motivação política para a exclusão do município da lista de locais contemplados.

Wagner afirmou ainda que Juazeiro do Norte está entre os municípios que registram os maiores índices de feminicídio no Ceará, o que, segundo ele, justificaria a destinação de viaturas específicas para reforçar a política de proteção às mulheres.

Na avaliação do ex-parlamentar, a decisão do governo estadual estaria relacionada ao posicionamento político do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), que não integra a base aliada de Elmano. Ele declarou que a gestão municipal estaria sendo alvo de perseguição política, com impactos diretos sobre a população feminina do município.

A vice-governadora Jade Romero respondeu às declarações no mesmo dia. Ela afirmou que Juazeiro do Norte não estava na lista porque aderiu de forma tardia ao programa, criado em 2023. Segundo Jade, o município formalizou a adesão apenas em outubro de 2025, apesar de convites anteriores feitos pelo governo estadual a todas as prefeituras cearenses.

Durante evento realizado na manhã do último sábado, 31, o governador Elmano de Freitas agradeceu à vice-governadora pela explicação apresentada e lembrou que o programa foi oferecido aos 184 municípios cearenses de forma igualitária.

“Nós fazemos coisas republicanas. Nós abrimos editais, nós não obrigamos prefeitos a aderirem a certas propostas que apresentamos. E aqueles que fazem a adesão, de maneira voluntária, em determinados programas que temos, a gente vai fazendo a parceria”, explicou Elmano em coletiva de imprensa.

Citando especificamente a política das Casas das Mulheres municipais, o governador reforçou que a entrega das viaturas exige a adesão formal dos municípios ao programa. “Infelizmente o município de Juazeiro não tinha feito. Fico feliz que agora tenha sido feito. E, se fez a adesão, nós vamos fazer as parcerias, porque é assim que tem feito com todos os municípios”, completou.

A secretária das Mulheres do Governo do Estado, Lia Gomes (PSB), também se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. “Não fazemos politicagem com a pauta das mulheres. Nosso trabalho sempre foi sério e com critério técnicos”, disse a deputada licenciada.

Lia afirmou que as viaturas são entregues como incentivo para que os municípios criem Casas das Mulheres e destacou que Juazeiro do Norte aderiu ao programa Ceará por Elas apenas no final de 2025. Ela garantiu que a cidade não ficará de fora das parcerias e lembrou que o município já conta com uma Casa da Mulher mantida pelo governo estadual.

Ainda no sábado, o prefeito Glêdson Bezerra se manifestou pelas redes sociais. Ele afirmou que Jade Romero foi injusta e apontou o que classificou como contradições da vice-governadora.

Bezerra lembrou que Jade afirmou que Juazeiro não criou uma Casa da Mulher municipal, mas reconheceu que o município possui uma Casa da Mulher estadual. “Qual é a lógica de construir outra casa, agora, municipal?”, questionou.

O prefeito fez um apelo à vice-governadora. “Por favor, nos ajude junto ao Governo do Estado a superar essas picuinhas e atender a população de Juazeiro do Norte”, insinuando que a cidade estaria sendo prejudicada pela falta de alinhamento político com o governo estadual.