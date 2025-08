Rede estadual do Ceará tem 10º melhor resultado no Enem 2024; privada e federal têm maiores médias

Foto: Arquivo pessoal EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa, em Acaraú, tem uma das melhores médias de redação do Brasil

A média dos alunos da rede estadual do Ceará no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi de 517,85. O resultado colocou o Estado na 10ª posição entre as notas médias das redes públicas estaduais. A diferença para a primeira colocada, Santa Catarina, é de menos 20,77 pontos. Discrepâncias são registradas quando comparadas as notas de escolas federais e privadas.

O cálculo engloba as notas de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação disponibilizadas nos microdados do Enem. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e analisados pela Central de Dados do OP+.

Foram desconsiderados participantes que não declararam o código da escola, aqueles que não compareceram a alguma das provas ou os que tiveram redações anuladas ou com pendências.

Cinco indicadores são considerados pelo Inep na elaboração do ranking do Enem

Entre as 10 redes estaduais com maiores notas, apenas duas são do Nordeste. Além do Ceará, Pernambuco aparece em nono lugar, com 519,41 pontos. O estado com a rede pública estadual que teve menor nota foi Alagoas, com 488,31.

O Ceará continua entre as 10 redes com melhores resultados quando é considerada apenas a nota da prova de redação. Calculada em 643,52, a média das redações dos alunos cearenses é a oitava maior, estando 16,26 pontos distante do primeiro colocado, Espírito Santo (659,78) e tendo 68,51 pontos a mais do que o último lugar, Amazonas (575,01).

O desempenho em Matemática também deixa o Ceará entre as redes estaduais em destaque. Com 500,25 pontos, a rede tem a 7ª melhor nota. A melhor média foi de Santa Catarina, com 512,34 pontos. Já a pior é do Amapá, com 458,98.

Notas médias por provas de cada estado e dependência administrativa

Desigualdade educacional é clara ao comparar com redes federais e privadas

Apesar do destaque entre as redes estaduais do País, as diferenças nas notas do Estado quando são levados em consideração alunos das demais dependências administrativas, como federais e privadas, mostram uma desigualdade educacional.

Tanto a média das cinco notas quanto a média individual de cada prova das redes federal e privada do Ceará superam os resultados da rede estadual.

Cristiane Borges, pró-reitora da Ensino do IFCE

A maior diferença é observada na prova de redação. A média dos alunos das escolas privadas chega a 807,11 no texto cobrado pelo Enem. Essa é a quarta melhor média de redação do País, considerando todas as dependências administrativas de todos os estados. A nota é 163,59 pontos maior do que a média de redação dos alunos das escolas estaduais cearenses.

Os alunos de escolas federais, que incluem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Colégio Militar de Fortaleza, tiveram média de 734,3 na redação (90,78 pontos a mais) e 569,13 em matemática (68,88 pontos a mais).

A pró-reitora de Ensino do IFCE, Cristiane Borges, destaca que o ingresso no ensino médio na instituição é feito mediante seleção. “Seja através de prova ou de análise do histórico escolar dos estudantes, o que ajuda a elevar o nível dos nossos discentes. Nossos alunos deparam-se com uma série de oportunidades assim que ingressam no Instituto”, conta.

Para se preparar para o Enem, os estudantes do IFCE contam com simulados, aulões e encontros organizados com autonomia por cada um dos campi. “Além disso, o nosso Instituto valoriza bastante a participação em olimpíadas do conhecimento nas mais diversas áreas, engajando os estudantes em uma rotina de estudos e de preparação”, diz.

Média de notas gerais por estado e por dependência administrativa

Rede estadual: mais alunos e o “desafio da escala”

Os resultados do Enem 2024 da rede estadual, apesar de ainda desafiadores, são comemorados pelo secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil, Helder Nogueira, da Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

“Ao longo dos anos, até pelas políticas exitosas que tem de mobilização, engajamento, preparação pro Enem, o Ceará consegue atingir toda a sua base de alunos reais. Praticamente todas as nossas matrículas se inscrevem no Enem, o que nos diferencia das outras redes públicas e privadas no País”, afirma.

Em 2024, 97 mil alunos concluintes da rede estadual se inscreveram no Enem, representando 99% dos estudantes da etapa. Já em 2025, foram 104.250 inscrições confirmadas, totalizando a adesão de 96,87% dos alunos do terceiro ano do ensino médio estadual.

Secretário Executivo da Educação do Estado do Ceará, Helder Nogueira

“Quando todos participam, a nossa média é calculada pelo cenário real e total dos nossos estudantes, porque também a nossa participação nos dois dias é alta pelo êxito das nossas políticas. Como nós temos uma base muito ampla e inclusiva, a nossa média é muito mais real nesse sentido”, explica Helder.

Helder reforça que um dos maiores desafios ainda é fazer com que bons resultados obtidos por algumas escolas se tornem “experiências generalizadas” em escala, ou seja, que atinjam todos os alunos.

“É um trabalho cotidiano, para mexer com os corações e mentes, principalmente dos gestores que vão liderar esses processos, consequentemente de professores e dos estudantes. Porque o que a experiência nos mostra é que práticas que se tornam de fato boas práticas são aquelas que se enraízam na comunidade escolar”, diz.

Projeto Enem Não Tira Férias, com a presença do governador Elmano de Freitas

Para o especialista em avaliação educacional e políticas públicas, Wagner Bandeira Andriola, os dados mostram uma “heterogeneidade” na educação brasileira.

