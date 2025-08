Experiência de incentivo à redação deu resultado em escola de Acaraú

A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marta Maria Giffoni de Sousa, localizada no município de Acaraú, a 244,77 km de Fortaleza, teve média na prova de redação de 912,09. Essa é uma das maiores notas entre as escolas públicas do Brasil.

Em 2024, 140 alunos ficaram com notas acima de 800 na prova escrita e dois deles chegaram aos 980 pontos. "A meta para 2025 é que todos os nossos alunos fiquem acima de 800", diz a diretora Mirele Maria Rodrigues da Silva. O RedLab, laboratório de redação da escola, é apontado como peça fundamental para a experiência exitosa.

Mirele explica que a preparação é diferente para as três séries do ensino médio. No primeiro ano, desde que o aluno "coloca os pés na escola", a leitura e a escrita são prioridade.

"A gente já inicia o semestre fazendo uma verificação de como está a leitura desses meninos. São desenvolvidas também oficinas semanais de redação com foco na estrutura, na construção argumentativa, estudos de caso, e não posso deixar de destacar os Círculos de Leitura", conta Mirele.

Alunos com maior facilidade na leitura são incentivados a auxiliar aqueles que chegam ao ensino médio com mais dificuldades, por meio de monitorias. "No momento que a gente desafia esses meninos que já estão em um nível adequado, eles conseguem evoluir muito mais", diz.

No segundo ano, as oficinas de redação começam a se intensificar, com foco na construção argumentativa, problematização e interdisciplinaridade. O projeto envolve todos os professores, que usam suas disciplinas para ajudar os estudantes a aumentar o repertório para a prova.

No último ano, os concluintes têm o apoio de mutirões de correção de redação, simulados e acompanhamento personalizado. Cada grupo de 15 alunos ganha um professor como padrinho, que vai ajudar a dar retornos, pedir a reescrita de textos e discutir devolutivas. Alunos com bom desempenho também podem ser padrinhos de um grupo.

"É possível. Mas é preciso que a gente realmente vista a camisa, que haja um clima escolar favorável à aprendizagem. Tanto os professores tenham amor por estar na escola, como os alunos gostem de estar aqui e de aprender", afirma.