Santa Clara é o café mais lembrado do Ceará

A marca de café Santa Clara - pertencente ao Grupo 3Corações - é a vencedora da categoria marca de café do Anuário Datafolha Top of Mind.
Vencedora pela décima sexta vez em 17 edições, Santa Clara foi lembrada de forma espontânea por 41,8% dos entrevistados.
Para o presidente do Grupo 3Corações, Pedro Lima, ser uma das marcas mais lembradas do Ceará é reflexo do trabalho que une tradição, qualidade e presença real na vida das pessoas - a exemplo dos apoios a eventos culturais e sociais do Estado, como a Bienal do Livro, o Halleluya e a Expocrato.
"A Santa Clara nasceu no Nordeste e carrega consigo um compromisso genuíno com a cultura, os afetos e os sabores da nossa região", afirma.
Na categoria marca de café, outras marcas citadas pelo público foram Pilão (22,9%) e União (11%). No recorte do público de renda A e B, as mais lembradas foram Santa Clara (38,4%), seguida de Pilão (23,8%).