Facções criminosas fazem pequenos provedores perderem 10 mil clientes no Ceará

Foto: Reprodução/Redes Sociais Veículos e equipamentos são alvos das ações das facções criminosas

São os pequenos provedores de internet que acumulam os maiores prejuízos no Ceará desde que as facções criminosas resolveram estender o domínio sobre esta atividade econômica. De janeiro a março de 2025, essas empresas perderam 10 mil clientes e contabilizaram 200 postos formais a menos, entre empregos diretos e indiretos gerados no Estado.

Os dados da União dos Provedores do Estado do Ceará (Uniproce) - calculados a pedido desta coluna - apontam o quanto um setor promissor como o de fornecimento de internet via fibra óptica se tornou um terror para os pequenos empreendedores cearenses.

Ao todo, pelo menos 15 empresas encerraram as atividades no Estado desde o começo do ano devido a ameaças, ataques e cobranças de pedágio feitos pelo crime organizado. Os líderes do setor lamentam que o Ceará passou de exemplo de êxito na expansão da banda larga fixa, convertendo donos de mercearias em CEOs de empresa de internet nos casos mais distantes, para um mau exemplo nacional de como lidar com a interferência das facções no setor produtivo.

Hoje, o Ceará conta com 1,7 milhão de acessos de internet banda larga, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Desse total, 1,5 milhão de conexões são feitas pelos pequenos provedores. Negócios valorizados pela proximidade com o cliente e pela difusão de um ramo de tecnologia de alta chance de crescimento administrados por habitantes de cidades pequenas, mas sem capital robusto o suficiente para suportar essa investida de criminosos.

O crime organizado é um problema de soberania nacional, atualmente. No Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho montou uma empresa de internet própria, que toma de assalto equipamentos e infraestrutura das provedoras para estabelecer monopólio em comunidades e bairros, a Anatel fechou uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para tentar frear o avanço da facção. Sem sucesso até agora.

Já aqui, no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) prometeu intensificar a investida contra a ação das facções nos provedores após a região do Complexo do Pecém ser alvo de ataques. Prisões foram feitas, de fato. Mas os ataques continuam.

A expectativa do setor produtivo, dos clientes e da sociedade civil cearense como um todo é de que o Ceará possa liderar um contra-ataque a favor dos pequenos provedores, demonstrando que podemos ser pioneiros também na proteção desses negócios como fomos na expansão da banda larga no Brasil.

Fortescue acelera Projeto Pecém na França

Parte da equipe do Projeto Pecém, como a Fortescue batizou o empreendimento que desenvolve no Estado do Ceará, esteve em Paris (FRA) na semana passada. Eles participaram de workshop sobre as futuras etapas da implementação da unidade.

"A equipe pôde debater eficiência e formas de otimizar custos e investimentos e acelerar a data de início da operação comercial da planta pioneira de Hidrogênio e Amônia Verde da Fortescue em Pecém, no Ceará", afirmou a empresa nas redes sociais.

148

por cento foi o crescimento da empresa de soluções em TI Lalink nos últimos 5 anos. "Tínhamos a tarefa de ampliar nossa participação no setor privado e tivemos boas notícias. O setor público cresceu 69%, enquanto o privado ampliou sua participação em 73%", disse Charles Boris, presidente da empresa. Ele afirmou a esta coluna que a meta de 2025 é manter a expansão em dois dígitos.

Deloitte

A Deloitte anunciou Pedro Araújo como novo diretor de consultoria tributária em Fortaleza. O quadro local da empresa de auditoria, consultoria e assessoria de líderes conta com 90 profissionais. A designação do profissional, reforça a Deloitte, é para reforçar a frente de adequação à reforma tributária no Nordeste.

Gife

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), referência em fortalecimento da filantropia institucionalizada, terá o cantor Chico César como atração do 13º Congresso GIFE, que ocorre entre 7 e 9 de maio, no La Maison, em Fortaleza. Com o tema "Desconcentrar poder, conhecimento e riquezas", o evento deve reunir mais de mil agentes de todo o ecossistema do investimento Social Privado brasileiro e estrangeiro.

GoBread

A cearense GoBread, do grupo Speciale Pães, será a fornecedora de pães do BurgerLand Festival. O evento é realizado em diversos estados do país e teve 12 mil pães consumidos em Aracajú no último fim de semana. Em Fortaleza, o BurgerLand vai passar pelas duas unidades do shopping RioMar neste mês de abril.