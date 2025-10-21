Então é Natal nos comércios da Grande Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA

Gracinha Soares trabalha como gerente de vendas na loja de decoração e artesanato Mormaço, no Centro de Fortaleza, há cerca de oito meses. Durante esse período, o Natal se mostrou presente em sua rotina de trabalho, já que as preparações para as festividades ocorrem o ano inteiro na empresa.

Em setembro, Gracinha entra inteiramente na atmosfera natalina na loja. Ela inicia a montagem de árvores de Natal, acende piscas-piscas e decora casas e estabelecimento de clientes.

Segundo ela, esses consumidores, assim como a loja, começam a se preparar para a data com meses de antecedência devido à dedicação e o carinho que depositam no feriado. Por essas razões, a Mormaço tem nessas vendas o período de maior lucro da empresa.

Mas, desde o falecimento de sua mãe, a data deixou de ser completa. Além de lidar com o luto diariamente e vivenciar o espírito natalino por meio do seu ofício e afeto ao que faz, Gracinha frisa que precisa se reinventar.

“A minha vida tem sido ressignificar todos os dias. Aliás, todos nós. Como é que a gente sobrevive? Todos os dias acordo e dentro de mim vem uma força que eu sei que só pode vir de Deus. A gente passa por tanta coisa, por tanta luta. E eu estou feliz”, diz.

Em meio ao processo pessoal de dor e memória, no trabalho, Graça estabelece metas para arcar com a grande demanda de vendas e afirma que as expectativas deste ano são muito positivas.

Segundo a funcionária, sem detalhar números, desde o fim da pandemia a procura por ornamentações natalinas cresceu bastante.

Lojistas já iniciam preparativos para as vendas durante o Natal

Além de lojas de decoração, centros comerciais de rua por toda a Fortaleza já se preparam para o período natalino.

A rede de lojas de vestuário Ponto da Moda declara que o investimento da empresa em decoração nas unidades fica em torno de R$ 200 mil. Esse valor, segundo a empresa, normalmente não sofre alterações a cada ano. Somente em Fortaleza, são 13 estabelecimentos para organizar.

Segundo Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, as comercializações associadas ao feriado começam a partir do dia 20 de novembro, mas a preparação já se iniciou em setembro.

De acordo com o empresário, as vendas no varejo estão em um momento de ascensão desde 2022. Porém, mesmo com o otimismo do setor, a movimentação antecipada do comércio e as expectativas positivas, ele avalia que o potencial de lucro acaba sendo limitado pela taxa básica de juros (Selic), que segue em patamar elevado, em 15% ao ano.

Ante os juros altos e inflação, que atingiu 5,10%, em 12 meses até setembro, a previsão da CDL é de um aumento de 8% a 10% de lucro nominal durante a Black Friday e de 6% a 8% durante o intervalo de 10 a 23 de dezembro.

Mas, conforme Assis, o principal desafio do momento é a baixa adesão das contratações nas lojas. “A maior dificuldade, atualmente, é a deficiência de 20% de mão de obra nos comércios. De 10 vagas para funcionários, apenas oito são contratados. Até o filho do lojista não quer trabalhar como vendedor”, diz.

O POVO entrou em contato com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio), que optou por não se pronunciar sobre o assunto.

Shoppings também já começaram

Os shoppings da Grande Fortaleza também lidam com um grande preparo econômico e logístico realizado com antecedência para a época natalina, momento de alto lucro e demanda nos shoppings da Cidade.

Todos os locais ouvidos pelo O POVO relatam que as lojas começaram a se organizar para as festas de fim de ano com mais antecedência que anos anteriores. Mais precisamente ainda no primeiro semestre do ano.

O investimento em decoração, design de interiores e campanha para o Natal, na maioria das empresas, costuma variar a cada ano, mas, segundo os estabelecimentos, sem revelar percentuais, houve um aumento em 2025.

No shopping Benfica, os lojistas têm dinâmicas diferentes de preparação para o Natal: as lojas de decoração iniciam os preparativos no começo de agosto, as de departamento entram no clima logo após a Black Friday, e os segmentos de brinquedos e eletrônicos costumam reforçar as vendas natalinas a partir do fim de novembro.

As principais tendências para este ano são a volta das cores tradicionais vermelha e dourada. Também estão em alta marrom e o que chamam de amarelo manteiga, na decoração e nas roupas. Torna-se relevante, ainda, a valorização da experiência, com opções de espaços instagramáveis e criativos e a personalização de presentes.

As expectativas das empresas contactadas são de uma média mínima de 10% de lucro. Esse número positivo se relaciona com a alta do fluxo de pessoas nas lojas, que começa a crescer no fim de novembro e atinge seu pico em dezembro.

Acima dos resultados informados, o Shopping Eusébio tem uma previsão de um incremento significativo de 33% nas vendas em relação a 2024.

