"Mercado de nostalgia" influencia crescimento nas vendas do vinil

MERCADO de vendas físicas e dos discos de vinil cresce

O mercado fonográfico brasileiro registra uma trajetória de crescimento. Apenas em 2024, esse segmento tão popular teve um faturamento de R$ 3,5 bilhões, segundo o relatório da Pró-Música Brasil Produtores Fonográfico Associados – antiga Associação Brasileira dos Produtores de Discos.

Os números aumentaram 21,7% em comparação ao ano anterior, atingindo um avanço recorde, muito impulsionado pelo sucesso do streaming, que ocupa 88% dessa receita total.

Em comparação com outros mercados, o brasileiro ocupa a nona posição no ranking global da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

Dentro do segmento da música, uma pequena parcela é composta pelas vendas físicas, mas que apresentou crescimento. O formato atingiu faturamento de R$ 21 milhões em 2024, contando com alta de 31,5% ante o ano anterior. As comercializações atingiram melhor patamar desde 2017.

No contexto de faturamento das vendas físicas, o vinil computou 76,7% do total, com R$ 16 milhões. Consequentemente seguidos pelas comercializações de CDs (23%), DVDs (0,1%) e outros produtos (0,2%). O resultado representa um crescimento de 45,6% em comparação à 2023, primeiro ano em que o formato superou a preferência por CDs.

Os Long Playing Records (LPs), ou discos de longa duração no português, foram chamados de obsoletos por alguns. Nos anos 1990, com a popularização dos discos compactos digitais, os CDs, o formato foi dado como ultrapassado. Com a novidade na praça, muitos amantes da música se desfizeram de coleções inteiras, com a perspectiva da nova tecnologia.

Atualmente seria ainda mais impensável olhar para aqueles bolachões pretos gigantes, quando se tem milhões de canções na palma da mão, mas os dados mostram o contrário.

Com o aspecto da digitalização, o físico ficou muito mais atrativo, é o que explica ao O POVO Leonardo De Marchi, professor e pesquisador da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ).

Para ele, a geração atual está saturada do "universo da internet" e do "excesso de informação", influenciando-se por um "culto ao objeto, que você tenha, que você guarde, que você coloque para ouvir com os colegas", criando um "ritual ao redor dele".

"Muita gente tem preferido ter os LPS, usados ou novos, como uma forma de mercado de nostalgia ou de legitimidade do produto cultural. Então, a lógica do mercado de vinil se mantém como aparece para o consumidor, como um objeto durável ao longo do tempo, que pode virar objeto de culto", complementa.

Segundo Leonardo, que também tem dois livros publicados sobre a passagem dos discos físicos para o digital, parte do público consumidor se manteve e não seguiu para a novidade: os puristas e colecionadores. Hoje há uma transformação: "Um mercado muito singular, porque como ele deixou de ser um produto industrial, o disco de vinil ficou muito caro de ser feito, então ele virou um objeto de luxo".

O pesquisador aponta para outra perspectiva, dos artistas que têm a produção de vinil como uma fonte de renda certa, por eles serem caros e com preços fixos, diferente do streaming que hoje em dia "paga muito pouco para eles".

Além da questão da remuneração dos artistas, produtores e das vendas de discos físicos, o formato da música movimenta a economia de outras formas.

Thiago Borges, administrador de formação e fundador da Direct Discos, contou que sua paixão pela música foi herdada do pai, que colecionou a vida inteira. Aproveitando do contexto musical, a família se reunia para escutar discos juntos e "viver a música".

Para ele, o apreço e o aprendizado da música vinda do pai foram o principal motivador para criar a loja, transformando o hobby em negócio entre 2020 e 2021.

A ideia inicial era vender os discos pelas redes sociais, e daí vem o nome por se referir ao "chama no direct". Thiago surpreendeu amigos próximos: "Meus amigos mais próximos achavam que eu estava fazendo uma loucura, quem que gosta de disco?"

Desde a concepção da ideia, a procura por discos tem uma crescente constante. Com o sucesso, a loja foi se expandido e "dando muito certo". A Direct virou referência no segmento, com vendas constantes tanto na loja física quanto no meio online.

Ele estima comercializar em média 300 a 500 discos por mês, movimentando essa economia voltada para os discos. Com as plataformas de vendas, o administrador distribui música pelo mundo todo, vendendo álbuns tanto no Brasil, como em países como Estados Unidos e Espanha.

Com planos mais ousados que apenas uma loja, Borges idealizou criar um movimento da cultura do vinil na cidade, com o intuito de "fortalecer a cena, e fazer expandir" com um senso de comunidade. Foi quando surgiu, no fim de 2021, a ideia da feira "Mais Vinil".

A "Mais Vinil", realizada na Estação das Artes pelo menos uma vez por mês, é considerada por ele a "mais importante do Estado". Com cerca de 15 expositores, o evento atrai uma média de 900 a 1.000 pessoas por edição, funcionando como um "ritual" cultural para muitos.

A feira deu tão certo que a cada edição novas pessoas se interessam em participar, consolidando-se no calendário cultural da Cidade. Para além da tradicional feira, Fortaleza reúne outros polos de comércio coletivo, como a feira que ocorre no Museu da Imagem e do Som, atendendo à demanda existente no mercado.

O senso de comunidade realmente foi sendo criado e impulsionando os negócios, é o que diz Marilia Eskinazi, proprietária da HiFive Discos e Bar.

"Não importa se ele vai comprar de um, do vizinho, do outro, sempre acaba dando certo para todo mundo, cada um tem o seu público. Se você olhar para o mês, o dia que mais vendeu o disco é o dia da feira, é um dia que tem muita importância [...] Tem esse senso mesmo de comunidade", afirmou.

A HiFive é um exemplo de como esse contexto do vinil aqueceu o mercado. Foi criada em 2020 com o objetivo de agregar a música com um ambiente de alegria e descontração, que é um bar. Marília conta que, a partir de 2024, as vendas de vinil só cresceram. A loja atualmente também realiza eventos como apresentações culturais, fortalecendo a cena para quem realmente "gosta de música".

"O cenário é bem positivo para o ramo musical, tendo espaço para todos os tipos de públicos. O importante é a música em si, a música que move o mundo", conclui Thiago.

