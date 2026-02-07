Chagas diz que Ciro ficaria em 3º lugar contra Elmano e Girão

Foto: FCO FONTENELE Chagas Vieira afirmou, em publicação nas redes sociais, que Eduardo Girão concentraria votos da direita e seria adversário direto de Elmano

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, afirmou em publicação nas redes sociais que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ficaria em terceiro lugar em uma eventual disputa eleitoral contra o governador Elmano de Freitas (PT) e contra o senador Eduardo Girão (Novo), outro nome da oposição ao PT no Ceará.

Na postagem, feita na rede social X (antigo Twitter), Vieira escreveu: “Anote. Se esse cenário eleitoral se confirmar no Ceará, com Elmano, Ciro e Girão candidatos, Ciro termina em 3º lugar. Girão, alinhado com os Bolsonaros, leva a maioria dos votos da direita e será o adversário direto”.

O secretário do governo Elmano acrescentou que Ciro Gomes teria atualmente apenas “recall eleitoral” e comparou o cenário ao do ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), que foi derrotado na disputa municipal de 2024 quando tentava se reeleger e sequer chegou ao segundo turno.

“Ciro hoje é só recall. Ele viverá o que viveu seu aliado Sarto”, completou.

Até o momento, o cenário eleitoral para o Governo do Ceará em 2026 reúne pré-candidaturas já declaradas e nomes ainda em fase de articulação para se lançarem.

Ciro - que voltou ao PSDB após cerca de 10 anos no PDT - comunicou a intenção de ser candidato ao deputado federal Danilo Forte (União Brasil) em reunião no escritório do parlamentar, em Fortaleza.

O professor Jarir Pereira (Psol) – que anunciou a pré-candidatura em dezembro de 2025 – afirmou que um dos principais objetivos da sigla é derrotar a extrema direita no Brasil e no Ceará. Além disso, Jarir destacou que a legenda apresenta diferenças programáticas em relação a outros partidos da esquerda, como o PT.

Já Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura em 30 de novembro de 2025, em Fortaleza, com presença de líderes da oposição cearense e nacional. O evento ficou marcado pela presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que defendeu o apoio da direita ao senador e desautorizou a aproximação do PL com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), até então costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL).

Enquanto Eduardo Girão (Novo), e Jarir Pereira (Psol) já anunciaram publicamente a intenção de disputar o cargo, o governador Elmano de Freitas (PT) segue sendo apontado como possível candidato, mas ainda sem formalização oficial de pré-candidatura da parte dele. O mesmo ocorre com Ciro Gomes, que é apontado como nome da oposição por aliados, mas não oficializou.