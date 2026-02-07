Logo O POVO+
Chagas diz que Ciro ficaria em 3º lugar contra Elmano e Girão
Comentar
Politica

Chagas diz que Ciro ficaria em 3º lugar contra Elmano e Girão

Secretário da Casa Civil projetou que o senador bolsonarista seria o adversário direto do atual governador em eventual cenário com os três
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Chagas Vieira afirmou, em publicação nas redes sociais, que Eduardo Girão concentraria votos da direita e seria adversário direto de Elmano (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Chagas Vieira afirmou, em publicação nas redes sociais, que Eduardo Girão concentraria votos da direita e seria adversário direto de Elmano

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, afirmou em publicação nas redes sociais que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ficaria em terceiro lugar em uma eventual disputa eleitoral contra o governador Elmano de Freitas (PT) e contra o senador Eduardo Girão (Novo), outro nome da oposição ao PT no Ceará.

Na postagem, feita na rede social X (antigo Twitter), Vieira escreveu: “Anote. Se esse cenário eleitoral se confirmar no Ceará, com Elmano, Ciro e Girão candidatos, Ciro termina em 3º lugar. Girão, alinhado com os Bolsonaros, leva a maioria dos votos da direita e será o adversário direto”.

O secretário do governo Elmano acrescentou que Ciro Gomes teria atualmente apenas “recall eleitoral” e comparou o cenário ao do ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), que foi derrotado na disputa municipal de 2024 quando tentava se reeleger e sequer chegou ao segundo turno.

“Ciro hoje é só recall. Ele viverá o que viveu seu aliado Sarto”, completou. 

Até o momento, o cenário eleitoral para o Governo do Ceará em 2026 reúne pré-candidaturas já declaradas e nomes ainda em fase de articulação para se lançarem.

Ciro - que voltou ao PSDB após cerca de 10 anos no PDT - comunicou a intenção de ser candidato ao deputado federal Danilo Forte (União Brasil) em reunião no escritório do parlamentar, em Fortaleza.

O professor Jarir Pereira (Psol) – que anunciou a pré-candidatura em dezembro de 2025 – afirmou que um dos principais objetivos da sigla é derrotar a extrema direita no Brasil e no Ceará. Além disso, Jarir destacou que a legenda apresenta diferenças programáticas em relação a outros partidos da esquerda, como o PT.

Já Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura em 30 de novembro de 2025, em Fortaleza, com presença de líderes da oposição cearense e nacional. O evento ficou marcado pela presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que defendeu o apoio da direita ao senador e desautorizou a aproximação do PL com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), até então costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL).

Enquanto Eduardo Girão (Novo), e Jarir Pereira (Psol) já anunciaram publicamente a intenção de disputar o cargo, o governador Elmano de Freitas (PT) segue sendo apontado como possível candidato, mas ainda sem formalização oficial de pré-candidatura da parte dele. O mesmo ocorre com Ciro Gomes, que é apontado como nome da oposição por aliados, mas não oficializou.

O que você achou desse conteúdo?