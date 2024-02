Quase 300 km de cabos de energia foram furtados no Ceará em 2023

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-09-2023: Regulamentação do compartilhamento de Postes entre empresas de telefonia, energia nos fios. (Foto: Samuel Setubal)

Levando eletricidade para residências e equipamentos diversos, os cabos de energia que se emaranham por sobre as cidades têm chamado atenção não apenas pela poluição visual, mas por se tornarem alvos constantes de furtos. No Ceará, Fortaleza caminha para que daqui a dez anos (2034) toda a fiação da Cidade seja subterrânea — ação que pode ser eficiente para zerar ou diminuir de forma drástica o crime.

No geral, em todo o Estado só durante o ano de 2023 criminosos subtraíram 273 quilômetros de condutores da rede. Levantamento foi apresentado em janeiro passado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado (Sindienergia-CE), com base em dados da Enel.



Para dimensionar a ação, o material saqueado equivale à distância entre Fortaleza e a cidade de Mossoró, que fica localizada no Rio Grande do Norte (RN). Já neste ano de 2024, de acordo com balanço somente nos primeiros dias foram furtados cerca de 43 quilômetros de cabos na rede elétrica.

Furto causou transtorno a aproximadamente 30 mil residências e 121 mil consumidores. No geral, o prejuízo estimado para essas pessoas é de cerca de R$ 3 milhões.

Esses cabos aguçam o interesse de criminosos por possuírem um valor financeiro agregado. De acordo com o engenheiro de telecomunicações Michael Douglas, o fio usado na rede elétrica é formado por uma liga metálica que contém cobre, uma vez que esse elemento funciona como um bom condutor elétrico.

Os indivíduos buscam então se apropriar desse material em específico, agindo quase sempre de madrugada, para revende-lo de forma ilegal. De acordo com o profissional, a retirada dos fios faz com que o fornecimento de energia seja interrompido em casas e comércios, afetando famílias e negócios.

Em dezembro de 2023, o problema chegou a afetar o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), situado no bairro de Precabura, na cidade de Eusébio. A instituição divulgou uma nota a época alegando que os casos estavam sendo "recorrentes e recentes", prejudicando o serviço do equipamento.

Luiz Carlos, presidente do Sindienergia, pontua que a interrupção de energia traz diversos danos ao consumidor: “(Criminosos estão) roubando uma preciosidade muito grande, que é a geração de energia (...) A gente queria que a sociedade se alertasse que roubar não é roubar da concessionária, mas roubar do próprio bolso (...) É a própria população que tá perdendo”, alerta.

O representante da instituição explica ainda que a interrupção elétrica faz eletrodomésticos pararem de funcionar, danificando máquinas e estragando alimentos que necessitam ser conservados. Para pequenos comerciantes, que têm nas vendas o sustento próprio, prejuízo pode ser ainda maior.

Em complemento, o engenheiro Michael pontua que muitos criminosos levam na ação cabos de fibra óptica, usados por operadoras de internet. Com isso, o serviço dessas empresas cessam ou ficam mais lentos nas residências afetadas, o que exige manutenção e acaba pesando no bolso do consumidor.

"Normalmente quando o provedor de internet passa por esses curtos (a empresa) acaba tendo que reconstruir toda a infraestrutura no local e o custo é repassado como tarifa no final (para os consumidores)", explica ainda o profissional de Telecomunicação.

Fora o prejuízo que ação pode causar a população, os próprios indivíduos que realizam a prática correm perigo, uma vez que manipulam a rede elétrica sem treinamento e sem os devidos equipamentos de segurança. Noticias de mortes ou acidentes decorrentes de ação assim são constantes.

Em novembro de 2021, por exemplo, um homem morreu vítima de um choque elétrico quando estaria furtando fios na avenida Borges de Melo, em Fortaleza. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros (CBMCE) foi acionado para a ocorrência após moradores identificarem ele em chamas em cima do poste.



Segundo concessionária Enel, as áreas mais afetadas pela prática são as litorâneas, devido a maior utilização de cabos de cobre. Cascavel, Trairi e Fortaleza estão dentre os municípios mais afetados.

Cidades mais afetadas por roubos de cabos em 2023:

Cascavel

Trairi

Fortaleza

Cruz

Icapuí

Fonte: Enel

Crime é fomentado por sucatas clandestinas e ferros velhos

Se em uma ponta há indivíduos que executam o roubo, do outro há sucatas clandestinas e ferros-velhos que receptam o material ilegalmente e dão sustento à ação dos criminosos. Conforme o engenheiro Michael Douglas, é necessário fazer um mapeamento para identificar receptadores.



"É importante um trabalho de mapear quem adquire esse material (...) Se existe algum local que está aceitando esses materiais, porque o que motiva esses infraestrutura a fazer isso é porque existe um mercado que absorve eles", defende o especialista, que atua na FonNet Networks.

