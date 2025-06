Julho chegou: Ceará abre as portas para o turismo

Foto: FCO FONTENELE MAIS de 476 mil pessoas que residem no Ceará não são naturais do Estado

O período de alta estação no meio do ano promete aquecer diversos setores econômicos do Ceará a partir de julho. Segundo dados do Observatório do Turismo da Prefeitura de Fortaleza, mais de 460 mil turistas devem aproveitar as férias na Capital. A perspectiva anima segmentos como hotelaria, bares, restaurantes e barracas de praia, que elevam as expectativas de faturamento e iniciam contratações temporárias.

Consolidadamente, o mês de julho deve gerar um incremento de R$ 3,76 bilhões à economia local, impulsionado pelas atividades turísticas — incluindo efeitos indiretos, como a movimentação de cadeias produtivas, serviços e comércio. O montante representa um crescimento de 28,7% em relação a 2024, quando foi de R$ 2,92 bilhões.

Já o gasto médio por visitante é estimado em R$ 5.962,10, o que deve resultar em um impacto direto de R$ 2,74 bilhões.

Somente Fortaleza deve receber 460.884 visitantes ao longo do mês — número 22,5% superior ao registrado em julho de 2024, quando 376.214 turistas estiveram na Capital. Embora tenham como destino principal a cidade, muitos desses visitantes também devem circular por atrações em outras regiões do Estado.

O quantitativo de turistas chegando ao Ceará pode ser ainda maior. Conforme a Fraport, administradora do Aeroporto de Fortaleza, a previsão é de que 545 mil passageiros venham ao Ceará pelo Pinto Martins. Serão 3.662 voos estimados para o mês.

Maior quantidade de turistas deve chegar ao Ceará no dia 15/7, através do Aeroporto de Fortaleza

São rotas de 15 destinos nacionais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, Belo Horizonte, Uberlândia e Belém, e outros sete internacionais (Buenos Aires, Caiena, Lisboa, Miami, Orlando, Paris e Santiago).

Segundo Ivana Bezerra, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), a expectativa é que a taxa média de ocupação alcance ao menos 85% no período, especialmente a partir da segunda semana de julho.

Ivana ressalta ainda que, além do turismo de sol e praia, a realização de eventos como o Fortal e o Halleluya tem forte influência no movimento turístico. Para a ABIH-CE, julho deve manter a tendência dos meses anteriores, quando a ocupação hoteleira superou a registrada no igual período de 2024.

“Baseado no que tivemos no primeiro semestre, que foram todos os meses com ocupação hoteleira superior aos mesmos meses de 2024, a expectativa para julho é ainda maior. Porque passamos dos meses tradicionalmente de baixa — meses em que a gente realmente não tem essa expectativa toda — e que, mesmo assim, foram melhores”, afirma.

No que diz respeito às contratações, a rede hoteleira deve realizar reforços pontuais, principalmente em áreas como cozinha e serviços de limpeza. Já no setor de bares e restaurantes, a oferta de vagas tem superado a quantidade de candidatos qualificados.

Alessandro Lima, 39 anos, consultor de turismo do Beach Park

Mesmo assim, empresários da área apostam na contratação de profissionais com pouca ou nenhuma experiência, como forma de garantir pessoal suficiente para atender à alta demanda típica das férias, explica Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

Ao menos 1.500 vagas foram abertas para funcionários temporários. As oportunidades estão disponíveis principalmente em cidades litorâneas e polos turísticos, como Fortaleza, Caucaia (Cumbuco), Jijoca de Jericoacoara (Vila de Jeri), Aracati (Canoa Quebrada), além de Guaramiranga.

Nesse cenário, Taiene aponta a falta de mão de obra qualificada como o principal desafio do setor atualmente — percepção compartilhada por todos os empresários ouvidos pelo O POVO.

“Muitos empresários relatam dificuldade em encontrar mão de obra já qualificada ou não, tornando a capacitação um ponto-chave. Mas a realidade é que vivemos um apagão de mão de obra por todo país em vários setores, e no Ceará não é diferente”, reforça.

Setor de bares e restaurantes procura candidatos para preencher vagas temporárias

Apesar do obstáculo, a expectativa para os bares e restaurantes é de um crescimento de cerca de 8% no faturamento em julho, em relação ao mesmo mês de 2024.

Fátima Queiroz, presidente da Associação dos Empresários das Barracas da Praia do Futuro, estima que o fluxo semanal de frequentadores aos estabelecimentos deve manter o patamar dos últimos anos, com aproximadamente 300 mil pessoas, entre cearenses e visitantes.

Por isso, além de contratações temporárias para o atendimento dos clientes, as barracas também preparam programações especiais para o período, como atrações artísticas, como bandas de música, além de ampliarem seu horário de atendimento.

"A expectativa é boa, sabe? Julho é sempre um mês assim... Eu sempre digo o seguinte: é um período curto, pequeno, mas é intenso. Parece que as pessoas aproveitam mais por ser um período curto de férias. A gente tem muitos turistas chegando, mas também o público local vem com bastante frequência — quase todos os dias estão passando pela praia", conta.

Praia do Futuro deve receber 300 mil pessoas por semana na alta estação

Turistas demandam atrações no litoral cearense

A Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) avalia que o aumento da oferta de voos tem sido determinante para o crescimento da chegada de turistas à cidade. Entre janeiro e maio, foram mais de 36 mil visitantes estrangeiros, 44% superior ao igual período de 2024, segundo a Embratur. A expectativa é que essa tendência se mantenha em julho.

O fluxo internacional cresceu especialmente em mercados como França (alta de 159%) e Argentina (109%). "Esse resultado está diretamente relacionado ao esforço de ampliação da conectividade aérea e à promoção do destino em mercados estratégicos", aponta a titular da Setfor, Denise Carrá.

A oferta de destinos nos litorais Leste e Oeste do Estado, além do fortalecimento de opções nas serras, são motivo de destaque da presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (ABAV-CE), Márcia Pinheiro. "Temos muita força no litoral, mas, agora, temos destinos se consolidando nas serras, como em Viçosa do Ceará e toda Serra da Ibiapaba."

Na Vila de Jericoacoara, um dos destinos mais procurados do Estado, o bom desempenho registrado em junho anima o setor turístico, que espera um crescimento de 62% nas reservas para o segundo semestre, em comparação com o ano anterior.

O diretor do Conselho Empresarial da Vila de Jericoacoara, Fábio Nobre, destaca a chegada da temporada dos ventos, quando a demanda, especialmente de turistas internacionais, se eleva.