Ari de Sá e Farias Brito são os colégios mais lembrados pelos cearenses

Ari de Sá e Farias Brito são as marcas de colégio mais lembradas pelos cearenses. Pela sexta vez em 17 edições do Anuário Datafolha Top of Mind, é registrado empate entre os dois colégios.

Com 15,6%, o Ari de Sá foi citado de forma espontânea. Em seguida, aparece o Farias Brito, com 13,4% das menções.

A situação configura empate técnico, pois ambas as marcas estão na margem de erro da pesquisa, de 4 pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos.

Vale citar que do Anuário Datafolha Top of Mind são 17 edições desta categoria, mas em 2002 houve pesquisa chamada Marcas do Ceará, que também contabilizou o segmento.

O resultado de 2025 representa avanço no reconhecimento das marcas, especialmente do Ari, que avançou de 9% das menções na edição passada para 15,6%.

Fundado em 2000, o Colégio Ari de Sá obteve rápida expansão, com a criação do Sistema Ari de Sá de Ensino (SAS), que evoluiu para plataforma educacional e, desde 2017, integra o portfólio da Arco Educação, que já teve ações listadas na Nasdaq, bolsa de valores com sede em Nova York, que abriga empresas de tecnologia.

Ao Anuário do Ceará, Evandro Colares, sócio-diretor da Advance - agência de comunicação do Ari -, comentou que o resultado marca “um momento muito feliz” e que é perpetuado a partir de inovações implementadas no dia a dia do negócio, o que faz a marca ser desejada entre estudantes e familiares.

O Ari de Sá chegou à sexta vitória na categoria. O maior vencedor continua sendo o Farias Brito, com 16 conquistas em 18 edições.

No mercado há 90 anos, o grupo do setor de educação inicia a década de seu centenário com sedes em Fortaleza, Sobral, Eusébio e Crato.

O FB já obteve mais de 2 mil aprovações de alunos em processos seletivos do ITA e IME, além de já ter representado o Brasil em olimpíadas certificadas em 62 países.

“O Farias Brito vem formando, há 90 anos, gerações de estudantes. A sua caminhada pedagógica é pautada na excelência, alinhando o melhor da tradição e da inovação. O resultado dessa dedicação tornou o FB uma referência nacional”, afirma em nota.

Também foram mencionadas por entrevistados nesta categoria o Colégio 7 de Setembro (7,2%), Christus (6,3%), Tiradentes (2,1%) e o Master (1%). Outras instituições pontuaram com menos de 1% das menções.

Já no recorte das classes A e B, o Ari de Sá aparece com 19,6%, seguido do Farias Brito (15,9%), 7 de Setembro (9,8%), Christus (8,1%) e Imaculada Conceição (2%).

