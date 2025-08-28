Logo O POVO+
Santa Clara é o café mais lembrado do Ceará
Anuário Datafolha Top of Mind revela preferência dos cearenses pelas marcas
￼CAFÉ Santa Clara foi lembrado por 41,8% dos entrevistados (Foto: FERNANDA BARROS)
A marca de café Santa Clara - pertencente ao Grupo 3Corações - é a vencedora da categoria marca de café do Anuário Datafolha Top of Mind.

Vencedora pela décima sexta vez em 17 edições, Santa Clara foi lembrada de forma espontânea por 41,8% dos entrevistados.

Para o presidente do Grupo 3Corações, Pedro Lima, ser uma das marcas mais lembradas do Ceará é reflexo do trabalho que une tradição, qualidade e presença real na vida das pessoas - a exemplo dos apoios a eventos culturais e sociais do Estado, como a Bienal do Livro, o Halleluya e a Expocrato.

"A Santa Clara nasceu no Nordeste e carrega consigo um compromisso genuíno com a cultura, os afetos e os sabores da nossa região", afirma.

Na categoria marca de café, outras marcas citadas pelo público foram Pilão (22,9%) e União (11%). No recorte do público de renda A e B, as mais lembradas foram Santa Clara (38,4%), seguida de Pilão (23,8%).

