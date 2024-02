Portela ganha Estandarte de Ouro em 2024

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP Portela levou para Sapucaí o samba-enredo "Um defeito de cor"

O júri do Estandarte de Ouro elegeu a Portela como a melhor escola do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro 2024. A agremiação foi a segunda a desfilar no Sambódromo do Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira, 12.

O samba-enredo 'Um defeito de cor' é inspirado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves, um romance histórico de 952 páginas, contado do ponto de vista da africana Kehinde desde que foi sequestrada do continente africano ainda pequena. Através da trajetória da matriarca negra, a escola narrou a busca pelo sentido da existência dos negros no Brasil.

A premiação, organizada pelos jornais O Globo e Extra, também concedeu à escola os prêmios de melhor enredo e personalidade, com Vilma Nascimento, histórica porta-bandeira da Portela.

A escola mais premiada, no entanto, foi a Imperatriz Leopoldinense, que levou cinco das 11 categorias: melhor ala, mestre-sala, porta-bandeira, puxador e samba-enredo.

A apuração oficial dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorre hoje, a partir das 16 horas. As notas dos nove quesitos analisados pelos jurados em cada desfile serão lidas por uma comissão formada por representantes da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e Riotur. (Carlos Viana e agências)