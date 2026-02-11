Prefeitos do Ceará e do Nordeste querem tabelar cachês de artistas devido a alto custo no Carnaval

Foto: FÁBIO LIMA Custos de festas de Carnaval subiram e preocupam prefeitos

Prefeitos do Ceará e de outros estados do Nordeste articulam um movimento conjunto para discutir limites nos cachês cobrados por artistas em eventos públicos, diante do aumento considerado “astronômico” nos valores das contratações.

O tema foi discutido em reunião da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e deverá voltar à pauta após o Carnaval, quando os gestores pretendem apresentar um manifesto com propostas de encaminhamento.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o presidente da Aprece, Joacy Alves dos Santos Júnior, o Juju, afirmou que a mobilização reúne gestores de diversos estados nordestinos, preocupados com o impacto das contratações nas finanças municipais.

Segundo ele, a alta nos valores tem levado prefeituras a cancelar festividades, principalmente diante da proximidade do ciclo junino, período em que cerca de 300 municípios nordestinos realizam festas tradicionais e a demanda por artistas aumenta significativamente.

Na semana passada, o prefeito de Tarrafas, Eronildes Santos (PSB), informou que os festejos de Carnaval não serão realizados devido às dificuldades enfrentadas pelo Município e diante dos valores cobrados por bandas e artistas.

“Estamos criando um grande movimento a nível do Nordeste, buscando a redução desses cachês. Há casos em que, em uma única noite, o município gasta um, dois ou até três milhões de reais, a depender do artista contratado”, afirmou.

Até as 15 horas dessa terça-feira, 10, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) apontava R$ 76,7 milhões em despesas das prefeituras cearenses com o Carnaval deste ano. Os maiores cachês foram pagos a Leo Santana, em Aracati, com R$ 1,5 milhão; Wesley Safadão, com R$ 1,3 milhão em Paracuru; Luan Santana, também com R$ 1,3 milhão no mesmo Paracuru; e Daniela Mercury, com R$ 1,1 milhão em Aracati.

Na soma de várias apresentações no Estado, Natanzinho Lima recebe R$ 5,9 milhões por sete shows. Henry Freitas ganha R$ 4,2 milhões por seis exibições. Mesmo número do É o Tchan, que soma R$ 3,6 milhões. Por oito, Taty Girl embolsa R$ 3,2 milhões.

Prefeitos relatam que o mercado está inflacionado. Valores que antes ficavam em torno de R$ 300 mil agora chegam a R$ 500 mil. O que custava R$ 1 milhão agora alcança R$ 1,5 milhão. Conforme os gestores, sem que haja justificativa técnica ou proporcional para os reajustes.

Pacto entre municípios

De acordo com o presidente da Aprece, a proposta em discussão é estabelecer um pacto entre os municípios para limitar valores de contratações conforme o porte populacional de cada cidade.

A intenção é equilibrar a realização de eventos culturais com a necessidade de preservar recursos para áreas essenciais como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

Joacy Alves também destacou a dificuldade de estabelecer parâmetros de preços no mercado artístico, que, segundo ele, apresenta grande variação nos valores cobrados.

“Hoje o artista cobra um valor e, pouco tempo depois, esse cachê pode aumentar 100% ou 200%, sem que haja um parâmetro claro que justifique essa variação”, disse Juju.

Outra possibilidade debatida pelos gestores é a articulação de medidas legislativas em âmbito nacional, embora não haja previsão de aprovação imediata de projetos sobre o tema no Congresso. Enquanto isso, a estratégia inicial deverá ser a construção de um acordo regional entre as prefeituras.

Segundo o presidente da entidade, apesar de não haver pesquisas formais, relatos de prefeitos indicam que parte da população compreende a decisão de reduzir gastos com shows quando os recursos são direcionados para obras e serviços permanentes.

“Uma obra fica para a vida toda, enquanto o show acontece em uma noite e termina ali”, afirmou.

