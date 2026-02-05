Eduardo Bismarck diz que Glêdson tem liberdade para ser oposição

Foto: FÁBIO LIMA ￼GLÊDSON Bezerra (Podemos) e Elmano de Freitas (PT)

Deputado federal licenciado para ser secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck deverá deixar o PDT e se filiar ao Podemos, partido presidido pelo pai dele, o ex-prefeito de Aracati Bismarck Maia. Mesmo sendo base do governador Elmano de Freitas (PT), o principal filiado à legenda no Ceará faz oposição ao governo estadual.

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, maior município do interior do Ceará, teve convites de Eduardo para ingressar na base de apoio e aliança de Elmano, mas recusou. Apesar disso, diz o deputado, o prefeito tem liberdade para ser oposição.

"Há um resguardo conversado com a questão do Glêdson, que é uma pessoa anterior no Podemos (...). Ele já tem (liberdade para ser oposição). Não foi por falta de convite e oportunidades de investimento que o governador fez em Juazeiro do Norte. É uma decisão pessoal dele, a gente tem que respeitar isso, mas há um desejo, pelo menos da minha parte, que a gente possa enxergar uma realidade diferente", disse o deputado federal em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa na segunda-feira, 2.

"Eu tenho dito que desde a campanha municipal dele me colocaria à disposição para fazer essa negociação e importância do governo em uma cidade como Juazeiro do Norte. Não é da compreensão do prefeito, a gente respeita e vamos seguir com o Podemos na base do governador Elmano", completou.

No próximo sábado, 7, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato da oposição a governador, receberá comenda do mérito legislativo na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. A presença de Glêdson é aguardada. O prefeito já sinalizou apoio ao tucano.

Nos últimos anos, a relação entre Elmano e Glêdson foi marcada por embates discursivos, cobranças e críticas envolvendo repasses de verbas para a conclusão de obras e sobre o relacionamento institucional.

Em episódio mais recente, a ausência do município de uma lista de municípios contemplados com viaturas da Patrulha Maria da Penha, do Governo do Ceará, provocou um confronto público entre a oposição e a base do governador.



O embate teve início após o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) criticar decisão da gestão estadual, ao compartilhar declaração do comandante da Polícia Municipal de Juazeiro do Norte, César Alves, que apontou suposta motivação política para a exclusão do município da lista de locais contemplados.

A fala motivou respostas da vice-governadora Jade Romero (MDB). Ela afirmou que Juazeiro do Norte não estava na lista porque aderiu de forma tardia ao programa, criado em 2023. Segundo Jade, o município formalizou a adesão apenas em outubro de 2025, apesar de convites anteriores feitos pelo governo estadual a todas as prefeituras cearenses. A versão foi corroborada por Elmano.



Secretário defende Cid candidato

Sobre a chapa majoritária, Eduardo Bismarck declarou que o ideal, na visão dele, é que o senador Cid Gomes (PSB) concorra à reeleição, mas reforçou que a base possui outros pré-candidatos e que a decisão final será de Elmano.

"O ideal para mim é o Cid estar na chapa. Para mim é um dos maiores líderes que o nosso Estado tem, faz um grande trabalho de articulação. Quero muito ver o Cid na chapa e apoiarei aqueles que forem do arco de aliança do governador", afirmou.

Elmano, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e membros do PSB defendem que Cid Gomes concorra à reeleição, mas o senador tem dito que não pretende disputar. Ele tem apontado o deputado federal Júnior Mano como opção do PSB para disputar o Senado.



