União cearense contra tarifaço é destaque, aponta Elmano

Foto: AURÉLIO ALVES ￼ELMANO em discurso no Anuário do Ceará

Em noite de celebração do Anuário do Ceará, edição 2025-2026, o governador Elmano de Freitas (PT), em discurso no evento, repreendeu as tarifas dos Estados Unidos. "Nós vivemos tempos estranhos", iniciou.

"Tempos estranhos em que esse Estado sofre com um tarifaço por questões ideológicas. De que as economias, de que o esforço de empresários cearenses, de que empregos de trabalhadores cearenses estão em risco, mas nós vamos fazer tudo que for possível, junto com os empresários, como prioridade máxima, defender os empregos do povo cearense", prometeu. Ele ainda mencionou o compromisso da publicação com a divulgação de dados, que fomentam o debate público.

A festa de lançamento da edição 2025-2026 do Anuário do Ceará na noite desta segunda-feira, 25, reuniu parlamentares e políticos tanto da oposição como da base governista. Ao O POVO, eles reverenciam a publicação.

Leia mais Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia

Sobre o assunto Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PSB) pontuou critérios que considera relevantes da obra. "São mais de 600 páginas que mostram a liberdade editorial que o O POVO tem, com o rigor técnico e jornalístico que o jornal tem", disse.

Já o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB) celebrou a pesquisa, publicada nesta edição, que o elegeu como o parlamentar mais influente do Legislativo fortalezense. "Ser reconhecido pelos colegas parlamentares é de suma importância e estar hoje (ontem) no Anuário, que reúne anualmente vários dados importantes do nosso Estado, da nossa cidade, é motivo de muita felicidade", celebrou.

Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza, pontuou que a publicação se adapta à modernidade, mas com o mesmo propósito e credibilidade. "Sempre houve um cuidado, ao longo desse tempo, de manter o Anuário cada vez mais moderno graficamente, cada vez mais adaptado às novas tecnologias, em formatos distintos", pontuou.

Presidente do União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner considera a edição como uma fonte de consulta. "É uma fonte de consulta, não só de nós que somos políticos, mas dos técnicos de todo o Estado que querem discutir políticas públicas."

RC caminha para se filiar ao União Brasil, mas ainda não há data definida desde que foi anunciada em maio. Ao O POVO, ele e Wagner informaram que a filiação deverá ocorrer em setembro para reunir os principais nomes do partido, como o senador Ciro Nogueira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente nacional, Antonio Rueda.

Além desses, estiveram no lançamento os deputados federais Danilo Forte (União Brasil) e Eduardo Bismarck (PDT), atualmente secretário estadual do Turismo. Os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT), De Assis Diniz (PT), Carmelo Neto (PL), Felipe Mota (União Brasil), Pedro Matos (Avante). As vereadoras Mari Lacerda e professora Adriana Almeida, ambas do PT, e Bella Carmelo (PL). Os prefeitos de Baturité e Juazeiro do Norte: Herberlh Mota (Republicanos) e Glêdson Bezerra (Podemos). O presidente do Tribunal de Justiça do Cerará (TJCE); Heráclito Vieira de Sousa Neto; o procurador-geral da Justiça, Haley de Carvalho; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rholden Queiroz, marcaram presença.(Colaborou Thays Maria Salles)





Preservação e difusão da cultura cearense

Com um capítulo inteiro dedicado ao "Ceará da Cultura", o Anuário do Ceará 2025 - 2026 segue firmando a documentação das transformações culturais no Estado. Este compromisso foi ressaltado pelas presenças no evento de lançamento na segunda-feira, 25, a exemplo da secretária da Cultura do Ceará (Secult-CE), Luisa Cela, e da secretária da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Helena Barbosa.

Também estiveram presentes nomes como o cineasta Wolney Oliveira e a pesquisadora Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo. Nesta edição, as páginas dedicadas ao setor evidenciam o patrimônio histórico e a atualização da lista de Tesouros Vivos. Foram relacionados 25 novos mestres, dois grupos e uma coletividade diplomada.

“É uma forma de catalogar e ter em publicações o avanço, a evolução e o registro, no sentido da preservação, do que o Ceará tem. O Tesouros Vivos é uma política que tem 20 anos e vem sendo acompanhada pelo Anuário. É muito relevante essa difusão que O POVO faz”, enfatizou Luisa Cela.

A publicação classifica teatros, cinemas e museus do Estado, assim como bens tombados. Também estreia o Guia Inter-religioso, com mapeamento de igrejas evangélicas por tradição e demais religiões.

Ter essas informações sistematizadas, pontuou Helena Barbosa, é parte estruturante no planejamento de políticas públicas: “Todo bom gestor tem que entender que para fazer uma política eficaz, precisa ter o mapeamento das necessidades. O Anuário se tornou um marco de referência”.

Bastidores

Vídeo

Enquanto o governador Elmano criticava atuação de bolsonaristas nos EUA, a vereadora Bella Carmelo gravou vídeo com o petista ao fundo

Partido

Roberto Cláudio chegou quase como filiado do União Brasil, ao lado de nomes da sigla no Ceará

Conversa

Nomes da oposição, Bella e Carmelo Neto passam um tempo conversando com o secretário do Turismo e parlamentar governista, Eduardo Bismarck

Aceno

Durante discurso, Elmano saudou alguns opositores como deputado federal Danilo Forte e os deputados estaduais Felipe Mota e Pedro Matos, além do prefeito de Juazeiro Norte, Glêdson Bezerra

Federação

Elmano disse que a federação União-PP é mais base que oposição. Ele contou três dos cinco deputados federais como governistas

Conta

o governador deu como apoiadores: Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e AJ Albuquerque, subtraindo Danilo Forte e Dayany Bittencourt

Resposta

Presidente do União, Capitão Wager rebateu: "Tem que respeitar o desespero do governador em querer levar a força a Federação para a base do governo"