De acordo com a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ações investigativas e ostensivas são realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Ceará, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da pasta, para "coibir furtos e receptação de fios e cabos".

A pasta pontua que, no que diz respeito a furtos de cabos, fios elétricos ou ópticos no geral, foram registradas 367 práticas como essas entre janeiro e dezembro de 2023, contra 489 casos no mesmo período em 2022. No comparativo dos dois anos, índice teve redução de 24,9%.

Ainda conforme os dados, levantados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS, 2.150 metros de fios ou cabos foram recuperados em todo o Ceará em 2023. Já em Fortaleza, foram apreendidos 1.435 metros de fios no mesmo período, sendo registrados 36 autos de prisão ou apreensão em flagrante por furto, roubo ou receptação do material, e realizadas 26 capturas.

Marcelo Gomes, responsável de Operação de Manutenção da Enel, frisa que a instituição "vem buscando soluções integradas e estratégicas com o poder público de segurança" para que seja possível investigar não só os roubos que estão acontecendo na rede mas também a receptividade desse material".

Além disso a concessionária destaca que, com apoio dos órgãos de segurança do Ceará, tem "intensificado os trabalhos de investigação e de inspeção em campo, realizando visitas a sucatas em todo o estado".

Internalização dos fios pode ser saída, mas Enel destaca alto custo



Em Fortaleza, o Código da Cidade aprovado em 2019 determina que os fios de distribuição de energia elétrica, telefonia, internet, televisão a cabo e outras atividades similares deverão ser subterrâneos até 2034. Com isso, a instalação de fios aéreos é proibida, com exceção dos cabos de alta tensão.

Para a Enel Distribuição Ceará, entretanto, "a lei municipal interfere na decisão federal e impacta na competência e no custo de energia de todos os clientes do estado do Ceará, chegando a ser até 10x mais cara para o consumidor". Através de nota, a empresa afirma que a implantação de redes subterrâneas é um tema federal, regido por meio do Contrato de Concessão e de resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O POVO formalizou demanda para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) no dia 5 deste mês, por meio de e-mail e WhatsApp, solicitando informações sobre o andamento da medida, que pontos já foram contemplados e quais ainda precisam ser atendidos. Contudo, até o fechamento desta matéria a pasta não havia dado retorno.

De acordo com o engenheiro de Telecomunicações Michael Douglas, a internalização dos fios acaba deixando a fiação mais escondida, o que evita furtos. Além disso, o profissional pontua que a mudança altera a estética da Cidade.

"Nós vivemos em uma cidade turística e ter uma fiação exposta dessa forma acaba sendo uma poluição visual, além de causar riscos, porque um fio desse quando é rompido, mesmo que não passe eletricidade, pode acabar por exemplo se enroscando em um motoqueiro e causando acidentes", diz.

Sobral, no norte do Estado, começou a colocar em prática a ação de internalizar os fios. Cidade realiza a mudança durante requalificação da rede de iluminação pública do Centro Histórico.

Foto: Divulgação Sobral passa por um processo de requalificação na fiação elétrica

"Como a rede é internalizada, o aspecto de proteção desses cabos é bem mais significativo que vai permitir uma dificuldade ou até (provocar) uma completa inibição desse aspecto de furto", diz o secretário da Infraestrutura da Cidade, David Bastos.

Ontem, porém, decisão judicial determinou que a remoção de postes em um dos trechos do Centro fosse paralisada. A justifica é de que há inviabilidades técnicas que deverão interromper o fornecimento de internet na região. "Considerando que a rua Idelfonso Cavalcante possui intensa movimentação, com várias residências, comércios, escolas e clínicas de saúde, circunstância que poderá afetar gravemente a prestação de serviços em caso de corte dos cabos de fibra ótica", traz a decisão à ação judicial, requerida por uma empresa de fornecimento de internet.

Em nota, a Prefeitura de Sobral afirma que irá recorrer da decisão, que compreende apenas a "pequeno trecho", o que não compromete o projeto.

Outra medida que pode prevenir crimes como esses é a troca do cobre por materiais de menor valor agregado. De acordo com a Enel, já está ocorrendo a substituição desse elemento por outros, como alumínio ou aço cobreado. (Com Sara Oliveira)

Como denunciar furto de cabos

O furto de cabos configura crime, assim como a receptação de material furtado, com pena prevista de um a oito anos de prisão. Ocorrências desse porte podem ser denunciadas em delegacias da Policia Civil do Estado (PC-CE). Além disso, a população pode contribuir com as investigações, realizando denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181.



O sigilo e o anonimato do denunciante são garantidos. Denúncias também podem ser feitas através do 190, ou por meio do canal de atendimento da ENEL 24 horas – o (85) 3453 4060, e no WhatsApp 85 99993-9526.

