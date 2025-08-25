Pela 16ª vez, O POVO é vencedor da categoria "jornal" do Top of Mind

Foto: FCO FONTENELE O POVO é o jornal mais lembrado do Ceará, na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind

Pela décima sexta vez consecutiva O POVO foi escolhido como a marca de jornal mais lembrada do Ceará. Segundo o Anuário Datafolha Top of Mind, o veículo é o único e maior vencedor da categoria.

Conforme a pesquisa, ao serem questionados sobre marca de jornal que vem à mente, 44,7% dos entrevistados afirmaram "O POVO". O quantitativo é mais de 30 pontos percentuais (p.p.) superior ao segundo colocado.

O resultado também foi 5,7 p.p. melhor do que o resultado do ano passado, o que demonstra um crescimento no reconhecimento da marca perante o público. Além da liderança com larga margem, o Datafolha também registrou 14,5% de menções ao Diário do Nordeste, depois vem 9,1% para Jornal Nacional.

O reconhecimento entre os entrevistados das classes A e B foi ainda maior. O POVO foi citado por 50,5% dos participantes.

Para o diretor Corporativo do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), jornalista Cliff Villar, o principal motivo para a marca ser tão lembrada e se manter na mente dos cearenses é o binômio "coerência" e "compromisso".

"O POVO nasceu numa praça pública com a missão de defender os assuntos caros aos cearenses. Esse propósito é a base de todas as estratégias de branding da marca que, daqui a pouco mais de dois anos, celebrará seu centenário. Essa é a mãe de todas as estratégias, a coerência do nosso discurso social e o compromisso com o jornalismo crítico e profissional", afirma.

Aos 97 anos, O POVO conta os dias para seu centenário, celebrando resultados positivos entre os seus produtos, com presença em eventos, além de ter uma das redações mais premiadas e influentes do País, conforme destaca a gerente de Marketing do GCOP, Juliana Pereira.

"Muitas ações já foram realizadas e outras estão no forno. 2025 é um ano importante na história do O POVO. Os nossos canais digitais atingiram audiências entre as maiores plataformas do país. Isso permite uma transfusão de relevância entre públicos e gerações. As extensões de nossa marca fortalecem o nosso conceito como um todo", pontua.

Cliff complementa destacando que o Grupo segue em expansão, com vigor numa posição que a tradição harmoniza com a inovação. "Somos centenários e jovens ao mesmo tempo. Daí o nosso share. Estamos vivos e saudáveis na mente do leitor, na mente da sociedade".