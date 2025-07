Falta de outros serviços

Nesses residenciais, a dificuldade de receber correspondências é parte do problema. No Alameda das Palmeiras, por exemplo, faltam escolas de ensino médio. Segundo levantamento de moradores, há cerca de 3.800 adolescentes em idade escolar no conjunto. Destes, 75% estudam longe, como no Liceu da Messejana, e 25% estão fora da escola ou não frequentam mais.

Questionada sobre isso, a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), declarou que estão previstas 138 escolas para ampliação do Tempo Integral e uma das unidades irá atender o Alameda das Palmeiras. "Com modelo vertical, a escola contará com três pavimentos e 12 salas de aula, 04 laboratórios, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva, entre outros espaços. Os ambientes internos serão climatizados", diz. Segundo a pasta, o processo de licitação está em fase de homologação. A Ordem de Serviço deve ser emitida no segundo semestre.