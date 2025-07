Sonho de uma agência dos Correios gerenciada pela comunidade

Para solucionar o problema da falta de Correios, pelo menos desde 2023 a comunidade do Residencial José Euclides idealiza um projeto para implantar a primeira Agência Comunitária Urbana dos Correios em Fortaleza.

Conforme publicado pelo O POVO, no mesmo ano a Prefeitura foi notificada e informou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para avaliar a viabilidade da iniciativa. Dois anos depois, contudo, os planos não saíram do papel.

"A ideia é que a agência funcione como uma empresa comunitária. Os trabalhadores que atuarem aqui são os mesmos que moram na comunidadei", explica Sérgio Fárias, coordenador do MTST.

Para ele, além de garantir empregos, isso permite que o serviço funcione com mais segurança e eficiência, uma vez que os próprios moradores conhecem as particularidades do território.

A agência também funcionaria como um centro logístico para encomendas de plataformas como Shopee, Amazon e Mercado Livre.

Sérgio defende que a ideia poderia ser expandida para outros conjuntos habitacionais. "Desde que respeitadas as características locais. Em alguns lugares, uma pessoa de uma quadra não anda na quadra ao lado. Então vai ser a própria comunidade que vai escolher como carteiro alguém que melhor entende da área", explica.

A ideia é bem vista por outros residenciais. "Se funcionar no Euclides, queremos trazer para cá também. Porque não dá mais pra viver nessa espécie de apagão postal que ignora nossos direitos básicos", diz Cyra Nara, do Alameda das Palmeiras.

Segundo os Correios, em reunião com representante da comunidade, foi apresentada como alternativa a implantação de uma unidade do Correios Essencial. "Trata-se de um modelo simplificado de agência, voltado para a prestação de serviços postais básico, viabilizado por meio de parcerias com entes públicos, como prefeituras e câmaras municipais", explicou o órgão.

Jonas Dezidoro, secretário Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), reconhece que a questão foi apresentada à Prefeitura logo no início da nova gestão, mas que falhas na transição de governos, como repasse de dados, atrasaram as ações.

O secretário informou que foi realizada uma reunião no dia 25 de junho com a Prefeitura de Fortaleza, os Correios e o Governo do Estado. "Discutimos algumas soluções e, entre elas, a mais viável foi o programa que os Correios já possuem, o Correios Essencial", destacou.

Não foi informado uma previsão para a implementação. "O que vamos fazer agora é abrir diálogo com os representantes dos moradores, para tentarmos definir um local adequado para a instalação da unidade do Correios Essencial. A partir disso, iniciamos os trâmites para viabilizar a agência", disse Dezidoro.

O secretário também pontuou que, na mesma semana, se reuniu com a vice-governadora Jade Romero, à frente da Secretaria da Proteção Social, para discutir ações de retomada do diálogo com moradores dos residenciais.

"Tratamos, inclusive, do Zona Viva [espaço que oferta atividades de qualificação profissional, cultura, esporte e lazer]. Pensamos em viabilizar algumas ações dentro dos residenciais, principalmente nos mais antigos e maiores", concluiu.