“O sistema educacional federal paga melhor os professores, têm melhor infraestrutura e atrai os melhores alunos, que espelham essa qualidade em resultados. Num segundo plano, nosso Estado ainda se destaca entre as unidades federativas porque temos políticas que remontam a 40 anos se preocupando em manter e aprimorar a educação. Mas sabemos que ainda temos carências”, diz o especialista.

O pesquisador aponta que dificuldades estruturais, de remuneração de professores e a situação socioeconômica do aluno podem influenciar nas notas. “O perfil do aluno vai ser distinto daquele que vai para as antigas escolas técnicas. Ele carece de aspectos como segurança financeira, assistência estudantil e segurança alimentar. É um público que tem essas fragilidades”, comenta.

97 mil alunos da rede estadual do Ceará se inscreveram no Enem 2024. Em 2025, foram 104.250 inscrições confirmadas

Helder ressalta a importância da recomposição das aprendizagens no ensino médio para melhorar o desempenho dos alunos. Sem essa estratégia, o “acesso” ao currículo dessa etapa escolar se torna inviável.

“É uma questão importante, principalmente no ensino médio, que o estudante já precisa vir com um acúmulo de aprendizagens dos ciclos anteriores da sua vida escolar. Recompor é preencher lacunas que ficaram no caminho, não é só dar um reforço”, diz o secretário.

Sensibilizar os docentes, instituir projetos de monitoria e avaliações diagnósticas são alguns dos fatores que fazem parte do planejamento do ensino médio na rede pública estadual.

Para entender melhor as dificuldades individuais dos alunos e gerar dados para as escolas, Helder explica que avaliações diagnósticas estão sendo realizadas a cada dois meses na disciplina de matemática em 2025.

RedLab: experiência de incentivo à redação que deu resultado em escola de Acaraú

A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marta Maria Giffoni de Sousa, localizada no município de Acaraú, a 244,77 km de Fortaleza, teve média na prova de redação de 912,09. Essa é uma das maiores notas entre as escolas públicas do Brasil.

Em 2024, 140 alunos ficaram com notas acima de 800 na prova escrita e dois deles chegaram aos 980 pontos. “A meta para 2025 é que todos os nossos alunos fiquem acima de 800”, diz a diretora Mirele Maria Rodrigues da Silva. O RedLab, laboratório de redação da escola, é apontado como peça fundamental para a experiência exitosa.

Mirele explica que a preparação é diferente para as três séries do ensino médio. No primeiro ano, desde que o aluno “coloca os pés na escola”, a leitura e a escrita são a prioridade.

“A gente já inicia o semestre fazendo uma verificação de como está a leitura desses meninos. São desenvolvidas também oficinas semanais de redação com foco na estrutura, na construção argumentativa, estudos de caso, e não posso deixar de destacar os Círculos de Leitura”, conta Mirele.

Na EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa, em Acaraú, 140 alunos que fizeram o Enem 2024 ficaram com notas acima de 800 na prova escrita

Alunos com maior facilidade na leitura são incentivados a auxiliar aqueles que chegam ao ensino médio com mais dificuldades, por meio de monitorias. “No momento que a gente desafia esses meninos que já estão em um nível adequado, eles conseguem evoluir muito mais”, diz.

No segundo ano, as oficinas de redação começam a se intensificar, com foco na construção argumentativa, problematização e interdisciplinaridade. O projeto envolve todos os professores, que usam suas disciplinas para ajudar os estudantes a aumentar o repertório para a prova.

No último ano, os concluintes têm o apoio de mutirões de correção de redação, simulados e acompanhamento personalizado. Cada grupo de 15 alunos ganha um professor como padrinho, que vai ajudar a dar retornos, pedir a reescrita de textos e discutir devolutivas. Alunos com bom desempenho também podem ser padrinhos de um grupo.

“É possível. Mas é preciso que a gente realmente vista a camisa, que haja um clima escolar favorável à aprendizagem. Tanto os professores tenham amor por estar na escola, como os alunos gostem de estar aqui e de aprender”, afirma.

Este material foi elaborado a partir da análise da base de dados Dados enem 2k24.csv, que contém os microdados do Exame Nacional do Ensino Médio. A análise foca no desempenho dos estudantes brasileiros, com recortes por Unidade Federativa (UF) e pela dependência administrativa da escola (Federal, Estadual, Municipal e Privada).



Precedendo a análise principal em Python, foi realizada uma etapa fundamental de pré-processamento e limpeza dos dados utilizando a linguagem R e o pacote data.table. Nesta fase, o conjunto de dados brutos foi refinado para garantir a consistência e a validade das conclusões.

O processo incluiu a remoção de participantes que não declararam o código da escola, a seleção exclusiva de estudantes que estiveram presentes nas provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, e Matemática, e a exclusão de redações anuladas ou com qualquer tipo de pendência (status diferente de "Sem problemas").

O resultado deste tratamento foi uma base de dados consolidada e íntegra, que foi então exportada para um novo arquivo CSV, servindo como ponto de partida para as análises e visualizações subsequentes.

A análise dos dados foi conduzida na plataforma Google Collab, utilizando a linguagem Python e bibliotecas como Pandas, para tratamento e manipulação dos dados, e Plotly, para a criação das visualizações interativas. Todas as etapas do processo foram documentadas no notebook Enem_2024_análise_por_uf_e_dependência_academica.ipynb para garantir a transparência e permitir que qualquer pessoa possa reproduzir os resultados e aprofundar a investigação.

A metodologia adotada prioriza acessibilidade, visualização clara das informações e rigor técnico. Para reforçar o compromisso com a transparência e a reprodutibilidade, O POVO+ disponibiliza os dados e códigos publicamente em seu perfil no GitHub, que pode ser acessado clicando aqui.