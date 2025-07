Empresa do Polo Automotivo já tem pré-contrato com duas marcas, diz Elmano

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,15.07.2025: Governador Elmano de Freitas visita o sistema OPOVO de comunicação. (Fotos: Fabio Lima)

A empresa que se instalará no Polo Automotivo de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, já tem pré-contrato assinado com pelo menos duas marcas e negocia com outra. A informação foi dada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ontem, em entrevista ao O POVO.

Além disso, afirmou que ainda não há uma data de anúncio definida, porque a exigência da empresa é que seja realizado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O anúncio para que possa imediatamente iniciar a produção é com essa (finalização de agenda com o presidente). Eu acho que, agora, quando o presidente Lula chegar na sexta, a gente consegue concluir uma data."

Vale lembrar que o presidente da República visitará o Estado nesta sexta, 18. A ideia, segundo Elmano de Freitas, é averiguar as obras da Transnordestina.

Além disso, as empresas montadoras de veículos elétricos e híbridos que se instalarem no Polo Automotivo de Horizonte contarão com os benefícios fiscais concedidos pelo Governo Federal, pelo programa Mover.

Outro ponto é a geração de empregos. Conforme o governo estadual, o número deve chegar nos próximos anos a 9 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além da formação de profissionais no Estado e o desenvolvimento de tecnologia para o setor.

Da parte do Governo Federal, à época do lançamento do Polo no Estado, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou que pelo Mover são R$ 19,5 bilhões de crédito financeiro até 2028.

Já no que concerne ao impacto econômico, nos cálculos da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), a estimativa é de que o complexo automotivo impacte em R$ 370 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. As projeções são obtidas a partir da análise da Matriz Insumo-Produto Regional do Ceará, disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). (Fabiana Melo)

PIB

Segundo o Ipece, a contribuição do polo para o PIB estadual será correspondente a 17,6% da economia de Horizonte