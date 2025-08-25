Coca-Cola, Nike, Samsung e Nestlé não saem do imaginário dos cearenses

Foto: Otacílio Tavares/Divulgação Fábrica da Solar Coca-Cola, no Ceará

Um empate entre quatro empresas marcou o resultado da categoria especial "Top do Top" do Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026. Coca-Cola, Nike, Samsung e Nestlé foram as mais citadas pelos consumidores cearenses.

Os resultados obtidos pelas marcas ficaram dentro da margem de erro da pesquisa. No primeiro lugar, ficou a Coca-Cola, com 6,7% dos votos. Depois aparecem Nike (6,6%), Samsung (5,2%) e Nestlé (4,8%).

Mais abaixo na classificação aparecem duas marcas brasileiras: O Boticário (2,5%) e Omo (2,3%).

Entre os votantes das classes A e B, liderança isolada da Coca-Cola (12,7%). Também foram lembradas Nike (7,2%), Nestlé (5,4%), Samsung (4,6%) e Adidas (3,5%).

A categoria especial Top do Top faz parte da pesquisa desde a primeira edição da nova geração da publicação, em 2002, quando o Anuário Datafolha Top of Mind ainda se chamava "Marcas do Ceará". Desde então, a Coca-Cola é a maior vencedora, com 18 lideranças.

Para Patrícia Moraes, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola - uma das fabricantes do Sistema Coca-Cola no Brasil, mesmo sendo parte de um sistema global, a estratégia da marca é manter uma atuação com raízes locais muito fortes.

Patrícia Moraes, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola - uma das fabricantes do Sistema Coca-Cola no Brasil Crédito: Otacílio Tavares/Divulgação

Patrícia pontua que o DNA cearense vai desde a oferta do produto nos pontos de venda mais próximos dos consumidores - por mais longínquo seja dos grandes centros urbanos, outras ações de cunho ambiental e social fazem parte do escopo.

"Temos como foco seguir fortalecendo nossa presença no Ceará, estreitando ainda mais os laços com os consumidores e ampliando nossa atuação em momentos especiais para o povo cearense", diz Patrícia.

Gustavo Viana, diretor de Marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, atribui o bom desempenho da marca no Estado pela relação apaixonada dos cearenses por esportes, "assim como a Nike".

Ele detalha que a missão da marca é levar inspiração e inovação para atletas de todo País e enfatiza a importância de campanhas e iniciativas locais.

Neste cenário, Gustavo destaca o comprometimento da marca com o Ceará. "Na Nike, acreditamos que, se você tem um corpo, você é um atleta. O Ceará é um mercado de extrema importância para a Nike, um estado onde o DNA da população, com sua paixão vibrante pelo esporte, se alinha perfeitamente com os valores e a essência da nossa marca."

Com o reconhecimento nesta edição, a Nike conquista a quarta vitória. O número é igual ao da Samsung. Por meio de nota, a Samsung celebrou o resultado e destacou a participação de seus colaboradores e seu comprometimento diário, com atuação de excelência em toda cadeia, desde a produção e logística ao atendimento ao cliente.

"Mais do que produtos, buscamos que nossos projetos sejam cada vez mais democráticos, inclusivos e acessíveis em todo o País", diz a marca.

No caso da Nestlé, a marca chega à oitava vitória na categoria. Rafael Berenguer, gerente executivo de Marketing Integrado da Nestlé, ressalta que ser lembrada com carinho e confiança pelo povo cearense é reflexo do trabalho de construção de uma relação genuína.

Esse esforço é baseado em três pilares: escuta ativa, presença relevante e inovação com propósito, afirma. Neste sentido, Rafael aponta para promoções de marketing voltadas ao esporte e cultura nordestina, com expansão das ações da Liga Esportiva Nescau e presença no São João.

"Em 2025, seguimos fortalecendo o relacionamento com os consumidores por meio de estratégias integradas, com foco em personalização, proximidade e relevância cultural. Investimos no uso inteligente de dados para aprofundar o conhecimento dos perfis de consumo e aprimorar a entrega de mensagens e experiências em todos os canais".