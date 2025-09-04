IA, ESG e espaços de lazer: as novas tendências dos condomínios cearenses

Foto: FCO FONTENELE Foto de apoio ilustrativo: Litoral de Fortaleza registra maior quantidade de chuvas nesta quarta-feira, 25

O setor condominial no Ceará vive um momento de transformação, marcado por novas demandas dos moradores, investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis. Em entrevista ao O POVO, especialistas do setor apontam um cenário em que comodidade e segurança caminham lado a lado.

As tendências, inclusive, serão discutidas durante o Expomarket Condomínios, considerado o principal evento do setor no Estado, que ocorrerá entre os dias 9 e 10 de outubro. A entrada será gratuita, mediante inscrições no Sympla.



Para Saulo Venâncio, da Associação dos Síndicos do Ceará (Assosíndicos-CE), o boom imobiliário dos últimos anos fez com que os novos empreendimentos priorizassem serviços e experiências que antes não estavam disponíveis.

"Cada vez mais a gente nota que as áreas comuns estão se transformando em verdadeiros serviços que agregam valor, como minimercados, carregadores de carros elétricos, lavanderias, salas de coworking, salas de reunião e até salão de beleza no condomínio", explica.

A busca por praticidade também aparece nas academias modernas, que passaram a ser um grande atrativo. “Não existe mais aquela necessidade chata de o morador ter que sair de casa para se dirigir a uma academia. Hoje, já contam com equipamentos modernos, trazendo conforto e comodidade."

Já George Melo, diretor-executivo da Associação das Empresas de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce), reforça que o setor está em crescimento.

“Atualmente temos cerca de 7 mil condomínios no Estado do Ceará e acompanhamos nos últimos cinco anos um crescimento em torno de 10% ao ano, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos”, afirma.

Na área de sustentabilidade, destaca que as novas tendências passam pela implementação de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, sigla em inglês).

Entre os exemplos estão coleta seletiva, reúso da água, energia solar, além de hortas comunitárias, eficiência energética com lâmpadas LED e sensores de presença e compostagem.

“As iniciativas sustentáveis não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente, mas também podem diminuir o valor da taxa de condomínio, melhorar a qualidade de vida dos moradores e valorizar o patrimônio”, observa Melo.

Outra tendência é a inteligência artificial (IA). Embora ainda em fase inicial nos condomínios, a tecnologia já aparece como aposta para o futuro, sendo aplicada, por exemplo, em comunicações.

Segundo Saulo Venâncio, da Assosíndicos-CE, o mecanismo pode auxiliar na automatização de regras e respostas para os moradores. "O sistema consegue ler o regimento interno e aplicar isso para dar respostas, como reservas de salão de festas", exemplifica Venâncio.

Contudo, defende que a presença humana segue indispensável. “Ainda é um fator que deve ser considerado para garantir um acesso mais controlado de pessoas e veículos”, ressalta.

Nesse sentido, Marcus Nobre, CEO da UCondo e especialista em IA na gestão condominial, aponta que a tendência é de crescimento. Hoje, a ferramenta ainda se concentra em assistentes virtuais e tarefas práticas, como a elaboração de comunicados formais. Porém, pode chegar também a ajudar na gestão financeira e na manutenção predial.

"Sistemas conectados podem identificar aumentos anormais nos custos de água ou energia e indicar ajustes. Se o condomínio não estiver arrecadando o suficiente, a IA pode sugerir: ou você reduz custos, ou aumenta a arrecadação", destaca.

Na manutenção, registros simples, como aberturas de portões automáticos, podem gerar alerta, assim como pode haver ainda o monitoramento preventivo de extintores, elevadores e outros equipamentos. Porém, Marcus Nobre sinaliza que o risco principal está nos dados.

"Seria gravíssimo se a IA revelasse informações de moradores, como endereço e horários de entrada e saída. Nas mãos erradas, isso é perigoso. Portanto, o principal risco ao adotar IA em condomínios é a segurança e a privacidade dos dados."

Assim, o especialista defende que, com medidas de proteção adequadas, a inteligência artificial se torna um instrumento poderoso de modernização. “Controlando os riscos, a IA só traz benefícios”, conclui.

Expomarket Condomínios

Veja a programação

completa sujeita a mudanças

9 de outubro

(quinta-feira)

10h - Cerimônia de abertura

12h - Palestra - Impactos da inteligência artificial na gestão condominial, por Marcus Nobre.

15h - Palestra - Determinação, planejamento e motivação para o sucesso, por Bruno Schimidt

16h - Palestra - As fachadas e as inspeções prediais - identificando problemas, por Lawton Parente

20h30min - Show

10 de outubro

(sexta-feira)

10h - Cerimônia de abertura

12h - Palestra - Segurança condominial, por

Wlauder Robson

15h - Palestra - Síndico do futuro: liderança e relacionamento, por Amanda Accioli

17h30min - Palestra - Desafios jurídicos na gestão condominial, por Said Gadelha

20h30min - Show

Serviço

Data: 9 e 10 de outubro (quinta e sexta)

Horário: 10h até 21h30min

Local: Shopping RioMar Fortaleza - Piso L3, ao lado da área de alimentação

Acesso gratuito mediante inscrição no Sympla

Site: expomarketcondominios.com.br