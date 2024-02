Mocidade Alegre é bicampeã do carnaval em SP

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Mocidade Alegre venceu a disputa pelos critérios de desempate

Vencedora em 2023, a Mocidade Alegre é novamente campeã do carnaval de São Paulo em 2024. Agora soma 12 títulos e se tornou a segunda maior vencedora da história dos desfiles carnavalescos paulistanos, atrás apenas do Vai-Vai, que tem 15. A Nenê de Vila Matilde, com 11, passou ao terceiro lugar.

Com sede no bairro do Limão (zona norte), a Mocidade desfilou com o enredo Brasiléia desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país, repleto de referências às expedições que o intelectual e escritor fez pelo Brasil.

Disputa vencida nos critérios de desempate

O resultado foi decidido pelos critérios de desempate. Em busca do primeiro título, a Dragões da Real somou os mesmos 270 pontos da Mocidade.

O primeiro critério de desempate eram as notas descartadas, seguido do quesito Harmonia, o que desempatou a favor da Mocidade. A Acadêmicos do Tatuapé ficou em terceiro lugar, seguida da Gaviões da Fiel, em quarto, e Mancha Verde, em quinto.

O desfile das campeãs vai reunir essas cinco escolas no próximo sábado, 17, a partir das 20h. Ligada a uma torcida do São Paulo, a Independente Tricolor foi rebaixada ao Grupo de Acesso 1, ao lado da Tom Maior.

Como em outros anos, a presidente da Mocidade, Solange Cruz Bichara, permaneceu com terços nas mãos ao longo da leitura das notas, ao lado do Mestre Sombra, comemorando seus 30 anos à frente da bateria. O desfile foi assinado pelo carnavalesco Jorge Silveira. "É uma emoção muito grande, em um ano muito difícil e em um concurso muito acirrado, em que todas escolas foram muito bem e a gente não sabia quem iria ganhar", disse Solange após a vitória. "A gente tem uma equipe fantástica."

Após a vitória, integrantes da vice-campeã foram parabenizar Solange e outros diretores. A atitude foi elogiada pela presidente da Mocidade. "É algo muito importante para o nosso carnaval", disse.

Diretora de carnaval da campeã, Victoria Catarine falou sobre a importância de ganhar com Mário de Andrade como tema. "Carnaval é para o povo e a gente tem de falar da cultura do povo", disse. Já o Mestre Sombra destacou que "Mário de Andrade é um cidadão 'barrafundense', próximo de onde estamos". "Parece que a energia dele pairou no ar. Mesmo já ganhando outras vezes, é uma sensação ímpar", completou.

O Vai-Vai, que voltou à elite, fez um desfile dedicado ao hip hop e marcado por críticas sociais e obteve o oitavo lugar. De volta também, a Camisa Verde e Branco conseguiu ficar no Grupo Especial, com o 12º lugar.

Pela primeira vez em 30 anos, a apuração não teve as notas anunciadas por Antônio Pereira da Silva, o Zulu, que se aposentou e foi substituído pela locutora Eloise Matos, primeira mulher nessa função. (Agência Estado)