Os produtos que costumam despontar na busca de consumidores são vestuários, perfumaria, eletroeletrônicos, presentes, itens de uso pessoal, brinquedos e decorações.

Foram contatados para a produção da reportagem as redes de lojas Ponto da Moda e os seguintes centros comerciais: Shopping Parangaba, Shopping Eusébio, Shopping Benfica e Shopping Aldeota. Del Paseo e Terrazo foram procurados, mas não retornaram.

"Natal de Luz" contará com palco na Praça do Ferreira reformada

O Ceará Natal de Luz começou a ser planejado desde março e possui o tema solidariedade. O evento contará com patrocínios de empresas e a principal novidade será a renovação do palco na Praça do Ferreira, após longa reforma.

Valdemir Rolim, atual organizador do evento, afirmou que os ensaios do coral começaram no dia 18 de outubro. O empresário também promete novidades na chegada surpresa do Papai Noel.

O investimento de empresas patrocinadoras costuma trazer adições à programação, como um coral extra, que em anos anteriores foi organizado pela Unimed Fortaleza. Fausto Nilo - cantor, compositor, poeta, arquiteto e urbanista cearense - será o homenageado do ano.

Ele foi responsável pela reforma e adaptação da Ponte dos Ingleses, do Mercado São Sebastião, da Nova Praça do Ferreira e do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Compôs mais de 600 músicas, pelas quais é considerado um dos principais letristas da MPB.

A abertura do Ceará Natal de Luz ocorrerá no dia 27 de novembro, mesma data da reinauguração da reforma da Praça do Ferreira. A série de eventos, que segue até o fim de dezembro, conta com apresentação do coral das crianças, coral itinerante e shows musicais.

Organizado há 29 anos pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), o momento visa promover o fortalecimento da cultura e da economia local, atraindo visitantes tanto fortalezenses como turistas. "É uma história da Cidade, que vem crescendo a cada ano. É um período emotivo para todos nós. A comunicação do Natal de Luz leva alegria para todos em Fortaleza",

De seguidores a clientes: loja mira no digital para fortalecer vendas

A Mormaço é uma loja tradicional de decoração, artesanato e artigos fundada há 45 anos. Em 2025, a empresa mira o mercado digital e tem como maior aposta investir na venda dos produtos na Shopee.

Segundo Beatriz Alves, gerente de marketing e social media da unidade, o Natal é o principal período de vendas e lucro da empresa. Como já existem pessoas que conhecem o local fisicamente, surgiu a possibilidade de investir no virtual. Ela percebeu que produtos de decoração e artesanato possuem alta demanda de venda e procura na plataforma, o que fez a empresa se interessar em anunciar nesse ambiente.

A gerente de vendas da empresa, Gracinha Soares, completa dizendo que essa decisão, até o momento, tem se mostrado assertiva. Ela afirma que pelo menos mais da metade das pessoas que entram em contato com a loja online se converteram em compradores.

"A gente está sempre colocando online montagens de decoração, seja de Natal ou de outros ambientes. Então, a partir disso, a gente já começa um atendimento, oferece também os produtos e acaba fidelizando o cliente", diz.

Além da loja digital, há um investimento, não revelado, de divulgação sobre os produtos do estabelecimento nas redes sociais. Atualmente, com mais de 210 mil seguidores no Instagram, a empresa busca inovar em produção de conteúdo. "Por exemplo, no fim de novembro para dezembro do ano passado, a gente colocou 30 vídeos de tutoriais antes do Natal. Neste ano, a gente está buscando tendências novas, decorações diferentes. Inclusive, a gente postou novos vídeos que já estão desencadeando na procura na loja por conta deles", comenta Beatriz.

Importação de itens natalinos movimenta R$ 540 milhões

Para garantir lojas abastecidas no fim do ano, muitos empresários recorrem às importações. Um planejamento que, via de regra, começa em março e tem seu ápice de pedidos no mês de setembro. No Complexo do Pecém, já desembarcaram neste ano mais de 100 contêineres com produtos natalinos.

Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais (empresa despachante aduaneira) e especialista em comércio exterior, explica que a data costuma movimentar em torno de R$ 540 milhões no Estado.

Dentre os principais itens comercializados no período estão: árvore de Natal, pisca-pisca, bola, enfeite para árvore de Natal, festão e guirlanda. As unidades importadas costumam ser liberadas apenas no

mês de novembro.

De acordo com o especialista, o movimento de Natal é de grande importância para quem atua no comércio exterior, representando um período de aumento da demanda, exigindo planejamento logístico e financeiro.

"Além de impulsionar as vendas e a economia, garante competitividade para quem consegue atender prazos e preço, fortalecer a relação com clientes e o posicionamento no mercado", diz.