Erosão traz consequência sobre a pesca

Além de causar impactos sociais e econômicos, a erosão também afeta dinâmicas ambientais. De acordo com o geógrafo Davis de Paula, o processo erosivo resulta na diminuição da qualidade da água do mar, na salinização de aquíferos costeiros, na ⁠perda de resiliência ambiental e de habitats e também na redução da diversidade e deslocamento de espécies— que acabam migrando para outras áreas.

Processo ameaça ainda culturas seculares, como a da pesca artesanal. De acordo com o integrante do Programa Cientista Chefe Meio Ambiente, muitos pescadores acabam tendo a atividade prejudicada pois não conseguem mais ancorar embarcações, devido ao fato do mar tomar grande parte da areia.

Em Icapuí, Francisco Alciano, 53, vive problemática na pele. Desde menino pescando na Praia da Peroba, ele conta que já há algum tempo precisa ancorar o barco em outra regiões, por causa do avanço da água.

"As vezes a maré tá alta e (...) as pessoas que fazem o embarco da gente até os barcos não têm como eles chegarem com a jangada para levar a gente até o barco da gente", explica. Ele também relata que têm ficado mais difícil de pescar muitas espécies de animais como peixes e lagostas, citando que na área, além da erosão intensificada, há também uma pesca desenfreada e poluição do meio ambiente.

A peleja de Francisco é a mesma de pescadores que vivem há mais de 800 km dali, na Praia do Barro Preto, em Aquiraz. Francisco Vieira, 59, por exemplo, desde criança pesca por lazer na área, como muito dos meninos que crescem a beira da água e cedo aprendem a manejar jangadas, redes e tarrafas.

Em mais de quatro décadas de relação com o mar, ele viu o litoral se aproximar intensamente da urbanização. Hoje, o pescador diz que em dia de maré cheia a água chega a crescer cerca de 20 metros sobre a areia e alega que a quantidade de peixes pescados já não é a mesma de antes. "(O avanço do mar) Tem afetado muito, deu uma caída (no número de peixes). (O mar) avançou muito", relata.