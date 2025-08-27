M. Dias Branco e São Geraldo: As marcas que representam o Ceará

Foto: Samuel Setubal ￼EMPRESA é líder nacional nos segmentos de biscoitos e massas

M. Dias Branco e São Geraldo são as empresas locais que mais representam o Ceará, segundo os cearenses entrevistados pelo Anuário Datafolha Top of Mind.

Na pesquisa, a maioria dos ouvidos pelo instituto de pesquisa apontou M. Dias Branco (6,4%) como a marca que melhor representa o Ceará. O resultado contou com empate técnico triplo, já que Cajuína São Geraldo (6,2%) e Fábrica Fortaleza (5,6%) também foram mencionados. A margem de erro era de 4 pontos percentuais (p.p.).

Fortaleza é uma das marcas pertencentes à M. Dias Branco. Desde o lançamento da categoria, em 2021, o grupo sempre esteve na liderança do levantamento, sendo que, em 2021 e 2022, de forma isolada.

A longevidade do grupo M. Dias Branco e suas marcas é um dos pontos destacados por Sara Toller, coordenadora de Comunicação da M. Dias Branco.

"Desde 1953 nos fazemos presentes na cozinha e na vida dos cearenses com um amplo portfólio de biscoitos, massas e torradas, entre outros produtos, com marcas que são referência regional como Fortaleza e Richester, que vêm conquistando o coração de seus consumidores desde a infância, em incontáveis momentos de troca e afeto. A M. Dias Branco já se tornou, de geração em geração, parte da memória afetiva do cearense".

Líder brasileiro em biscoitos e massas, a M. Dias Branco é uma das maiores indústrias do Ceará. Em todo País, a companhia possui 21 indústrias, sendo 13 fábricas de massas, biscoitos e outros alimentos; sete moinhos de trigo e duas fábricas de cremes e gorduras vegetais. Seus produtos são distribuídos em todo Brasil e para mais de 40 países.

￼TERESINHA Lisieux, diretora da São Geraldo Crédito: FCO FONTENELE

Por outro lado, a Cajuína São Geraldo experimenta trajetória ascendente no Top of Mind - Marca que representa o Ceará. Em 2021, registrou apenas 0,9% das menções. Quatro anos depois chega à liderança dentro da margem de erro da pesquisa.

Também com atuação longeva no Ceará, com origem e atuação até hoje na cidade de Juazeiro do Norte (Região do Cariri), a Cajuína São Geraldo possui 45 anos de história e que atualmente emprega cerca de 800 pessoas e tem parque fabril de 33 mil metros quadrados.

Tiago Caldas, gerente de Marketing da companhia, destaca a relação próxima da organização com o Estado. "Todas as ações giram em torno de manter esse consumidor apaixonado pela marca, enquanto conquistamos novos consumidores em todo Nordeste".

Um dos exemplos citados de ações que ganharam destaque popular está o recente lançamento do São Geraldo Zero Adição de Açúcar, com o tema da campanha de marketing sendo "Tu num pediu? Pois cuida!", fazendo referência a todas as solicitações que recebemos em nossas redes sociais por um produto com redução em açúcar.

A lista de menções das marcas que melhor representam o Estado ainda contou com a presença de marcas como Ypióca (1,9%), Ceará Sporting Club (1,5%), Café Santa Clara (1,3%), Esmaltec (1,2%), Fortaleza Esporte Clube (1,1%) e Indaiá (1%).

Quando o recorte leva em consideração apenas as classes A e B, São Geraldo aparece numericamente na liderança, com citação de 7,8% dos entrevistados, à frente de Fábrica Fortaleza (7,4%) e M. Dias Branco (6,5%).

Também aparecem com destaque nesta votação, marcas como Ypióca (2,8%), Ceará Sporting Club (2,8%), Indaiá (2,7%) e Enel Ceará (2,5%).

O número de entrevistados que não soube designar uma marca que represente o Ceará caiu pelo terceiro ano seguido. Eram 41,3% no ano passado e, em 2025, foi de 37,2%.

Fábrica da Solar Coca-Cola, no Ceará Crédito: Otacílio Tavares/Divulgação

Mais notícias de Economia