Estado terá parceria com iniciativa privada no projeto do ITA no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Elmano defendeu parcerias com escolas privadas, prefeituras e indústria na captação e desenvolvimento de jovens talentos

Durante a solenidade que precedeu o lançamento da pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, o governador Elmano de Freitas disse que haverá parceria do Estado com a rede privada de ensino em curso preparatório para o vestibular unificado (sedes Fortaleza e São José do Campos) do Instituto voltado para estudantes de escolas públicas.

Elmano agradeceu nominalmente ao empresário Tales de Sá Cavalcante, da Organização Farias Brito, também presente à cerimônia, por ter, como um dos focos da rede de ensino, a preparação de seus alunos para o vestibular do ITA. A propósito, as escolas cearenses somadas aprovaram 37,1% dos jovens que ingressaram no Instituto entre 2012 e 2023, ou 604 de 1.628.

“Eu quero dizer aos nossos jovens na escola pública que nós nos preparemos ainda mais, pois a Secretaria da Educação (do Ceará) vai, junto com o Tales de Sá, instituir o curso preparatório da escola pública para o ITA do Brasil para os nossos jovens da escola pública e que nós possamos selecionar os nossos melhores alunos, desde o ensino fundamental, e dar oportunidade para que eles tenham acesso aos melhores métodos educacionais”, afirmou o governador em seu discurso.

Mais tarde, em coletiva de imprensa, Elmano indicou que outras redes de ensino devem participar desse processo. “Nós já tivemos uma primeira conversa com a educação privada que se destacou no estado do Ceará para formação de jovens em preparação para o ITA e, efetivamente, queremos poder aproveitar essa experiência. Já dialogamos, inclusive, sobre o material pedagógico e sobre a troca de experiência com professores”, detalhou.

Além da iniciativa privada, o governador acrescentou que o Estado também vai dialogar com as prefeituras para identificar potenciais candidatos a ingressar no Instituto. “Queremos fazer essa seleção também em colaboração com os municípios, para que possamos identificar talentos, desde a infância. Daí, nós poderemos trabalhar informações específicas para o ITA, para esse jovem, como fazemos com o Enem”, comparou.

Elmano citou a intenção de incluir o setor produtivo, mais precisamente a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), no processo de consolidação futura do ITA em Fortaleza, quando as primeiras turmas estiverem formadas. “Vamos fazer parcerias para nós termos aqui o desenvolvimento de pesquisa. Eu não tenho dúvida de que daqui sairão empresas”, projetou.

Nesse sentido, o Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Inácio Arruda, comparou a chegada do ITA ao Ceará e o potencial para o Estado e para o País, à própria criação do ITA em 1950. “Acho que o passo que a gente tem que dar é o da atração das empresas de alta tecnologia”, defendeu.

“Normalmente, essas empresas estão em torno de universidades com essa qualidade. Nós temos aqui a formação de engenheiros de altíssima qualidade. Eu gostaria que eles não tivessem que sair do nosso Ceará e do nosso Nordeste, mas que ficassem aqui e o ITA é esse fator de atração das empresas de alta tecnologia”, exaltou.

Ele acrescentou que conversou recentemente com o grupo que está desenvolvendo novos veículos aéreos, chamados popularmente de carros voadores. “Esses carros estão sendo construídos por uma equipe que inclui cearenses formados no ITA ou no Instituto Federal do Ceará. Então, essa empresa deve se estabelecer aqui”, lembrou.

Por fim, ele lembrou que o ITA foi o embrião de empresas como a Embraer e de entidades como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e que a sede no Ceará terá como foco inicial as energias renováveis.

