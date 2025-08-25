Anuário do Ceará é lançado com capítulo especial sobre os 75 anos da Fiec

Foto: Rafael Limaverde Anuário do Ceará 2025/2026

É lançado nesta segunda-feira, 25, mais uma edição do Anuário do Ceará. Consagrada como publicação impressa em circulação mais antiga do Ceará, traz neste ano uma edição alusiva aos 75 anos de fundação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Produzido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), o produto conta com 680 páginas. A proposta é que o livro sirva como fonte de informação, consultas técnicas, assim como reflexões.

O lançamento do Anuário do Ceará ocorre nesta segunda-feira, 25, às 19 horas, no La Maison Dunas, em evento para convidados. A publicação está disponível para compra em bancas, livrarias e na sede do O POVO, custando R$ 100, com preço diferenciado para assinantes (R$ 79,90).

Editor-geral do Anuário do Ceará, o jornalista Jocélio Leal destaca que a publicação se propõe ser útil a diversos públicos. Em 14 capítulos, oferece um panorama, que atende cearenses, visitantes e investidores.

O destaque fica por conta do capítulo especial sobre a Fiec. Jocélio diz que todos os anos o Anuário traz um capítulo mais denso, com tema específico e o papel da Federação na história do Ceará foi a escolha desta edição.

"A tônica do capítulo não é apenas olhar para o passado, mas olhar para esse momento em que a Fiec adquiriu esse protagonismo político muito forte e a perspectivas que vêm, pois a entidade tem dentro do seu escopo a pauta da transição energética", afirma.

Em suas páginas, o Anuário do Ceará também tem espaço para informações sobre a economia, infraestrutura, administração pública, cultura, futebol e cartografia, assim como o capítulo Guia dos Municípios, com perfis de cada município - com cerca de cem dados para por cidade.

Há ainda informações sobre todos os deputados estaduais e vereadores de Fortaleza, além do prefeito e vice-prefeita da Capital e história da Cidade. E capítulo dedicado ao poder estadual, com informações sobre o governador e vice-governadora e toda estrutura de secretariado e história.

Também um capítulo dedicado às informações sobre o Poder Judiciário do Ceará, com dados sobre os desembargadores da Justiça cearense.

Neste ano, pela primeira vez em sua história, a publicação terá um capítulo dedicado à Região do Cariri, chamado Anuário do Cariri. Com 29 municípios, se destaca pela rica diversidade cultural e religiosa, com figuras como Padre Cícero.

A região também sedia patrimônio geológico de valor internacional, o Geopark Araripe. Na cultura, eventos marcantes são realizados lá, como a Expocrato e a Festa do Pau da Bandeira. Essas e outras informações sobre a região e seus municípios foram detalhadas.

Nesta edição, o Anuário do Ceará traz mais um Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM). Elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o levantamento chega à oitava edição, avaliando os 184 municípios em 13 indicadores, agregados em quatro dimensões: Planejamento, Recursos Financeiros, Serviços e Transparências.

Divido por categorias de cidades segundo o tamanho de suas populações, o ICGM deste ano destaca os municípios de Sobral, vencedor na lista "Acima de 100 mil habitantes", Tauá como vencedora na lista "Com mais de 50 mil e menos de 100 mil", além de Jijoca de Jericoacoara na lista de "Acima de 20 mil e menor do que 50 mil" e Cariré, que venceu em cidades com "Até 20 mil".

Mais notícias de Economia

Marcas que permeiam o imaginário dos cearenses

Um dos capítulos especiais e mais aguardados do Anuário do Ceará desde 2002 é a lista das marcas mais reconhecidas pelos cearenses. O Anuário Datafolha Top of Mind deste ano possui 25 categorias, incluindo a marca Top do Top - a mais lembrada entre todos os produtos e serviços.

As categorias foram organizadas dentre oito grupos, como varejo, serviços, saúde e educação. Há ainda a revelação da marca que mais representa o Ceará.

Além de capítulo especial no Anuário do Ceará, a divulgação dos vencedores em cada categoria ocorrerá por meio de série de reportagens publicadas impressas no O POVO e no digital com um dia de antecedência, no O POVO , entre os dias 25/8 e 3/9.

O editor-geral do Anuário, Jocélio Leal, destaca que esse capítulo tem um peso muito importante no mercado de comunicação, pois baliza com dados de mercado políticas de relacionamento com o público cearense.

Ele ainda reforça que a parceria com o Datafolha visa justamente garantir a isenção e mostrar "quem são as marcas mais fortes aqui no Ceará."

O instituto de pesquisa entrevistou, presencialmente, 507 pessoas de 16 anos ou mais, na cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima na pesquisa é de 4 pontos percentuais (p.p.), para mais ou para menos, dentro do intervalo de confiança de 95%.

Para definição dos vencedores, o Datafolha realizou um teste estatístico que considerou a margem de erro para cada marca. As entrevistas em campo foram realizadas entre os dias 13 e 18 de fevereiro deste ano.

Dos entrevistados, 53% eram mulheres e 47% eram homens. A idade média foi de 43 anos, sendo ainda a escolaridade de 52% o Ensino Médio.

O levantamento foi dividido em duas partes distintas: uma geral, abrangendo diversos públicos, e outra que consolidou exclusivamente os resultados do público A e B.

Letícia Lopes, editora-executiva do Anuário do Ceará 2025-2026, destaca o objetivo de investigar com a população quais as marcas estão em sua memória afetiva e que, para as empresas, figurar entre as lideranças reforça a sua solidez.

"Num mercado cheio de estímulos e concorrência, conquistar a lembrança espontânea do consumidor é um feito. Mais ainda: é um sinal de vínculo emocional, de reconhecimento consolidado ao longo do tempo".

Serviço Anuário do Ceará

Anuário do Ceará 2025-2026 Crédito: Rafael Limaverde

Lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026

Quando: dia 25 de agosto de 2025

Onde: buffet La Maison (Salão Mar)

Horário: 19 horas

Evento para convidados.

Para comprar o Anuário

Vendas no evento do lançamento: R$ 100

Onde: bancas, livrarias e sede do O POVO

Venda avulsa: R$ 136

Assinantes: R$ 99 (na sede do O POVO)

Assinantes podem solicitar pelo telefone: (85) 3254 1010

Todo o conteúdo da versão impressa estará disponível no site www.anuariodoceara.com.br

Também pelo Instagram: @AnuariodoCeara



Conheça as categorias da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2025/2026

1- Top do Top

2- Área Social ou Ambiental

3- Marca que Representa o Ceará

Comunicação

4- Jornal

Alimentos e bebidas

5- Café

6- Leite em pó

7- Água mineral

8- Cerveja

9- Aguardente

Educação

10- Colégio

11- Faculdade

Saúde

12- Clínica de Raio-x e diagnóstico por imagem

13- Hospital

14- Laboratório de análise clínica

15- Plano de saúde

Varejo

16- Loja de informática

17- Loja de varejo

18- Ótica e joalheria

19- Beleza e estética

20- Shopping center

21- Supermercado

Serviços

22- Construtora

23- Empresa de ônibus

24- Parque

turístico

25- Operadora de internet

Capítulos do Anuário do Ceará 2025-2026

1- Índice Comparativo de Gestão Municipal

2- Guia dos municípios

3- Fortaleza

4- Anuário do Cariri

5- Administração do Ceará

6- Infraestrutura do Ceará

7- Economia do Ceará

8- Legislativo

9- Judiciário, MP e Tribunais de Contas

10- Ceará Universitário

11- Ceará da Cultura

12- Futebol Cearense

13- Anuário Datafolha Top of Mind

14- Especial: 75 anos Fiec