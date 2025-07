Governo planeja criar cidade cenográfica para treinamento de agentes de segurança

Foto: AURÉLIO ALVES Ceará vai ganhar "cidade cenográfica" para treinar forças de segurança.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou ontem, 15, o planejamento da construção de uma “cidade cenográfica” na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp/CE), localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza. O espaço será utilizado para treinamentos e capacitações das forças de segurança do Estado.

Segundo o governador, o investimento previsto para o projeto é de R$80 milhões. A proposta é transformar a academia em referência nacional. “Nós queremos que o espaço se torne a melhor academia de segurança do Brasil”, afirmou Elmano em entrevista à rádio O POVO CBN.

O complexo terá áreas dedicadas ao treinamento de unidades especializadas como o Raio, Bope e Cotar. Também serão implantadas estruturas específicas para a Polícia Civil, com diversos estandes de tiro. A iniciativa eliminará a necessidade de aluguel de espaços para a prática de tiro, como ocorre atualmente.

Projeto será construído por etapas

Por se tratar de uma obra de grande porte, a execução será feita por etapas. O governo ainda aguarda a finalização do projeto modularizado para definir o cronograma de obras. De acordo com Elmano, a prioridade será a estrutura voltada para a Polícia Militar.

A cidade cenográfica deverá simular ambientes urbanos para práticas realistas de operações, possibilitando o aprimoramento técnico das tropas de segurança. O Governo do Estado ainda não divulgou prazos sobre a primeira etapa da obra.