Ceará será o 2º PIB doNorte e Nordeste cominvestimentos em hub

Foto: AURÉLIO ALVES Investidores consideram o Complexo Industrial e Portuário do Pecém como ambiente de negócios mais apropriado para desenvolver o hidrogênio verde no Ceará

O hub de hidrogênio verde (H2V) idealizado para o Complexo do Pecém tem em 2025 o ano mais decisivo desde a criação do projeto. Após a aprovação do marco legal no fim de 2024, espera-se que, nos próximos nove meses, as empresas decidam pelos investimentos que farão do Ceará o 10º maior Produto Interno Bruto (PIB) do País e o 2º do Norte e Nordeste.

A aposta no combustível de zero emissão de carbono e visado pelas principais economias do mundo acontece desde 2020, quando governo estadual, iniciativa privada, via Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), e academia, por meio da Universidade Federal do Ceará (UFC), aliaram-se ao projeto que tornou o Ceará a Casa do Hidrogênio Verde no Brasil.

Hoje, o PIB cearense soma R$ 21,5 bilhões e é o 13º entre as 27 unidades da federação. Regionalmente, está em 4º, atrás de Bahia, Pará e Pernambuco, segundo o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

