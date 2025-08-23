A corrida de rua no tripé do triatlo

Na multidão de corredores que ocupa as ruas de Fortaleza, existem triatletas que utilizam a corrida como parte essencial do treinamento. Para eles, manter a regularidade é mais do que preparação física, é também uma forma de sustentar o desempenho nas três modalidades que compõem o triatlo (natação, atletismo e ciclismo).

Dentre esses triatletas está Socorrinha, fortalezense de 29 anos que vive exclusivamente do esporte. "Hoje meu patrocínio master é a Stark, com o qual consigo me manter sem ter outro trabalho. Antes eu era professora da assessoria (de corridas), mas hoje, graças a Deus, sou atleta profissional, e tenho outros patrocinadores que me ajudam muito nos meus gastos nas provas em Fortaleza e fora do Estado", explica.

Apesar de reconhecer os avanços na modalidade, Socorrinha destaca a falta de incentivos para atletas de elite como um dos principais desafios. "Têm muitas provas, porém poucas pagam premiação em dinheiro. Muitas pagam mais troféu, e isso desvaloriza os atletas", declara.

Assim como ela, a triatleta e empresária Bruna Braga, de 34 anos, também utiliza a corrida de rua como um dos pilares de sua formação atlética. Ela faz parte do grupo de pessoas que viu na corrida uma resposta ao sedentarismo. O que começou como corridas despretensiosas ao lado da família tornou-se sua paixão e, mais tarde, uma porta de entrada para o triatlo.

"A constância nos treinos de corrida ajuda a aprimorar o rendimento nas etapas de atletismo do triatlo, além de trabalhar a mente para os desafios de provas longas. Via de regra, por semana, são três treinos de corrida mais transição (ciclismo corrida)", detalha.

Atualmente, Bruna disputa diversas competições nacionais e internacionais. Em junho deste ano, ela alcançou o terceiro lugar do Ironman Brasil, em Florianópolis (SC) e garantiu vaga para representar o País no mundial de Kona, no Havaí.

"A corrida me ensina sobre paciência, esforço, persistência e resiliência. Me ajuda a me entender e a me expressar. Não é só esporte: é uma forma de estar no mundo, com intenção, ritmo e propósito", ressalta.