Além de provedores, atuação de facções em outros segmentos da economia é investigada, diz Elma

Foto: João Filho Tavares Em entrevista ao O POVO, governador afirmou que há investigações de atuação de atos criminosos em outros segmentos da economia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que foi surpreendido com a maneira na qual as facções criminosas agiram nos ataques às empresas de internet no Estado. Em entrevista ao O POVO, nesta segunda-feira, 14, o chefe do Executivo afirmou que o crime organizado tem buscado legalizar seus negócios, como lavar dinheiro, em outras atividades tidas legais por meio de empresas laranjas.

Além das provedoras de internet, o governador cita que há outros ramos da economia nos quais o crime organizado tem atuado. Os segmentos, no entanto, não foram divulgados pelo gestor diante do atual sigilo das investigações pelas forças de Segurança. “Temos investigação nesse sentido e vamos agir conforme as investigações nos permitam”, disse o governador.

A gestão estadual teria entrado com um pedido em conjunto com outros estados brasileiros ao Governo Federal durante uma reunião com o presidente Lula e o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski.

Os representantes, segundo Elmano, mostraram as situações do seus estados, inclusive, citando atuação das facções em outros segmentos da economia. Foram citadas ações em postos de combustível, desvio de funções em empresas, assim como as ações também com provedoras de internet.

“Efetivamente fica claro que é preciso essa solicitação do Governo Federal que fizesse um reestudo da Lei de lavagem de dinheiro, reestudo do Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeira], que é preciso ter um trabalho de inteligência”, cita.

Ainda segundo Elmano, o ministro teria dito que tinha montado um grupo de trabalho para estudar as matérias, apesar de, atualmente, estar priorizando a PEC da Segurança.

O gestor afirmou que, embora a PEC da segurança seja “louvável”, ela aborda pouco os temas que mais interessam aos governadores, como a lavagem de dinheiro e as leis de progressão de pena no Brasil, do que necessariamente os temas que estão sendo tratados na PEC.

“A minha esperança é que o Governo em um momento nós possamos nos aprofundar para discutir esses outros temas que têm, digamos, um efeito mais prático no enfrentamento ao crime”, disse o governador do Estado.

12 bairros de Fortaleza e sete de Caucaia registraram ataques

Pelo menos, 12 bairros de Fortaleza e sete de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registraram relatos de ameaças a empresas de internet praticadas por facções criminosas.

O levantamento foi realizado pelo O POVO a partir de documentos da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Ministério Público do Ceará (MPCE), moradores e fontes ligadas aos órgãos de segurança.

As investigações dos ataques às provedoras ainda estão em andamento. Os suspeitos que se envolveram nos ataques em Fortaleza, como no bairro Pirambu, e nos municípios de Caucaia, e de Caridade e no Pecém (São Gonçalo do Amarante) foram presos e, segundo o governador, ainda há mais gente para ser presa. Pelo menos 46 pessoas foram presas por ataques a provedoras de internet no Estado.

O chefe do Executivo ainda afirmou que com as capturas as empresas estão mais tranquilas, observando uma redução de ataques aos carros das provedoras e o serviço de comunicação sendo retomado.

Ele cita o retorno total da internet no município de Caridade, a 98,82 quilômetros de Fortaleza. A região chegou a ficar com 90% do serviço de internet paralisado em março em virtude dos ataques.

Estação do Colégio Militar da Linha Leste do metrô deve ser liberada em outubro

A estação do Colégio Militar, que integra a Linha Leste do metrô de Fortaleza, deverá ser liberada em outubro deste ano. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas durante entrevista ao O POVO nessa segunda-feira, 14.

Ela faz parte da linha que ligará o Centro da Capital ao bairro do Papicu e está localizada na avenida Santos Dumont, entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli. Ao todo, a Linha Leste prevê cinco estações: Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente, Papicu e Tirol/Moura Brasil, com previsão para serem concluídas até 2027.

De acordo com o chefe do Executivo, foi elaborado um cronograma em conjunto com a empresa responsável pela obra. O governador ressaltou que foi exigido que a empresa contratasse, inclusive, parcerias com domínio específico no metrô de Fortaleza. A empresa atendeu à demanda, aceitou as condições estabelecidas e reforçou o número de operários na obra.

O governador também ressaltou a conclusão da obra da linha até o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Aeroporto com prazo para o fim do ano. A obra da linha Aeroporto do VLT está com cerca de 60% da sua estrutura física concluída, segundo informação do Governo do Ceará, divulgada no dia 7 de abril.

VLT: linha que ligará Aeroporto e Castelão não tem data para início das obras

Anunciado em fevereiro passado, a mais recente linha do VLT que ligará o Aeroporto Internacional de Fortaleza à Arena Castelão está, atualmente, em processo de análise de licitação.

A obra, que deve ter seu edital lançado em breve, tem prazo de execução de 24 meses e permitirá à população realizar o trajeto em 12 minutos. O governador afirmou que, após a conclusão da licitação, as obras do VLT serão iniciadas, mas ainda não há prazo.

