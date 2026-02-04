Oposição no Ceará crê em uma reconciliação entre os irmãos Ferreira Gomes

Foto: Marcelo Bloc/O POVO Café da oposição aconteceu no gabinete do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT)

Apesar de estarem em campos políticos opostos ao senador Cid Gomes (PSB), parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa (Alece) afirmaram torcer por uma reconciliação entre ele e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). Parlamentares se reuniram no Café da Oposição realizado nesta terça-feira, 3.

“Eu acho que olhando primeiramente para os valores de família, tudo que a gente deseja é que haja, de fato, essa reconciliação e, se precisar, se pudermos interferir nisso, com certeza enquanto família vamos fazer isso. E, enquanto também propósitos políticos, isso daí é o nosso sonho mesmo que se faça”, afirmou a deputada Emília Pessoa (PSDB).

Os deputados, no entanto, reconhecem que o tema raramente é tratado diretamente com Ciro, por se tratar de um assunto de foro íntimo. “Ele fala do carinho que tem pelos irmãos, mas ele está muito natural com isso. Ele ele tá esperando o momento, mas ele não externou que para ser candidato precisa dos irmãos. Isso ele não disso em nenhum momento”, explicou o deputado Lucinildo Frota (PDT).

Durante a reunião, os parlamentares também criticaram a aproximação do governo estadual com Moses e Oscar Rodrigues (ambos do União Brasil), enquanto, segundo eles, mantém Cid e Lia Gomes (PSB) em segundo plano. “Como é que você quer ser bem tratado se você me trata mal?”, questionou Felipe Mota (União Brasil).

“Agora não dá é para poder querer os Ferreira Gomes só para ganhar a eleição e para governar não precisa. Para governar fica enxotando todo mundo. Porque tem gente que tá na base do governo doido para estar aqui com a gente, tá certo? Mas por questões políticas, que podem atrapalhar, essa coisa toda, fica afastado. Mas vocês podem ter certeza do seguinte, eu não tenho dúvida que esse grupo aqui vai conseguir unir muito mais do que o governo com toda a máquina que tem”, completou Mota.

O deputado alegou que o PT exaltaria Cid conforme o período eleitoral se avizinha, com o intuito de ganhar as eleições, e afastaria o aliado no momento em que começa a governar.

"O PT tem um defeito, só precisa dos Ferreira Gomes para ganhar a eleição, mas para governar não quer”, disse Segundo Mota, às vésperas do período eleitoral, o PT elogia publicamente Cid, seja na tribuna da Assembleia ou em entrevistas, enquanto, no exercício do governo, a postura seria distinta.

“Na hora que é para ganhar, o nome do Cid está em tudo que é tribuna, está em tudo que é jornal. Bota para elogiar em todo canto, arma uma sensação todinha. É frase de efeito. ‘Só preciso dos Ferreira Gomes para ganhar a eleição. Para governar? Vixe deixa afastado! É do nosso jeito, é do jeito que a gente tem’. Mas isso vai acabar, pode ter certeza que isso vai acabar”.

Alinhamento e evento em Juazeiro

A reunião desta terça-feira contou com a participação dos deputados Cláudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Felipe Mota (União Brasil), Pedro Matos (Avante), Emília Pessoa (PSDB), Queiroz Filho (PDT) e Antônio Henrique (PDT).

Segundo eles, o encontro serviu para alinhar as estratégias de atuação no primeiro semestre do ano na Assembleia, tanto no que diz respeito ao cenário eleitoral quanto às críticas ao governo, além da definição de quem deverá ocupar a tribuna em cada momento. O grupo demonstrou entusiasmo com o evento marcado para o próximo sábado, 7, em Juazeiro do Norte, que contará com a presença de Ciro.

Ausente do evento realizado no último fim de semana com o também pré-candidato ao governo Eduardo Girão (Novo), o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), foi apontado como o “grande anfitrião” do encontro.

“Estive na semana passada (em Juazeiro) para deixar o evento organizado e o prefeito Glêdson puxou para ele a responsabilidade. Existe um grupo de pessoas no Cariri, que eu tenho que dizer o nome aqui: prefeito Glêdson Bezerra, ex-deputado Aloísio Brasil e os ex-prefeitos Agemiro Sampaio e Dr. Rômmel Feijó, que se colocaram à disposição para poder fazer tudo isso”, explicou Mota.

Ausência do PL

Apesar da ausência de deputados do Partido Liberal no encontro, os presentes enfatizaram que o bloco de oposição permanece unido e que cada partido, incluindo o PL, deve cumprir seu papel dentro das próprias tratativas internas e nacionais. A orientação, segundo eles, é evitar uma “nacionalização” antecipada da disputa estadual, para não comprometer alianças locais.

Dessa forma, a ausência foi tratada como temporária e estratégica, respeitando o tempo de maturação das decisões internas do PL, mas mantendo o diálogo aberto em torno de um projeto de candidatura única da oposição em 2026.

O fator André Fernandes

Presidente estadual do PL, o deputado federal André Fernandes foi apontado como peça-chave na estratégia da oposição no Ceará. Felipe Mota adiantou que já há um entendimento entre os partidos de que, caso André seja candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2028, ele contará com o apoio de todo o bloco oposicionista.

“Como o Capitão Wagner já declarou, se o André for candidato a prefeito em 2028 será o nosso candidato a prefeito de Fortaleza. Isso aqui não tem o que dizer, é discutido. Gente, é tão fácil você ser honesto, é só você dizer: ‘O Ciro já deu essa palavra, o Capitão já deu essa palavra, o Roberto já deu essa palavra e nós estamos dando a nossa’”, explicou Mota, destacando ainda o respeito mútuo demonstrado entre Ciro Gomes e André Fernandes.