A discussão ocorre após diversos municípios relatarem dificuldades para contratar atrações para o Carnaval de 2026 e diante da expectativa de aumento da demanda por artistas nas festas juninas, tradicionalmente um dos períodos de maior gasto das administrações municipais com eventos culturais.

Maiores cachês pagos por apresentação

Município — Atração musical — Cachê — Data

Aracati — LEO SANTANA — R$ 1500000,00 — 16/02/2026

Paracuru — WESLEY SAFADÃO — R$ 1300000,00 — 15/02/2026

Paracuru — LUAN SANTANA — R$ 1300000,00 — 13/02/2026

Aracati — DANIELA MERCURY — R$ 1100000,00 — 14/02/2026

Aquiraz — ZÉ NETO E CRISTIANO — R$ 954000,00 — 17/02/2026

Aquiraz — DJ ALOK — R$ 950000,00 — 17/02/2026

Quixadá — ANA CASTELA — R$ 900000,00 — 15/02/2026

Cascavel — ANA CASTELA — R$ 900000,00 — 16/02/2026

Aracati — VINTAGE CULTURE — R$ 870000,00 — 17/02/2026

Viçosa do Ceará — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 17/02/2026

Tianguá — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 17/02/2026

Granja — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 15/02/2026

Acaraú — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 15/02/2026

Aracati — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 16/02/2026

Aquiraz — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 14/02/2026

Paracuru — NATANZINHO LIMA — R$ 850000,00 — 14/02/2026

Paracuru — PEDRO SAMPAIO — R$ 754500,00 — 17/02/2026

Paracuru — DJ DENNIS — R$ 750000,00 — 16/02/2026

Aquiraz — PEDRO SAMPAIO — R$ 750000,00 — 15/02/2026

São Gonçalo do Amarante — DJ DENNIS — R$ 750000,00 — 17/02/2026

Horizonte — HENRY FREITAS — R$ 700000,00 — 16/02/2026

Jaguaruana — Tony Salles — R$ 700000,00 — 15/02/2026

Aquiraz — HENRY FREITAS — R$ 700000,00 — 16/02/2026

São Gonçalo do Amarante — HENRY FREITAS — R$ 700000,00 — 16/02/2026

Acaraú — JOÃO GOMES — R$ 700000,00 — 16/02/2026

Paracuru — HENRY FREITAS — R$ 700000,00 — 17/02/2026

Acaraú — HENRY FREITAS — R$ 700000,00 — 17/02/2026

Cascavel — HENRY FREITAS — R$ 700000,00 — 17/02/2026

Beberibe — Tony Salles — R$ 700000,00 — 14/02/2026

Aquiraz — FELIPE RET — R$ 650000,00 — 16/02/2026

Itarema — Matuê — R$ 620000,00 — 14/02/2026

São Gonçalo do Amarante — É O TCHAN — R$ 600000,00 — 16/02/2026

Itarema — É O TCHAN — R$ 600000,00 — 17/02/2026

Camocim — ZÉ VAQUEIRO — R$ 600000,00 — 16/02/2026

Cascavel — É O TCHAN — R$ 600000,00 — 15/02/2026

Granja — É O TCHAN — R$ 600000,00 — 17/02/2026

Jaguaruana — É O TCHAN — R$ 600000,00 — 16/02/2026

Itarema — ZÉ VAQUEIRO — R$ 600000,00 — 16/02/2026

Canindé — É O TCHAN — R$ 600000,00 — 17/02/2026

Camocim — CHICABANA — R$ 550000,00 — 14/02/2026

Tianguá — CHICABANA — R$ 550000,00 — 14/02/2026

Crateús — CHICABANA — R$ 550000,00 — 15/02/2026

Itarema — Tarcísio do Acordeon — R$ 500000,00 — 15/02/2026

Beberibe — ZÉ FELIPE — R$ 500000,00 — 15/02/2026

Aquiraz — SEU DESEJO — R$ 500000,00 — 15/02/2026

Fonte: Tribunal de Contas do Ceará (TCE)/Carnaval Transparente

Atualização até 10/2/2026, às 15 horas

