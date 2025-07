Apreensões realizadas e outras cargas vinculadas ao grupo na investigação

19/8/2019

329,4 kg no Porto do Pecém (CE). Droga estava dentro de contêiner com carga de mel que iria para a Bélgica.

10/12/2019

1.100 kg de cocaína em Teresina (PI). Indícios de que seriam enviados pelo porto do Pecém para a Europa, segundo a investigação. Um avião bimotor e um helicóptero foram apreendidos e sete foram presos pela Polícia Civil do Piauí.

14/8/2019

866 kg de cocaína no porto de Paranaguá (PR). Suspeita a partir de transações financeiras feitas pelo réu Antônio Amâncio da Silva ("Baixinho"), "gerente" do grupo. Droga estava escondida em um carregamento de madeira com fundo falso.

16/1/2020

935 kg de pasta-base de cocaína no porto de Itajaí (SC). Os tabletes estavam escondidos em carga de argamassa.

3/2/2020

150 kg de cocaína em Horizonte (CE), achados no piso da cabine de uma carreta, debaixo da cama do motorista. Apreensão feita na BR-116 pela PRF. O réu é vinculado na investigação a outras apreensões.

15/6/2020

544,5 kg de cocaína no porto de Itapoá (SC). Droga estava oculta em fundos falsos previamente preparados na carga de compensados de madeira. Destino seria Antuérpia, na Bélgica. 5ª apreensão do ano no porto catarinense, totalizando 3.790 kg do entorpecente.

11/9/2020

346,8 kg de cocaína no porto do Pecém. Três homens foram presos em flagrante quando iriam inserir a droga num contêiner. Tornaram-se réus dentro da investigação, foram vinculados a outras apreensões do grupo criminoso.

2/10/2020

2.734 kg de cocaína, sendo 1.524 kg da droga no Porto de São Sebastião (SP), escondida em carregamento de milho. Mais 1.210 kg de cocaína nas Ilhas Canárias, arquipélago na Espanha.

3/1/2021

500 kg no porto de Roterdã, na Holanda, escondidos em carregamento de sal. Carga estava em contêiner que havia saído do porto do Pecém. A polícia holandesa enviou o aviso da apreensão às autoridades brasileiras. Processo indica que o caso ainda não tem inquérito aberto para investigação.

17/1/2021

Cerca de 1.500 kg de cocaína apreendidos em Jaboatão dos Guararapes (PE). 1.336 tabletes localizados em terreno de pessoa ligada a membro do grupo criminoso.

TOTAL

9.005,7 kg de cocaína