"Elmano diz que índices de homicídios saiu do altíssimo para alto e continuam insatisfatórios

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas (PT) visitou a sede do O POVO nesta terça-feira, 15

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou, em visita ao O POVO, ontem, 15, sobre a redução de 16,6% dos homicídios no Ceará, quando comparados os primeiros semestres de 2024 e 2025. Para ele, o número foi de “altíssimo para alto” e índices continuam "insatisfatórios".

“Como é uma redução em cima de uma violência altíssima, a gente sai do altíssimo para alto. Então, ainda é muito insatisfatório o que a gente tem de resultado no Ceará e eu vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais esses índices”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 15.

LEIA TAMBÉM | Vicente Pinzón receberá mais policiais após sequência de homicídios e tiroteios, diz Elmano



De janeiro a junho de 2025, foram registrados 1.429 assassinatos no Estado. Isso corresponde a uma média de 7,93 crimes letais por dia. Já no primeiro semestre de 2024, foram 1.714 crimes na estatística que soma homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Segundo o governador, uma das partes do plano para melhorar os índices continua sendo intensificar os investimentos em pessoal. “Se nós fizemos uma parte do trabalho aumentando o número de policiais, de hora extra, da Polícia Civil, e reduziu, fico imaginando que se eu aumentar essa ação vou ter um resultado ainda maior”, afirma.

Elmano destacou os concursos em andamento para a área da segurança pública, que devem selecionar mil policiais militares, 500 oficiais investigadores e 100 delegados para a Polícia Civil e 450 soldados para o Corpo de Bombeiros Militar.

“Tenho a convicção que preciso ter uma Polícia Civil com o dobro do que eu encontrei em 2023. Para nós termos além desse aparato repressivo da Polícia Militar, que é muito importante, um trabalho de investigação para poder encontrar quem de fato está comandando de casa de luxo a ação criminosa do tráfico, que é o que gera esses homicídios”, afirma.

O governador também comentou sobre a escalada de conflito entre facções no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Ele afirma que vai aumentar o contingente de policiais na região. Segundo ele, a área está sendo monitorada com mais atenção. De 7 a 13 de julho, pelo menos quatro pessoas foram mortas e três baleadas no bairro.

Elmano diz que o procedimento das forças policiais deve ser parecido com a operação implantada no Pirambu em maio, quando uma sequência de crimes letais, incluindo uma chacina, ocorreram na região. Na ocasião, foram intensificadas horas extras, diárias e número de policiais.

“Nós estamos acompanhando e vamos fazer o mesmo procedimento, que é de aumento de efetivo nessa área. A Inteligência acompanha exatamente a área em que cada uma [das facções] tem atuado mais intensamente. Nós buscamos fazer um uma barreira com atuação policial nas áreas onde elas estão para frear e diminuir”, afirmou.

Conforme O POVO vem noticiando, a disputa de território entre as facções Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) é o que motiva o aumento da violência no bairro de Fortaleza.

O conflito tem como pivô um homem identificado como Ronald Pinto dos Santos, o "Bicho Feio", como é conhecido. Ele era membro da GDE, mas foi "decretado" pela facção e, com isso, passou a integrar o CV.

A partir dessa movimentação, as comunidades nas quais ele tinha tinha posição de comando passaram a ser consideradas CV, gerando uma reação por parte dos rivais da GDE.