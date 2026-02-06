Eunício amplia agendas com prefeitos e parlamentares em busca

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Naumi Amorim, prefeito de Caucaia (à esquerda) e Eunício Oliveira, deputado federal.

O MDB no Ceará tem deixado claro o objetivo de garantir o nome do deputado federal Eunício Oliveira como um dos candidatos da aliança do Governo do Estado a uma vaga no Senado nas eleições de outubro de 2026. Eunício é presidente estadual do MDB.

Ex-presidente do Senado, Eunício intensificou o uso das redes sociais como vitrine política para demonstrar força em um cenário que já reúne mais de uma dezena de nomes possíveis como pré-candidatos da base do governador Elmano de Freitas (PT). Ele esteve reunido com pelo menos nove prefeitos, além de vereadores, deputados e ex-prefeitos.

Prefeitos, vereadores e líderes políticos de diversas regiões do Ceará têm aparecido com frequência em fotos com o parlamentar para declarar apoio à pré-candidatura do MDB.

Desde o dia 1º de fevereiro Eunício passou a divulgar uma sequência de encontros políticos. No início do mês, apareceu ao lado do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). No mesmo dia, publicou foto ao lado do ex-prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, e do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Will Almeida. O suplente de deputado federal Felipe Aguiar (MDB) também esteve entre os apoios divulgados.

O prefeito de Palhano, José do Lalá (PT), e o prefeito de Icapuí, Kleiton Pereira (PSD), também surgiram nas redes sociais do emedebista manifestando apoio à pré-candidatura.

Em Fortaleza, dois vereadores declararam apoio a Eunício nos últimos dias: Luiz Sérgio (PSB) e Luiz Paupina (Agir). Este último teve, em janeiro, a cassação confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), em primeira instância, por fraude à cota de gênero do partido.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), e o prefeito de Pacajus, Edilson das Casas (União Brasil), também apareceram ao lado de Eunício em publicações recentes.

No Cariri, os apoios vieram do presidente da Câmara Municipal do Crato, Matheus Leite (PDT); do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundão (MDB); e do deputado estadual Davi de Raimundão (MDB), além do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), e de vereadores do município.

Eunício também publicou registros ao lado dos prefeitos Leonildo Farias (PSB), de Ocara; Antônio Coutinho (PT), de Jardim; e Ana Afif (Progressistas), de Cascavel.

Nos cinco primeiros dias de fevereiro, o deputado federal realizou ao menos 15 publicações nas redes sociais ao lado de figuras da política cearense, todas relacionadas a manifestações de apoio a uma eventual indicação dele para o Senado.

Cenário indefinido

A disputa pelas vagas da aliança governista, no entanto, segue em aberto. Além de Eunício Oliveira, há especulações envolvendo diversos nomes como:

Chagas Vieira (sem partido)

Chiquinho Feitosa (Republicanos)

Cid Gomes (PSB)

José Guimarães (PT)

Júnior Mano (PSB)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Filho (PDT)

Moses Rodrigues (União Brasil)

Romeu Aldigueri (PSB)

e, mais recentemente, Idilvan Alencar (PDT).