Elmano vai à China para negociar mais empresas para o Polo Automotivo do CE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou que sua viagem à China, prevista para esse sábado, 19 de abril, terá como uma das pautas a atração de empresas para o Polo Automotivo de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza).

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o chefe do Executivo estadual confirmou que três marcas já têm acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará. Os detalhes serão confirmados oficialmente no fim deste mês.

O Governo do Estado mantém a perspectiva de abertura de 9 mil vagas de trabalho e produção de 70 mil veículos por ano - nos próximos três anos, quando atingir o pico de produtividade.

O próximo passo do Polo Automotivo de Horizonte deve ser a procura de operações industriais de fabricação de peças automotivas que atendam as montadoras.

O governo Elmano já avança nas tratativas para a desapropriação de terrenos no entorno para aumento do tamanho do polo industrial.

A área buscada ampliaria o complexo automotivo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol). Agora o gestor busca identificar a quem pertence o espaço para negociar.



L Governador Elmano de Freitas destaca que espera atrair mais empresas interessadas no polo automotivo, em Horizonte, a partir de viagem à China Crédito: JÚLIO CAESAR

Conforme O POVO apurou com a Prefeitura de Horizonte, a perspectiva é de que entre três e cinco empresas se instalem neste início - ainda sem confirmação de quais serão.

Na viagem à China, outra agenda, essa prevista para o próximo dia 23, será com o proprietário de uma das marcas com acordo firmado para ter modelo produzido em Horizonte.

O governador, no entanto, não confirmou quando será o início da operação industrial, apesar de o colunista do Uol, Jorge Moraes, ter informado no último dia 11 que o primeiro veículo do polo deve ser produzido no mês de novembro.

Outra questão que o Governo do Ceará observa é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Elmano diz que essa questão influencia a dinâmica do mercado internacional e o setor automotivo em si.

“Influencia, porque nos setores automobilísticos americano e chines há grandes marcas e plantas industriais. Esse é um ponto que estamos cuidando, mas os contratos assinados são com empresas conhecidas que já atuam e possuem estrutura de venda no Brasil”, pontua.

Um estudo produzido pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), revela que o impacto do Polo Automotivo para o município de Horizonte deve ser também populacional.

A projeção é que a população cresça algo próximo de 80 mil pessoas para um número superior a 100 mil habitantes. Isso já motiva a Prefeitura a organizar planos para o crescimento ocorrer ordenadamente, com oferta de infraestrutura.

Por enquanto, na perspectiva de montagem das estruturas do novo polo industrial, a Prefeitura de Horizonte se organiza para aumentar a oferta de hospedagem, como pousadas e novos hotéis no município. (Colaborou Adriano Queiroz)

Governador defende portaria do Castelão, destaca melhoria no gramado e cita exceção

Em entrevista ao O POVO na manhã de ontem, o governador Elmano de Freitas (PT) defendeu a melhora no gramado da Arena Castelão a partir da determinação do intervalo de 66 horas entre as partidas e comentou sobre a exceção da portaria do estádio adotada nos últimos dias para os jogos de Fortaleza e Ceará.

"Eu tenho a convicção que o gramado já melhorou. Esse é o primeiro ponto. O segundo é de que a portaria já previa a situação de exceção. Quando a gente foi decidir essas 66 horas, nós sabíamos que ia ter um jogo no domingo no Brasileiro e outro jogo da Libertadores na terça. É inconcebível eu imaginar que eu vou ter um jogo do Brasileiro no domingo e na terça ter Libertadores", iniciou.

"O que nós fizemos na portaria foi para poder, minimamente, ter uma condição de uso racional no gramado para que um jogo que não tenha essa envergadura possa ser disputado no PV. É apenas uma busca de conciliar, eu falei isso com um diretor de futebol quando decidimos pela portaria", completou.

Elmano relembrou a notificação da Conmebol ao Fortaleza questionando a qualidade do gramado do Gigante da Boa Vista em 2024. O governador deixou claro que partidas de maior apelo não podem correr o risco de não serem disputadas na principal praça esportiva do Estado.

"Houve uma apreensão minha, da torcida e da direção quando a Conmebol veio e olhou se o jogo da Sul-Americana ia ser no Castelão ou não. Nós não podemos correr o risco de um jogo da Libertadores, de uma situação em que o Fortaleza pode jogar e se classificar, não ser disputado no Castelão. Imagina o que isso significaria para o futebol cearense. Esse risco, como eu disse, eu não corro. O que nós queremos é prezar pelo bom espetáculo, porque eu também vi queixas de jogador, com razão, que o gramado não estava bom", comentou o chefe do executivo estadual.

Por fim, Elmano de Freitas destacou o investimento feito pelo Governo visando melhorias no gramado e admitiu que a portaria pode ter novas exceções.

"Nós tínhamos feito um investimento de mais de R$ 1 milhão e, mesmo depois disso, pela sequência de jogos, o gramado estava ruim. Então o gramado tem melhorado, eu acho que vai continuar melhorando, mas, evidentemente com bom senso, admitindo que tem situações que merecem uma exceção", finalizou.