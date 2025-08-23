O papel das assessorias na formação do atleta

Ao lado de quem corre, há quem ensine a correr e ajude na preparação para enfrentar desafios da corrida. Assim, as assessorias esportivas têm papel fundamental na formação e acompanhamento de corredores de Fortaleza, desde iniciantes a atletas de alta performance.

Com rotinas planejadas, orientações técnicas e suporte motivacional, essas iniciativas ajudam a estruturar os treinos e a tornar a prática mais constante. Assim, projetos como a TF Assessoria têm crescido na Capital. Coordenada pelo educador físico Flávio Freire Costa, de 46 anos, a TFA atua há 14 anos no mercado das corridas de rua e atualmente atende cerca de 150 alunos.

A TFA organiza os treinos por meio de planilhas semanais, ajustadas conforme os objetivos e os ciclos de preparação de cada corredor. Além disso, o empreendimento conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, como fisioterapeutas, cardiologistas, ortopedistas, nutricionistas e outros educadores físicos.

Apesar do investimento, Flávio ressalta que o retorno financeiro ainda está longe do ideal, uma vez que o mercado é desafiador para aqueles que sonham em viver exclusivamente da corrida de rua.

Assim como a TFA, outras assessorias têm conquistado espaço entre corredores iniciantes e intermediários. É o caso da DL Performance, comandada por Diego Lopes, educador físico de 35 anos. Com um trabalho semelhante, a DL atua diretamente com praticantes de diferentes níveis, sempre priorizando a adaptação da planilha de treinos à realidade de cada aluno.

"Nosso suporte é desde a montagem de uma rotina semanal de treinos que se encaixe na disponibilidade dos alunos, seja uma, duas ou cinco vezes na semana. A partir disso organizamos os treinos e vamos dando suporte diariamente de forma virtual", comenta Diego.

Ele destaca que, além do acompanhamento técnico, o trabalho busca orientar individualmente os alunos sobre os desafios de cada prova.

Com foco no público amador, ele observa que o retorno do trabalho também se reflete na motivação de quem pratica o esporte. "Nossos atletas se tornam inspiração para muitos outros praticantes, e o retorno financeiro vem por meio de novos alunos que entram na assessoria", afirma.